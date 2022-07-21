《律師不會告訴你的事2》：決定訴訟勝負的關鍵證據，通常不會超過十個

文：張冀明

訴訟決戰不超過十個證據

正確選擇訴訟的證據資料，是訴訟成敗的關鍵之一。由我過去的經驗來說，決定訴訟勝負的關鍵證據通常不會超過十個。

訴訟糾紛的爭點常因具體案件不同而有不同的內容。通常「爭點」就是雙方都說不清楚的「灰色地帶」，且其內容因具體案件呈現不同程度的差異。而「證據」是澄清灰色地帶的訴訟「清潔劑」，如果使用得當，就可以將模糊的灰色地帶刷淨呈現，訴訟勝負自然隨之而來。

試想，如果有個地方要用十種以上的清潔劑才能擦洗乾淨，難道在這些清潔劑中不會產生相互排斥的效果嗎？不論你提出的證據有多少，只要掌握灰色地帶的問題核心，掌握關鍵的訴訟清潔劑，自然會清楚知道該使用哪些證據，讓他們之間不會產生相互排擠的結果。

確立案件主要爭點及主要證據文件

我剛從事律師工作之際，適逢恩師張迺良大律師承辦了許多十信案件，這起深受社會矚目的案件所涉及的當事人與文件資料很多，對像我這樣一位初出茅廬的小律師來說，是一項很大的挑戰。當時我常思索該如何攜帶如此龐大的卷宗資料，而對方律師更是一絕，乾脆每天拖著一個大行李箱，好像隨時準備出國似的。

那時候我沒有大行李箱可以使用，但在幾次開庭之後，我發現法官調查的重要爭點似乎不是全部卷宗，於是我開始研究其中的奧妙，發覺不同法官在審理不同被告時，關心的問題其實都很相近，而所調查的文件資料也很相似。

經過抽絲剝繭地找尋其中的共通點、共通文件及共同爭點，我才發現每個案件雖然文檔很大、資料複雜，但是決定案件結果的要點其實並不多。每件十信案子中的問題都大同小異，因此到後來，我只帶著親自整理過的「葵花寶典」，參與每件十信訴訟，即使沒有一堆卷宗資料，仍然游刃有餘。

有了這般的磨練，之後當我面對類似重大且資料很多的案件時，我不會慌張地翻看所有卷宗，而是先思考該如何找到案件的主要爭點，以及發現案件的重要證據內容，以便找出不到十份的決勝文件。這種訓練在我面對馬特拉與台北市捷運局的案件時，發揮得更加淋漓盡致。

當我承辦馬特拉案時，馬特拉已經輸了一審的「債務人異議之訴」，纏訟十餘年的官司，馬特拉早經仲裁判斷勝利的案件竟然拿不到錢。任何人都無法接受這樣的結果，但究竟是哪裡出了問題，當事人也無法說清楚。而當時剛接辦這個案件的我也是如此問自己，但也找不到答案。面對幾近一屋子的資料，還包括過去多起訴訟案件的卷宗，該如何找出關鍵的問題及決勝負的證據，是我內心思索的第一個問題。有了過往的經驗，我並不害怕也不慌張，因為我有信心能夠找出決勝文件。事實上，當同事提供一審的判決書給我看時，我就感覺到有一個法律問題似乎在判決理由中沒有說清楚。

於是我從心中那一點懷疑展開我的「搜尋之旅」。我由判決書的內容尋根找到判決理由的來源，原來是捷運局的某次書狀內容，我依該書狀內容再尋找捷運局的立論基礎所依據的證據資料。在按部就班的搜尋過程中，我找到了法律上的問題，也找到了有利於馬特拉的證據文件。

從此，每回開庭時，我就不必帶著厚厚的文檔卷宗，只帶著我想說的幾項文件。當然，在法庭上需要採取主動攻勢，以求反覆說明案件的主軸內容，不致使對方模糊焦點。就這樣，在來回數次的開庭中，我可以「以逸待勞」，且以「輕裝簡出」的方式，完成了這件當時深受社會矚目的案件。

不偏離主軸，不模糊焦點

抓出案件的主軸和主要爭點，不代表訴訟就會獲勝。事實上，面對訴訟的可貴之處在於堅持以及永保初衷。不論是當事人或律師，都要在訴訟的動態變化中，時時檢視自己的主軸，確認訴訟目的。

抓出訴訟主軸後，還要分析當事人的弱點，並掌握對方的出招方式。先瞭解對方的戰法，再求取得訴訟的主控權。我過去勝訴的案件，大部分都是因為做到了這項操作技巧。尤其在「醫師殺妻案」中，我知道當事人湯小姐很難證明她的前夫有殺人的意圖及動機，所以在我確立案件主軸及可使用的證據文件後，我的操作手法就是不斷地提醒檢察官，有關被告的不法意圖。

我在每一次開庭時，總會帶著我已確立的三份被告手稿，其中一份寫著：「湯之事，是我心中永遠的痛……」有了這份可貴的文件，不論檢察官想調查的內容為何，我總會在每次庭訊結束前，拿著這份文件再一次地唸給檢察官聽，也提請檢察官不要忘了這麼重要的文件內容。

這個案件曾經遭檢方不起訴處分，所以在歷經不同的檢察官調查中，有所謂的「醫病關係」或「夫妻關係」的討論，而對方也調閱了湯小姐的醫院病歷。但是，不論所調來的資料為何，也不論湯小姐與被告之間的關係究竟是「醫病關係」或「夫妻關係」，我手中的這份文檔總顯示著被告無可否認的事：「湯之事，是我心中永遠的痛……」

只要這份文件不被遺忘，只要被告無法針對這份文件提出很好的說明，被告的不法動機就無法被合理地排除，而被告是否利用他本身的醫師專業，用於對妻子的不法意圖，就有被檢討與調查的必要。最後，檢察官起訴了被告，而被告在一審被判了六年多的徒刑。

所以，不管這個案件牽扯到多少專業醫療的文件，也不論這個案件有多少法律學理討論著「不純正不作為犯」，或者涉及多少過往的夫妻溝通，只要抓住重要的證據文件，且在訴訟中不要任意遭對方模糊焦點，那麼結果總是不會離預期太遠。

不要對大量卷宗卻步，影響訴訟心情