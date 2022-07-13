今年最大「超級月亮」就在今晚！比全年最小月亮足足大了13.5％，天文館有線上直播賞月
我們想讓你知道的是
超級月亮指的是月球位於距離地球最近的近地點，同時又是滿月的情況，這時的月亮看起來視覺效果會是最大的。
今（13）日晚間可以欣賞今年最大的「超級月亮」，台北天文館指出，7月14日凌晨是今年最後一次超級滿月，與今年1月18日的全年最小月亮比起來，今日的月亮足足大了13.5％，大約是1元硬幣和5元硬幣大小的差別，說是「今年最美的月亮」也不為過。
月球繞行地球的軌道是橢圓形的，因此會有離地球最近的「近地點」（perigee）與遠地點（apogee）之分。超級月亮指的是月球位於距離地球最近的近地點，同時又是滿月的情況，這時的月亮看起來視覺效果會是最大的。《大英百科全書》指出，月亮在近地點的時候，比在遠地點的時候距離地球更近約12％（約4萬3000公里），而滿月在近地點的時候，比在遠地點的時候還亮25％。
賞月指南
超級月亮並非罕見天文現象，每年大約會發生一次。台北天文館建議，超級月亮的最佳觀賞時間是在今日傍晚，17時6分的時候月亮會經過近地點，是今年月亮離地球最近的時刻。不過，月亮要到18時37分才會升起，雖然屆時地球上所見的相位是99.7％，還不是100％滿版的月亮，但肉眼看來已經和正圓沒什麼差別。
加拿大《環球新聞》採訪攝影師Greg Reely，提供幾個拍攝超級月亮的小建議：
- 如果沒有數位單眼相機，無法手動調節，只能使用手機，那應該使用三腳架。
- 如果想要拍攝一張令人難忘的照片，先尋找有趣的景色，例如山脈、雕塑或人。
- 如果有長鏡頭，可以鎖定山丘、建築物或橋等大型建築，在月亮尚未完全升起時捕捉畫面。
一般民眾也想賞月的話，除了在自家頂樓，也可以鎖定台北天文館於19:30-20:30的最大滿月線上直播，或是台南市南瀛天文館20:00舉行的超級月亮直播。
中央氣象局指出，今日到15日是台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區的年度大潮，這和超級月亮也有關聯，低窪地區在漲潮期間須注意海水倒灌、局部淹水等現象。
7月的月亮還有很多名字
「超級月亮」的名稱是美國天文學家諾爾（Richard Nolle）於1979年所出版的《Dell Horoscope》雜誌中所命名。
台南市政府指出，美洲原住民認為7月的滿月是「超級雄鹿月」，因為他們發現在7月的時候，年輕的雄鹿會長出新的鹿角，就以此命名月亮。
根據《BBC》的說法，歐洲人把7月的滿月稱為乾草月亮（Hay Moon），因為每年的這個時候都在製作乾草。除了這兩個名字外，也有人把7月的滿月稱為雷月（Thunder Moon）以及鮭魚月亮（Salmon Moon）。
新聞來源
- Buck Moon: Year’s biggest, brightest supermoon to shine this week（Global News）
- Buck moon: Closest supermoon of the year to rise in sky（BBC）
延伸閱讀
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹