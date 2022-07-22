《綠色精神》：「生物圈2號」的永續實驗，與殖民火星打造人造地球的前景

文：威廉．諾德豪斯（William D. Nordhaus）

外星文明：火星生活以及其他

回溯人類文明的歷史，建構一個永續社會的挑戰看似艱鉅無比；另一個展望則是想像人類移民其他星球，也就是我所說的外星文明。我們或許可以這樣想，這大概就像當年清教徒遠行發現新世界。在美洲定居不但有風險而且危險，但是歐洲人最終還是在一塊豐裕而強大的洲陸成功定居。

然而，如果細看就會發現，拿清教徒比喻外星文明的前景是一個不適當的類比。最有可能展開新文明的地方是火星。以天文學的標準來看，它是地球的鄰居，有幾個類似地球的特質，而且我們對它有詳細的研究。科技家兼創業家伊隆．馬斯克（Elon Musk）是遙遠文明的倡議者。他的願景是：「我談的是把成千上萬人、最後是數百萬人順利送上火星。」他的計劃藍圖遠遠不只這個紅色星球：「我們要去木星的衛星，至少比較外圍的那幾個是一定要的，或許還可以去到土星的衛星泰坦，還有小行星。一旦我們有了那個作用力函數，並建立起一個地球到火星的經濟體，整個太陽系都會在我們的行程範圍裡。」

馬斯克非常清楚殖民的成本：「根據我粗略的猜測，如果每個人的成本大約是五十萬美元，那麼付得起、也想要﹝去火星﹞的人就會夠多。但這不會是一次假期。這會花掉你所有的積蓄、賣掉所有身家財產，就像當年歐洲人移居美洲殖民地一樣。」

太空旅行的概念看似在未來數十年可行。但是，要「就像當年歐洲人移居美洲殖民地一樣」，建立自給自足的文明，我們有可能做到嗎？就算不是毫無可能，有鑑於星球殖民的成本和危險，這如今似乎還是相當遙不可及。

太空殖民這件事，很多人喜歡看科幻小說和電影是一回事，但我們還是需要深入挖掘，尋找嚴謹的分析。在這個環節，亞當．莫頓（Adam Morton）最近的一本與太空殖民相關的著作，以及由西德尼．杜（Sydney Do）等人所做技術分析，提供了深入的資訊。這些研究提出兩個重要議題：成本與危險。

第一個議題涉及太空殖民地是否能自給自足。根據前一章的內容，我對永續的定義是有能力維持一個系統（或經濟體），在達成合理生活水準的同時，也能保持資本的完整（或是補足損耗的資本）。要做到這點，火星就需要能生產足夠食物、居所、醫療保健、運輸和能源，或是出口足夠數量的財貨，以支付從其他星球（應該是地球）進口的必需財貨。

我們從成本開始討論。舉個類比太空殖民地的例子，就是維持南極洲人力的成本。雖然環境仍屬險惡，但南極洲其實是個比火星還要理想的殖民地：比火星溫暖，還具有許多優越的持質，例如大氣層、豐沛的冷凍水，與地球其他地方的運輸也便利。供應每位科學家的成本是大約是一年20萬美元，在評估更遙遠的殖民目的地時，這個數字可做為實用的成本門檻值。

另一個比較基準則是更接近太空的國際太空站（InternationalSpace Station, ISS），是一顆位於低地軌道的適居衛星。自1998年起一直有人住在上面，人數超過240 人。根據莫頓的說法，到2010年為止，國際太空站的造價耗資1,500億美元。根據一項粗略的計算顯示，以年計算，成本大約是每人六億美元。

至於非地球文明的經濟分析，火星一號計劃可以做一例。火星一號是一家歐洲民間企業，計劃在火星建立永久的人類殖民地。規劃以單程旅行的方式，一次運送四個人上火星建立殖民地。這項任務與馬斯克公開的說法類似。（想當旅客的人請注意，這可是「單程」票。）

杜等人對火星一號的詳盡分析結果顯示，這項計劃「不可行」。許多計劃提出的技術，例如食物供給和供應鏈，目前還不存在。即使存在，據他們估計，建立殖民地的成本會非常高。等到40名移民者到位，累計發射成本已經超過1,000億美元，也就是每個人25億美元。而這還不包括居住、在地生產、通訊、運輸或備用零組件等的成本。如果一名移民者一年的成本保守估計為2億5,000萬美元，那麼任何出口的收入與此相比，應該都是杯水車薪。因此，外太空殖民地無法通過永續測試。

我們或許可以假設發射成本與其他成本會下降。但是，外星殖民還有更嚴峻的障礙。其中，許多的危險都會對身體造成威脅。與地球相比，火星上的紫外線輻射強烈得多，太陽能和重力微弱許多，而且照明程度低。那裡有猛烈的沙塵暴。那裡也非常寒冷，溫度可以低到華氏零下125 度（約攝氏零下87 度）。此外，火星沒有大氣層，所以沒有防衛小行星的能力。根據最近的估計，每年大約有兩百顆小行星撞擊火星，摧毀任何擋路的人、結構體或設備。

或許只要有足夠的投資和創意，這些風險全都可以克服。但是還有心理面、經濟面和社會結構的問題。就拿寵物這麼簡單的事來說，美國人飼養將近一億隻狗。牠們是陪伴和愛的來源，有的還具備受人重視的專業，從事嚮導、放牧、搜救、治療、偵查和軍事等工作。就像人類一樣，狗也在演化的過程中適應了地球和人類的特殊環境。他們不太可能在危險的火星定居，因此火星對人類來說會是一個孤寂的地方。

外星殖民者可能也不會有魚、番茄、牛奶，乳酪和肉類等產品。此外，要是你在「火星亞馬遜」網站上訂購商品，就算用最快的太空船送貨，也可能需要將近一年的時間才能送到你手上。