「未来屋」等日本大型書店的商業模式，可以給台灣書市什麼啟發？
我們想讓你知道的是
大型書局會消失嗎？危機就是轉機，要是有需求，應該即使大型書店消失了，書店應該還會有機會用不同的方式回到消費者的身邊。
前一陣子大型書店為了房租是否能續約的話題，登上了新聞版面，看起來大型書店是很想在原地繼續，但另一方則希望租金能對股東權益有所交代。書店在服務提供的形態上，即使消費者沒有購買產品，還是可以翻閱產品，享受部分購入後的權益，提供了類公共設施（インフラinfrastructure）圖書館的機能，所以在某個層面上的方便空間將消失的時候，就引發大家的關心以及討論。
雖然氣氛上大家好像都很喜歡書店，但實際上是如此嗎？從統計天國日本的狀況，就可看出端倪。
書店該如何找到安定生存的商業模式？
雖然氣氛上看起來大家是喜歡書店的，但站在書店經營的角度看消費者行為，完全又是另外一件事。從這幾年日本書店市場的劇烈變化，可以形容這幾年書店整體的實態為，「雖然很喜歡去書店，但喜歡的程度，還無法讓消費者把支持轉換成掏出鈔票的行動」。
日本全國的書店，在2001年還有2萬店鋪數的市場規模，但到2020年，整體市場書店的店鋪數只剩下約1萬1000家，在20年內，整體的書店店鋪數幾乎腰斬。而那些還留下在市場的書店，特別是個人店，狀況也不是很好，看記者對商店街書店的訪談，老闆說來客數也從高峰的每日90人，變成現在的20到30人，少了快六成，經營得非常幸苦。
邁入手機螢幕時代，是不是書店很難找到安定生存的商業模式？大家應該有聽過日本的蔦屋書店，這個以行銷跟活動導向的商業模式，看起來是可以吸引顧客入書店的，這個模式讓蔦屋書店在日漸凋零的日本書店市場，以驚人的812家店鋪數橫掃書店市場。但書店一定要靠行銷跟活動來吸睛嗎？
說到書店吸引顧客的模式，日本還有一個有趣的書店品牌，「未来屋書店」。目前未来屋書店在日本的店鋪數大約為250家，營業額大約是485億日幣，雖然未来屋書店不如日本蔦屋書店的1400億日幣規模，但未来屋書店換成台幣也有100億規模，是個不小的商業體，而未来屋書店如何讓顧客上門？
他走的模式跟一般書店不一樣，不是靠書來吸客，而是把書店轉換成其他零售本業的附屬機能，用書店強化零售本業對消費者的整體生活包圍感，而顧客覺得在零售本業可享受到的服務變多元，就會更常來消費，消費者的拜訪頻率高，自然零售本業附屬機構書店的生意也會變好。
那這邊說的零售本業是什麼？就是日本的永旺綜合超市。
未来屋書店其實是永旺綜合超市集團旗下的子公司，當初就是希望綜合超市內可以有書店，來增加消費者到綜合超市的動機，所以在不少永旺綜合超市裡面，都看得到未来屋書店的影子，滿足超市消費者對購物時文化層面的需求。簡單來說就是集合不同的元素組合成賣場，用團體力吸引顧客。
台灣的書店市場有哪些路可以選擇？
綜合目前在日本店鋪數量比較多的蔦屋書店，用書店本身的行銷活動力來吸引顧客，或是未来屋書店，用綜合商場的附屬生活包圍機能來吸引顧客，從B2C的觀點，日本大型書店的實體商業模式，目前就這兩類比較活躍，如果再加上虛擬通路的日本亞馬遜書店，大型書店在日本主流市場就以這三個模式在操作。看了日本的狀態，再回到台灣書店市場，如果你是大型書店，除了留在蛋黃區之外，你還可以有哪幾條路可選擇呢？
書店是通路，通路要能持續擴展，不外乎跟商品或是顧客這兩個有相關。
從商品的觀點，主力商品只壓在書本上，從書店數量一直在萎縮，已經説明以書為商品結構為主體這一條路是不簡單的，那擴大商品，延伸到雜貨跟服飾如何？當然這樣就應該不再是純粹的書店了，但看台灣目前的百貨公司產業，在獲利上看起來是相對有機會的，但要大的賣場面積，就需要能負擔更高租金的承受力，但書店要改變目前損益表的結構，來配合高租金架構，應該還需要更多時間來調整。
最近的大型書店也吹起了小型社區生活店風潮，這個確實是一個方向，但或許還可以更生活。從顧客端的觀點來看，日本未来屋書店的模式，台灣的超市產業應該是很有機會可以來研究附設書店。對書店來說，可以享受安定的人流，比較符合書店業態的租金跟管理費用，以及更多潛在的開店地點。
而對超市來說，加入書店的元素除了可跟其他超市差別化外，還可以幫超市帶來不同的客群，讓自己商品結構有機會更多元。雖然並不是有的超市地點都符合附設書店，但只要其中的10%有機會能轉化，就可以讓書店有更不一樣的風貌在都市或是鄉鎮出現。
大型書店會消失嗎？危機就是轉機，要是有需求，應該即使大型書店消失了，書店應該還會有機會用不同的方式回到消費者的身邊。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！