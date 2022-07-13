今年最大「超級月亮」就在今晚！比全年最小月亮足足大了13.5％，天文館有線上直播賞月

今（13）日晚間可以欣賞今年最大的「超級月亮」，台北天文館指出，7月14日凌晨是今年最後一次超級滿月，與今年1月18日的全年最小月亮比起來，今日的月亮足足大了13.5％，大約是1元硬幣和5元硬幣大小的差別，說是「今年最美的月亮」也不為過。

月球繞行地球的軌道是橢圓形的，因此會有離地球最近的「近地點」（perigee）與遠地點（apogee）之分。超級月亮指的是月球位於距離地球最近的近地點，同時又是滿月的情況，這時的月亮看起來視覺效果會是最大的。《大英百科全書》指出，月亮在近地點的時候，比在遠地點的時候距離地球更近約12％（約4萬3000公里），而滿月在近地點的時候，比在遠地點的時候還亮25％。

Photo Credit:Wikimedia commons 月球繞行地球的軌道是橢圓形的，因此會有離地球最近的「近地點」（perigee）與遠地點（apogee）之分。

賞月指南

超級月亮並非罕見天文現象，每年大約會發生一次。台北天文館建議，超級月亮的最佳觀賞時間是在今日傍晚，17時6分的時候月亮會經過近地點，是今年月亮離地球最近的時刻。不過，月亮要到18時37分才會升起，雖然屆時地球上所見的相位是99.7％，還不是100％滿版的月亮，但肉眼看來已經和正圓沒什麼差別。

加拿大《環球新聞》採訪攝影師Greg Reely，提供幾個拍攝超級月亮的小建議：

如果沒有數位單眼相機，無法手動調節，只能使用手機，那應該使用三腳架。

如果想要拍攝一張令人難忘的照片，先尋找有趣的景色，例如山脈、雕塑或人。

如果有長鏡頭，可以鎖定山丘、建築物或橋等大型建築，在月亮尚未完全升起時捕捉畫面。

Photo Credit：AP / 達志影像 《美聯社》攝影記者以自由女神像為背景拍攝超級月亮。

一般民眾也想賞月的話，除了在自家頂樓，也可以鎖定台北天文館於19:30-20:30的最大滿月線上直播，或是台南市南瀛天文館20:00舉行的超級月亮直播。

中央氣象局指出，今日到15日是台南、高雄、屏東、台東及基隆北海岸沿海地區的年度大潮，這和超級月亮也有關聯，低窪地區在漲潮期間須注意海水倒灌、局部淹水等現象。

7月的月亮還有很多名字

「超級月亮」的名稱是美國天文學家諾爾（Richard Nolle）於1979年所出版的《Dell Horoscope》雜誌中所命名。

台南市政府指出，美洲原住民認為7月的滿月是「超級雄鹿月」，因為他們發現在7月的時候，年輕的雄鹿會長出新的鹿角，就以此命名月亮。

根據《BBC》的說法，歐洲人把7月的滿月稱為乾草月亮（Hay Moon），因為每年的這個時候都在製作乾草。除了這兩個名字外，也有人把7月的滿月稱為雷月（Thunder Moon）以及鮭魚月亮（Salmon Moon）。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航