馬克宏嚴重誤判國會選情成為「跛腳總統」，傳將暗尋極右派勒龐支持？

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）恐怕萬萬沒有想到，民意在短短兩個月竟然會有這麼大的變化。4月底，馬克宏才二度擊敗國民聯盟（Rassemblement National）黨主席勒龐（Marine Le Pen）風光連任，成為20年來首位成功連任的法國總統。

2002年法國修憲、將議會選舉改成和總統選舉同一年舉辦後，法國選民總是在兩個月後的議會選舉中，給予新任總統的政黨議會多數席次，以利其完全施政。馬克宏或許也是如此預期，因此才會放心地在議會選舉競選期間接連外訪，先到羅馬尼亞慰勞法國在北約基地的駐軍，再到基輔，連同其他歐洲領袖會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）討論俄烏戰爭發展。

只有執政聯盟輸的議會選舉

選舉結果顯示這是個嚴重的誤判。許多法國左派選民當初會在總統大選第二輪投給馬克宏，並不是因為認同他的政見或是改革計畫，而是不願意見到法國由極右派的勒龐領導。加上極左派不屈法國（La France Insoumise）黨主席、同樣也是總統候選人的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）在總統大選後積極運作，成功團結左派四個政黨，導致左派聲勢大振。

最後，對比馬克宏想要攻擊梅朗雄親俄的弱點，主打烏克蘭議題，左派主打的卻是選民更關心的退休年齡、購買力和最低薪資等民生議題。

以上種種因素影響下，馬克宏的執政聯盟「公民一起」（Ensemble !）成為議會選舉最大輸家，席次從上屆的347席減少到245席，離絕對多數289席有不少的差距。而其他政黨雖然席次上有增有減，卻因不同的理由，在某種程度上都是贏家。

左派聯盟部分，席次從58席大幅增加到131席，顯示聯合競選確實收到成效，一舉成為最大的反對勢力。右派的共和黨儘管席次腰斬，從120席減少為64席，卻因為最有可能與執政聯盟合作，能協助其達到多數通過法案，而扮演關鍵角色。

但最令人意外的選舉結果，是極右派政黨國民聯盟所獲得的席次，一舉從上屆的八席大幅增加到這屆的89席，讓黨主席勒龐雖然經歷三次競選法國總統失利，但政治影響力卻是不斷擴大。有了89個席次，國民聯盟不但能在議會內組成黨團，獲得國家對黨團的補助、更多的發言時間跟議會要職，更跨過60個席次聯名的門檻，可以在未來要求憲法法庭審查法案是否違憲，實質上拖延立法程序。

馬克宏的選後止血