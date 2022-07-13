鴻海入股紫光集團，完成半導體供應鏈關鍵拼圖，打造電動車產業一站式平台

中國著名半導體企業——紫光集團（TSINGHUA）宣布破產重組後，鴻海（Foxconn）旗下子公司工業富聯（FII）危機入市，出資約人民幣98億元（新台幣435億元）正式入股紫光。鴻海董事長劉揚偉曾說，誰是下一個科技時代的蘋果公司？鴻海懷抱強大企圖心，將靠完善半導體供應鏈，成為電動車產業中最重要的一站式平台（B2B）。

鴻海入主紫光，瞄準「3+3」大戰略

近年，鴻海急欲打造3大未來產業和3大核心技術（3+3）作為公司下一階段的成長動能。前者分別為電動車、數位健康、機器人領域；後者則是人工智慧、半導體、新世代通訊。

「3+3」作為鴻海往後數10年最重要的戰略目標，董事長劉揚偉正積極擺脫電子代工的低毛率問題，以及來勢洶洶紅色供應鏈的侵蝕，他正利用鴻海擅長的供應鏈調度，打造未來科技世代的平台。

劉揚偉在美國待過20年，先後在PC、IC設計產業待過很長時間，最後則落腳於代工業鴻海。他接手鴻海後，將集團分為兩個部分：「（鴻海）舊有的ICT產業，還有未來的產業。」

他強調並非放棄「舊產業」（代工）下，而是開創新事業使鴻海擺脫低毛利進而轉型。他強調代工仍持續精進管理。至於未來產業，則有3個條件，分別是其一產業規模要夠大至少達到3000億元；接著是年複合成長（GAGR）大於20%以上；最後，要符合鴻海的強項（調度供應鏈）。

而本次入主紫光正是拼上了「3+3」的一塊重要拼圖。紫光是中國大型集成電路領軍企業，業務涵蓋：IC設計、記憶體、移動通訊、智慧安全、AI晶片、物聯網、功率半導體，還有高端路由器晶片等。

紫光業務多元，有助鴻海半導體整合

力成半導體業內人士向我們分析，過去鴻海的入主其它公司都有一個問題，就是那些公司資本而太小，這對市值高達新台幣1.2兆的鴻海帝國的轉型而言，幫助和效益較小。但是本次紫光案，它除了在規模、產能上補足鴻海，還在半導體IC設計、封裝測試等垂直整合上有了更多挹注。

紫光是中國最大記憶體晶片廠，註冊資本是人民幣549億元。它也是長江存儲與獨立手機晶片廠紫光展銳股東。其中長江存儲的動態隨機存取記憶體（DRAM）與快閃記憶體（NAND Flash）是各大產業相當重要的零組件，其品質已追上三星（Samsung）、凱俠（ KIOXIA）等一線大廠。

過去，紫光是中國最大校企清華控股集團旗下的重要科技集團，還曾經放話要買聯發科、台積電，當時營運風生水起，整體規模近人民幣3000億元，但好久不長2020年，因無法償還2017年發行的人民幣13億元規模私募債券本金，深陷多重債務違約，引發全面破產重整。

針對紫光一案，經濟部投審會12日對外表示，依法鴻海做為最終受益人，且涉及敏感技術領域，需向經濟部投審會提出申請，必須經過審議。

鴻海的關鍵拼圖，要成為電動車一站式平台

《關鍵評論網》整理，鴻海近年已經成功掌握晶圓6吋廠、8吋廠（日本），以及馬來西亞8吋廠；在半導體材料部分碳化矽（SiC），以及被動元件、鋁質電解電容、變壓器，陶瓷電路板及高頻無線通訊模組；在電池材料，則透過印尼電池公司（IBC）、組裝則由泰國國家石油（PTT）等奧援。還有與台灣裕隆、三地集團，合作主攻電巴生態系，以及中碳、榮碳、碩禾和明基材料等台廠研發電池芯；聯手Gogoro推出「換換」電池交換系統。

鴻海打造「一站式電動車組裝服務」企圖明顯。劉揚偉日前強調，鴻海籌組的MIH（電動車開放平台），是要在新產業中打造新平台。他說：「在PC時代誰賺到錢了，是做平台的微軟Wintel，到了手機時代，是蘋果跟Google賺到錢，這些做平台的都賺到錢，所以我們應該要朝電動車平台方向走。」

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核稿編輯：翁世航