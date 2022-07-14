陳時中正式請辭衛福部長：5.5年任期近25年來最長，自認每天兢兢業業分數「有及格」
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待後續徵詢等程序確定後，會馬上公布接任的人選與交接時間，且衛福部長與指揮官這兩個職務的接任人選將一併考慮。
陳時中今（14）日在行政院會請辭，隨後出席院會後記者會。行政院長蘇貞昌表示，非常感謝陳時中，他是在2017年2月8日擔任衛福部長，到現在5年5個多月，是近25年來任期最長的部長。陳時中今天表示，自己在職每一天都兢兢業業完成業務，也讓所有業務讓同仁都能熟稔，給自己的分數「有及格」；相近整個指揮中心隨時都能因應疫情變化改變。
陳時中2017年2月8日接任衛福部長，就任1985天。民進黨中執會昨天通過徵召陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長。陳時中今天在行政院會中報告「長照2.0執行成果」後提出辭呈，發表感言，出席行政院會後記者會。
蘇貞昌肯定陳時中：堅定、溫暖與高EQ
行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌在院會中肯定陳時中是「有理想、會擘劃、擅溝通、會貫徹的好部長」，他說，以陳時中的政策規畫能力，絕佳的行動力與執行力，在中央各部會團結合作，從小到老、從健康到溫暖，都可看出有能力、熱情與理想，現在要為自己出生的台北市做出貢獻，展開大步向前，讓北市更好，與國際往來，讓全世界看到台北市。
蘇貞昌在會中表示，陳時中從上任後帶領衛福部在疫情爆發後擔任指揮官，指揮中心成立至今907天，兩年多來看著陳部長兼任指揮官、帶領指揮中心和衛福部與醫生護士藥師，醫護團隊從中央到地方一起合作，任重道遠，就是為了照顧國人健康、對抗變化莫測的病毒。
蘇貞昌說，陳時中的辛苦大家有目共睹，每天下午2點睡午覺時間，鍥而不捨親自主持記者會已經達到581場，沈穩、專業、善於溝通、邏輯清楚、適切回應提問、溫暖周到，連外國記者都肯定公信力。
蘇貞昌說，陳時中堅定、溫暖的人格特質與高EQ也穩定疫情間的人心。也因有他當指揮官，取得大家信任，國人同胞密切合作，連續創下253天本土零確診紀錄，也是全球最長紀錄。
蘇貞昌說，疫情不斷變化，疫情一個階段又一個階段，打擊一波接著一波，台灣在疫情嚴峻中，還能拼出最好的經濟成績，實在不簡單，陳時中始終能團結民心、因應妥善、突破各種困難，讓疫情衝擊降到最小，非常不簡單。
蘇最後細數衛福部政策，強調陳時中是「有理想、會擘劃、擅溝通、會貫徹的好部長」，以其政策規畫能力，絕佳的行動力與執行力，在中央各部會團結合作，現在要為自己出生的台北市做出貢獻，展開大步向前，讓北市更好，與國際往來，讓全世界看到台北市。
陳時中：自認有及格
針對外界質疑「落跑」，陳時中重申「沒有落跑」，他說，他是政務官，是隨著任務任命來執行相關任務，在職每一天都兢兢業業執行業務，也把業務讓同仁熟稔，指揮中心隨時能因應疫情變化或組織改變，他非常有信心，未來誰來接，都會持續把防疫做好，沒有落跑問題。
對於媒體要他「打分數」，陳時中說，分數是要由別人來打，不過他自認有及格，但實際分數到底多少，要由大家公評。陳時中說，離去前一刻，對於雖然努力沒達到非常完善的部分，他向國人表達歉意，「我沒辦法什麼事情都盡到100分，但全體指揮中心同仁都是盡心盡力」。
另外，昨天傳出焦糖哥哥將操刀陳時中競選社群，陳時中說，昨天才通過徵召、團隊漸在成形，「誰是操盤手，沒有這樣的情況，歡迎很多年輕人來幫我的忙，大家一起來打拼」。至於對對手蔣萬安、黄珊珊評價，陳時中說，兩人都是青年才俊，選舉就是選賢與能，把對市政擘劃、執行能力，讓選民做選擇，選擇出來就戮力以赴。
要離開衛福部長的位置，還有何掛心不下的事？他說，蘇揆一項強調「有政府、會做事」，防疫進行兩年多，團隊磨合、社會磨合兩年多，已經成熟，各層級在指揮中心與各部會可做最好的合作，離開指揮中心當然會掛心，也會關心，但充分地有信心，他們一定會把事情做好。
羅秉成表示，待後續徵詢等程序確定後，會馬上公布接任的人選與交接時間，且衛福部長與指揮官這兩個職務的接任人選將一併考慮。羅秉成也說，蘇貞昌將斟酌後續人事作業時間。因此目前沒有代理部長或指揮官的問題，在陳時中辭呈核定生效前都仍是衛福部長。
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核稿編輯：翁世航
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