馬克宏嚴重誤判國會選情成為「跛腳總統」，傳將暗尋極右派勒龐支持？
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法國總統馬克宏6月意外失去議會絕對多數，面臨第二任期才剛開始、法案就可能無法順利通過的尷尬處境，「跛腳總統」的質疑也隨之出現。但就法國政壇最新的發展跡象來看，馬克宏可能會暗中尋求傳統上被妖魔化的「極右派」政黨國民聯盟支持，以求未來施政穩定。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）恐怕萬萬沒有想到，民意在短短兩個月竟然會有這麼大的變化。4月底，馬克宏才二度擊敗國民聯盟（Rassemblement National）黨主席勒龐（Marine Le Pen）風光連任，成為20年來首位成功連任的法國總統。
2002年法國修憲、將議會選舉改成和總統選舉同一年舉辦後，法國選民總是在兩個月後的議會選舉中，給予新任總統的政黨議會多數席次，以利其完全施政。馬克宏或許也是如此預期，因此才會放心地在議會選舉競選期間接連外訪，先到羅馬尼亞慰勞法國在北約基地的駐軍，再到基輔，連同其他歐洲領袖會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）討論俄烏戰爭發展。
只有執政聯盟輸的議會選舉
選舉結果顯示這是個嚴重的誤判。許多法國左派選民當初會在總統大選第二輪投給馬克宏，並不是因為認同他的政見或是改革計畫，而是不願意見到法國由極右派的勒龐領導。加上極左派不屈法國（La France Insoumise）黨主席、同樣也是總統候選人的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）在總統大選後積極運作，成功團結左派四個政黨，導致左派聲勢大振。
最後，對比馬克宏想要攻擊梅朗雄親俄的弱點，主打烏克蘭議題，左派主打的卻是選民更關心的退休年齡、購買力和最低薪資等民生議題。
以上種種因素影響下，馬克宏的執政聯盟「公民一起」（Ensemble !）成為議會選舉最大輸家，席次從上屆的347席減少到245席，離絕對多數289席有不少的差距。而其他政黨雖然席次上有增有減，卻因不同的理由，在某種程度上都是贏家。
左派聯盟部分，席次從58席大幅增加到131席，顯示聯合競選確實收到成效，一舉成為最大的反對勢力。右派的共和黨儘管席次腰斬，從120席減少為64席，卻因為最有可能與執政聯盟合作，能協助其達到多數通過法案，而扮演關鍵角色。
但最令人意外的選舉結果，是極右派政黨國民聯盟所獲得的席次，一舉從上屆的八席大幅增加到這屆的89席，讓黨主席勒龐雖然經歷三次競選法國總統失利，但政治影響力卻是不斷擴大。有了89個席次，國民聯盟不但能在議會內組成黨團，獲得國家對黨團的補助、更多的發言時間跟議會要職，更跨過60個席次聯名的門檻，可以在未來要求憲法法庭審查法案是否違憲，實質上拖延立法程序。
馬克宏的選後止血
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
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將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
[行政院農業委員會農糧署 廣告]