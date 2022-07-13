鴻海入股紫光集團，完成半導體供應鏈關鍵拼圖，打造電動車產業一站式平台
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鴻海入主紫光正是拼上了「3+3」的一塊重要拼圖。紫光是中國大型集成電路領軍企業，業務涵蓋：IC設計、記憶體、移動通訊、智慧安全、AI晶片、物聯網、功率半導體，還有高端路由器晶片等，要成為電動車產業中最重要的一站式平台。
中國著名半導體企業——紫光集團（TSINGHUA）宣布破產重組後，鴻海（Foxconn）旗下子公司工業富聯（FII）危機入市，出資約人民幣98億元（新台幣435億元）正式入股紫光。鴻海董事長劉揚偉曾說，誰是下一個科技時代的蘋果公司？鴻海懷抱強大企圖心，將靠完善半導體供應鏈，成為電動車產業中最重要的一站式平台（B2B）。
鴻海入主紫光，瞄準「3+3」大戰略
近年，鴻海急欲打造3大未來產業和3大核心技術（3+3）作為公司下一階段的成長動能。前者分別為電動車、數位健康、機器人領域；後者則是人工智慧、半導體、新世代通訊。
「3+3」作為鴻海往後數10年最重要的戰略目標，董事長劉揚偉正積極擺脫電子代工的低毛率問題，以及來勢洶洶紅色供應鏈的侵蝕，他正利用鴻海擅長的供應鏈調度，打造未來科技世代的平台。
劉揚偉在美國待過20年，先後在PC、IC設計產業待過很長時間，最後則落腳於代工業鴻海。他接手鴻海後，將集團分為兩個部分：「（鴻海）舊有的ICT產業，還有未來的產業。」
他強調並非放棄「舊產業」（代工）下，而是開創新事業使鴻海擺脫低毛利進而轉型。他強調代工仍持續精進管理。至於未來產業，則有3個條件，分別是其一產業規模要夠大至少達到3000億元；接著是年複合成長（GAGR）大於20%以上；最後，要符合鴻海的強項（調度供應鏈）。
而本次入主紫光正是拼上了「3+3」的一塊重要拼圖。紫光是中國大型集成電路領軍企業，業務涵蓋：IC設計、記憶體、移動通訊、智慧安全、AI晶片、物聯網、功率半導體，還有高端路由器晶片等。
紫光業務多元，有助鴻海半導體整合
力成半導體業內人士向我們分析，過去鴻海的入主其它公司都有一個問題，就是那些公司資本而太小，這對市值高達新台幣1.2兆的鴻海帝國的轉型而言，幫助和效益較小。但是本次紫光案，它除了在規模、產能上補足鴻海，還在半導體IC設計、封裝測試等垂直整合上有了更多挹注。
紫光是中國最大記憶體晶片廠，註冊資本是人民幣549億元。它也是長江存儲與獨立手機晶片廠紫光展銳股東。其中長江存儲的動態隨機存取記憶體（DRAM）與快閃記憶體（NAND Flash）是各大產業相當重要的零組件，其品質已追上三星（Samsung）、凱俠（ KIOXIA）等一線大廠。
過去，紫光是中國最大校企清華控股集團旗下的重要科技集團，還曾經放話要買聯發科、台積電，當時營運風生水起，整體規模近人民幣3000億元，但好久不長2020年，因無法償還2017年發行的人民幣13億元規模私募債券本金，深陷多重債務違約，引發全面破產重整。
針對紫光一案，經濟部投審會12日對外表示，依法鴻海做為最終受益人，且涉及敏感技術領域，需向經濟部投審會提出申請，必須經過審議。
鴻海的關鍵拼圖，要成為電動車一站式平台
《關鍵評論網》整理，鴻海近年已經成功掌握晶圓6吋廠、8吋廠（日本），以及馬來西亞8吋廠；在半導體材料部分碳化矽（SiC），以及被動元件、鋁質電解電容、變壓器，陶瓷電路板及高頻無線通訊模組；在電池材料，則透過印尼電池公司（IBC）、組裝則由泰國國家石油（PTT）等奧援。還有與台灣裕隆、三地集團，合作主攻電巴生態系，以及中碳、榮碳、碩禾和明基材料等台廠研發電池芯；聯手Gogoro推出「換換」電池交換系統。
鴻海打造「一站式電動車組裝服務」企圖明顯。劉揚偉日前強調，鴻海籌組的MIH（電動車開放平台），是要在新產業中打造新平台。他說：「在PC時代誰賺到錢了，是做平台的微軟Wintel，到了手機時代，是蘋果跟Google賺到錢，這些做平台的都賺到錢，所以我們應該要朝電動車平台方向走。」
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核稿編輯：翁世航
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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