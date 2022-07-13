因應最高法院推翻墮胎權，美國司法部將成立工作小組保障女性生殖權
我們想讓你知道的是
美國司法部宣布成立工作小組，旨在保護女性生殖保健的自由，並且有兩大目的：第一，評估可能侵犯聯邦法律保護，與生殖保健相關的州立法和執法行動；第二，監督那些試圖禁止墮胎藥美服培酮的法律。
6月24日，美國最高法院推翻了「羅訴韋德案」，而這項自1973年便具有歷史意義的判決，便保障著美國女性墮胎權利。之後，如果女性所居住的州頒布反墮胎法案，也將可能觸法。然而，根據《路透社》報導，美國司法部在12日宣布成立一個工作小組，旨在保護女性生殖保健的自由。
司法部將成立工作小組，監督生殖保健相關的州立法
根據報導，該部門將由司法部助理部長古普塔（Vanita Gupta）負責，並且有兩大目的：第一，評估可能侵犯聯邦法律保護，與生殖保健相關的州立法和執法行動；第二，監督那些試圖禁止墮胎藥美服培酮（Mifepristone）的法律。該部門表示，理由是與美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration）對於該藥物的安全性與有效性的判斷上存在分歧。
此外，司法部還表示，該工作小組也將監督任何損害女性能力的法律，會讓她們在合法的州尋求治療，以保障女性的權利。
判決推翻將危及女性健康，影響遠超出墮胎程序本身
6月24日，美國最高法院以6比3的結果推翻「羅訴韋德案」，26個州確定或可能禁止墮胎。 與此同時，一些反墮胎法案將使女性前往其他州進行墮胎手術變得更加困難。然而，推翻判決所造成的影響遠不止如此，生殖保健倡導者警告說，其中一些法案對女性健康的影響可能遠遠超出墮胎程序本身。
例如，一些州法案承認從受精那一刻起就具有人格，這一定義可能會阻礙體外受精治療。在體外受精治療中，醫生收集女性的卵子並使其受精，希望找到一個可行的胚胎移植到子宮中。 專家還警告說，這項裁決可能會導致獲得醫療保健的其他阻礙，包括子宮節育器等特定類型的避孕措施。
拜登政府引用《緊急醫療和分娩法》，保障墮胎權利
另一方面，拜登（Joe Biden）政府也對於墮胎權的保障頒布相關措施。據《NPR》報導，美國衛生及公共服務部在11日便引用《緊急醫療和分娩法》（Emergency Medical Treatment and Labor Act，EMTALA），表示如果孕婦正在經歷《緊急醫療和分娩法》所定義的緊急醫療狀況，並且墮胎是解決該狀況所必需的措施，則醫生必須提供治療。
同時，該部門也強調，這不是推行新政策，而是提醒醫療單位在聯邦法律下的現有義務。
而關於孕婦所經歷的緊急狀況，該部門表示包括子宮外孕、流產併發症、緊急高血壓疾病等需要墮胎才能進行治療的狀況。因此，若該州有反墮胎的法律，便需要以聯邦法律優先，醫院和醫師必須提供墮胎服務。
新聞來源
- U.S. Justice Dept launches task force to protect women's reproductive rights（路透社）
- Biden administration: Doctors must offer abortion if mom's life is at risk（NPR）
延伸閱讀
- 分析：美國最高法院推翻「羅訴韋德案」背後，反墮胎陣營布局數十年的司法大戰
- 美最高法院推翻墮胎權、逾五成民眾反對，密西西比州唯一墮胎診所被迫關門
- 憂經期追蹤App成「墮胎犯罪證據」，開發者祭出「匿名、無痕」保護女性個資與隱私
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺
Tags：
薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
我們想讓你知道的是
在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
邀請你選擇資助等待最久的孩子！當你轉變一個孩子的生命，就是創造世界下一代的希望。
了解更多：https://wvtaiwan.com/6MjBl
本文章內容由「台灣世界展望會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。