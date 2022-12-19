高虹安邀檢察官蔡麗清擔任新竹市副市長，上任後將新竹棒球場案查清楚

民眾黨新竹市長當選人高虹安捲入詐領助理費案，今（19）日上午公布第一波新竹市小內閣人選。其中最受關注的是，副市長將由台灣高等檢察署檢察官蔡麗清出任。高虹安表示，將借重蔡檢察官在法治方面的長才和公務體系經驗，相信她的專業、檢察官體系debug的能力，能夠讓大家來了解過去對公共工程的疑慮，為新竹市政建立依法行政的城市治理哲學和改善公共建設流程制度。

蔡麗清已辭去檢察官職務：到新竹市為民服務

高虹安強調，過去收到很多市民對於市府公共工程的疑慮，未來團隊會檢視民眾有疑慮的流程SOP、工程品質、預算規模、執行效率、多次流標等問題來做出檢討改進，這也是徵詢副市長跟一級主管的過程中所希望達成的目標並做出決定，感謝所有願意一起打拼的主管。

高虹安團隊指出，蔡麗清偵辦過「跨境電信詐騙犯罪」、「校園黑幫」、 「戰略性高科技貨品非法交易犯罪」、「國內航線船舶違法運送出口保稅貨物回流本島」等社會矚目案件，並獲得行政院長、法務部長公開表揚。

蔡麗清雖然因公務無法親自到場，仍透過文字回應，坦言一開始對於高虹安的徵詢感到很意外，但經過一番深思後決定出任，她也希望能為市政發展導入不同的專業思維與創新，讓市府人員可以安心工作、為民服務。自己過去的工作，長年都是專注在檢察官體系中，然而就像是工程師「debug」一樣，嘗試找出不合理的地方，未來也會繼續貢獻所學，確保市政建設與城市發展能在正確的道路上前進。

蔡麗清強調，由於高虹安的政見中，不管是整體的交通改善，還是智慧新竹的建置工作上，需要具有深厚的行政協調能力，相信被借調法務部經驗，參與各部會法規制定修正研商過程，與各部會的行政協調能力，剛好讓她更可以發揮，最後就答應了邀約，為自己設定的目標就是「廉政興利、為民服務」，協助高虹安完成市民的願望。

蔡麗清是政大法律系、法律研究所碩士畢業，目前就讀海洋大學法律研究所博士班，曾任高雄地檢署、士林地檢署檢察官，調法務部辦事期間，還曾兼任中央流行指揮中心法制組業務，提供指揮中心法律諮詢，工作表現備受肯定。

《壹蘋新聞網》報導，她過去曾偵辦台商胡其揚在中國自殘斷掌詐保案、藝人陳凱倫之子陳銳涉校園黑幫簽賭案，還曾破獲以電信詐騙教父方政雄為首的三大跨國電信詐欺案，獲法務部頒發法眼明察獎。去年調升高檢署當「二專生」，原本預計2年期滿後，歸建士林地檢署，沒想到獲高虹安延攬，出任副市長一職。已於今天中午回士林地檢署辦理離職手續。

《聯合報》報導，高虹安從政前，任職於鴻海集團副總經理，與已退休的新北地檢署前檢察長朱兆民的兒子是舊識，朱的兒子是東吳大學法律系畢業，再攻讀海洋大學法研所，後來考上律師。2016年，鴻海創辦人郭台銘在大阪與日本夏普公司簽署投資協議，而朱兆民的兒子在夏普工作，與鴻海集團人事互動頻繁、與高虹安有所交誼。

蔡麗清擔任檢察官20年，也在海洋大學進修，念書時與朱兆民的兒子熟識。高虹安上月勝選後，有意找年紀相仿、談得來的女生為副手，透過朱的兒子和蔡麗清連上線，蔡向圈內人請益，再與高懇談，終被說服轉換跑道到政治工作。

鴻海夏普關係牽線，各界認為可能是為了查「新竹棒球場」

高虹安今天表示，未來的副市長蔡麗清是高檢署檢察官，相信她的專業、檢察官體系debug的能力，能夠讓大家來了解過去對公共工程的疑慮；今天也有媒體問到，高虹安就職後是否先處理新竹棒球場案，她強調依照無罪推定原則，不能在還未了解事件全貌就定調是弊案，會先做缺失檢討，若有弊案也是交由檢調司法單位認定。

對於此人事案，有不少綠營人士不甚認同，甚至認為蔡麗清；而前立委邱毅則評論，新竹副市長人選很關鍵，因為高虹安的涉貪案極可能被提起公訴，若一審判決有罪，依法律必須停職，由副市長代理市長職務，所以蔡麗清可能在一年多以後便代理新竹市長。新竹市是政治金雞母，也是貪污者的樂園。林智堅執政8年，他師父柯建銘垂簾聽政，師徒聯手不可能放過貪污牟利的機會。

邱毅表示，要抓住柯建銘林智堅必須找專業人士來負責，高虹安找來高檢署查辦黑金的檢察官來擔任副市長，單單這動作必「嚇死民進黨」，這就叫做「圍魏救趙」，高虹安一則有了與民進黨談判的籌碼，案子可拖延或判無罪。二則若查出民進黨重大貪污案件，也可顯示自己只是貪小便宜，民進黨才是大貪腐。

除了蔡麗清之外，市府秘書長一職則挖角現任臺北市政府地政局長張治祥出任、地政處處長一職由現任臺中市政府地政局專門委員何憲棋出任、教育處處長一職由現任新竹縣中正國中校長童鳳嬌出任、民政處處長一職由前新竹市長許明財市長室秘書嚴翊琦出任。

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核稿編輯：翁世航