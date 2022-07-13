因應最高法院推翻墮胎權，美國司法部將成立工作小組保障女性生殖權

6月24日，美國最高法院推翻了「羅訴韋德案」，而這項自1973年便具有歷史意義的判決，便保障著美國女性墮胎權利。之後，如果女性所居住的州頒布反墮胎法案，也將可能觸法。然而，根據《路透社》報導，美國司法部在12日宣布成立一個工作小組，旨在保護女性生殖保健的自由。

司法部將成立工作小組，監督生殖保健相關的州立法

根據報導，該部門將由司法部助理部長古普塔（Vanita Gupta）負責，並且有兩大目的：第一，評估可能侵犯聯邦法律保護，與生殖保健相關的州立法和執法行動；第二，監督那些試圖禁止墮胎藥美服培酮（Mifepristone）的法律。該部門表示，理由是與美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration）對於該藥物的安全性與有效性的判斷上存在分歧。

此外，司法部還表示，該工作小組也將監督任何損害女性能力的法律，會讓她們在合法的州尋求治療，以保障女性的權利。

判決推翻將危及女性健康，影響遠超出墮胎程序本身

6月24日，美國最高法院以6比3的結果推翻「羅訴韋德案」，26個州確定或可能禁止墮胎。 與此同時，一些反墮胎法案將使女性前往其他州進行墮胎手術變得更加困難。然而，推翻判決所造成的影響遠不止如此，生殖保健倡導者警告說，其中一些法案對女性健康的影響可能遠遠超出墮胎程序本身。

例如，一些州法案承認從受精那一刻起就具有人格，這一定義可能會阻礙體外受精治療。在體外受精治療中，醫生收集女性的卵子並使其受精，希望找到一個可行的胚胎移植到子宮中。 專家還警告說，這項裁決可能會導致獲得醫療保健的其他阻礙，包括子宮節育器等特定類型的避孕措施。

拜登政府引用《緊急醫療和分娩法》，保障墮胎權利

另一方面，拜登（Joe Biden）政府也對於墮胎權的保障頒布相關措施。據《NPR》報導，美國衛生及公共服務部在11日便引用《緊急醫療和分娩法》（Emergency Medical Treatment and Labor Act，EMTALA），表示如果孕婦正在經歷《緊急醫療和分娩法》所定義的緊急醫療狀況，並且墮胎是解決該狀況所必需的措施，則醫生必須提供治療。

同時，該部門也強調，這不是推行新政策，而是提醒醫療單位在聯邦法律下的現有義務。

而關於孕婦所經歷的緊急狀況，該部門表示包括子宮外孕、流產併發症、緊急高血壓疾病等需要墮胎才能進行治療的狀況。因此，若該州有反墮胎的法律，便需要以聯邦法律優先，醫院和醫師必須提供墮胎服務。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：羅元祺