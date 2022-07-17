「未来屋」等日本大型書店的商業模式，可以給台灣書市什麼啟發？

前一陣子大型書店為了房租是否能續約的話題，登上了新聞版面，看起來大型書店是很想在原地繼續，但另一方則希望租金能對股東權益有所交代。書店在服務提供的形態上，即使消費者沒有購買產品，還是可以翻閱產品，享受部分購入後的權益，提供了類公共設施（インフラinfrastructure）圖書館的機能，所以在某個層面上的方便空間將消失的時候，就引發大家的關心以及討論。

雖然氣氛上大家好像都很喜歡書店，但實際上是如此嗎？從統計天國日本的狀況，就可看出端倪。

書店該如何找到安定生存的商業模式？

雖然氣氛上看起來大家是喜歡書店的，但站在書店經營的角度看消費者行為，完全又是另外一件事。從這幾年日本書店市場的劇烈變化，可以形容這幾年書店整體的實態為，「雖然很喜歡去書店，但喜歡的程度，還無法讓消費者把支持轉換成掏出鈔票的行動」。

日本全國的書店，在2001年還有2萬店鋪數的市場規模，但到2020年，整體市場書店的店鋪數只剩下約1萬1000家，在20年內，整體的書店店鋪數幾乎腰斬。而那些還留下在市場的書店，特別是個人店，狀況也不是很好，看記者對商店街書店的訪談，老闆說來客數也從高峰的每日90人，變成現在的20到30人，少了快六成，經營得非常幸苦。

邁入手機螢幕時代，是不是書店很難找到安定生存的商業模式？大家應該有聽過日本的蔦屋書店，這個以行銷跟活動導向的商業模式，看起來是可以吸引顧客入書店的，這個模式讓蔦屋書店在日漸凋零的日本書店市場，以驚人的812家店鋪數橫掃書店市場。但書店一定要靠行銷跟活動來吸睛嗎？

說到書店吸引顧客的模式，日本還有一個有趣的書店品牌，「未来屋書店」。目前未来屋書店在日本的店鋪數大約為250家，營業額大約是485億日幣，雖然未来屋書店不如日本蔦屋書店的1400億日幣規模，但未来屋書店換成台幣也有100億規模，是個不小的商業體，而未来屋書店如何讓顧客上門？

他走的模式跟一般書店不一樣，不是靠書來吸客，而是把書店轉換成其他零售本業的附屬機能，用書店強化零售本業對消費者的整體生活包圍感，而顧客覺得在零售本業可享受到的服務變多元，就會更常來消費，消費者的拜訪頻率高，自然零售本業附屬機構書店的生意也會變好。

那這邊說的零售本業是什麼？就是日本的永旺綜合超市。

未来屋書店其實是永旺綜合超市集團旗下的子公司，當初就是希望綜合超市內可以有書店，來增加消費者到綜合超市的動機，所以在不少永旺綜合超市裡面，都看得到未来屋書店的影子，滿足超市消費者對購物時文化層面的需求。簡單來說就是集合不同的元素組合成賣場，用團體力吸引顧客。

台灣的書店市場有哪些路可以選擇？

綜合目前在日本店鋪數量比較多的蔦屋書店，用書店本身的行銷活動力來吸引顧客，或是未来屋書店，用綜合商場的附屬生活包圍機能來吸引顧客，從B2C的觀點，日本大型書店的實體商業模式，目前就這兩類比較活躍，如果再加上虛擬通路的日本亞馬遜書店，大型書店在日本主流市場就以這三個模式在操作。看了日本的狀態，再回到台灣書店市場，如果你是大型書店，除了留在蛋黃區之外，你還可以有哪幾條路可選擇呢？

書店是通路，通路要能持續擴展，不外乎跟商品或是顧客這兩個有相關。

從商品的觀點，主力商品只壓在書本上，從書店數量一直在萎縮，已經説明以書為商品結構為主體這一條路是不簡單的，那擴大商品，延伸到雜貨跟服飾如何？當然這樣就應該不再是純粹的書店了，但看台灣目前的百貨公司產業，在獲利上看起來是相對有機會的，但要大的賣場面積，就需要能負擔更高租金的承受力，但書店要改變目前損益表的結構，來配合高租金架構，應該還需要更多時間來調整。

最近的大型書店也吹起了小型社區生活店風潮，這個確實是一個方向，但或許還可以更生活。從顧客端的觀點來看，日本未来屋書店的模式，台灣的超市產業應該是很有機會可以來研究附設書店。對書店來說，可以享受安定的人流，比較符合書店業態的租金跟管理費用，以及更多潛在的開店地點。

而對超市來說，加入書店的元素除了可跟其他超市差別化外，還可以幫超市帶來不同的客群，讓自己商品結構有機會更多元。雖然並不是有的超市地點都符合附設書店，但只要其中的10%有機會能轉化，就可以讓書店有更不一樣的風貌在都市或是鄉鎮出現。

大型書店會消失嗎？危機就是轉機，要是有需求，應該即使大型書店消失了，書店應該還會有機會用不同的方式回到消費者的身邊。

本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航