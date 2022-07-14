加州AB5法案不允許自由接案，美西3大港口貨車司機醞釀罷工抗議

加州議會「AB5法案」（California Assembly Bill 5）預計在今年生效，該法案將司機視為「雇傭關係」。據《華爾街日報》，此法案不僅顛覆過去的獨立承包模式，也可能排擠眾多個體戶司機從事貨攬工作。部分司機正醞釀在洛杉磯、長灘港與奧克蘭港展開罷工，抗議這項法律。

AB5法案制定於2020年，隨後遭到貨運業者挑戰，直至今年6月30日美國最高法院駁回上訴，結束法庭鬥爭，AB5法案將於明年起正式施行。要求公司若無法達成以下三項條件，就必須將工人視為僱員，而非承攬夥伴。 工人可以在不受公司控製或指導的情況下自由地提供服務。

工人正在執行公司業務活動正常過程之外的工作任務。

工人通常從事與所從事的工作具有相同性質的獨立建立的行業、職業或業務。

據報導，加州有大約7萬名獨立司機，多數負責運送貨物往返於大型運輸公司及港口。西海岸卡車司機貿易組織（Harbour Trucking Association）首席執行官馬特・施拉普（Matt Schrap）表示，這項法案將迫使司機成為運輸公司僱員，或是必須註冊為獨立企業與貨運經紀商合作確保貨物安全，獨立司機將面臨2萬美元以上的額外保險費等。

許多司機不滿這項法案，他們認為，過去獨立司機能同時享有營運獨立性與工作穩定性，如今新法律卻要他們付出更多代價，因此他們打算周三在洛杉磯、長灘港、周一在奧克蘭港展開罷工，抗議這項法律。

此外，這項法律也將提升貨運公司的營運成本，進而影響貨運量與運輸價格。奧克蘭港口服務公司總裁比爾・阿布迪（Bill Aboudi）表示，這項法案使公司不得不減少工作量並收取更多費用。

全美約40%的集裝箱進口貨物須藉由加州的港口入境，在疫情期間加州已成為供應鏈瓶頸的主要痛點，法案對貨運量的衝擊將可能擴及全美。

《中央社》報導，國內貨攬業者表示，美國個體戶貨車司機大多可按自身情況靈活接工作，特別是通貨膨脹之下，不少司機會多跑幾趟，以求多賺一點，但AB5法案要求這些貨車司機必須加入運輸公司成為正式員工，影響貨車司機業務彈性，才會引起反彈。

貨攬業者指出，貨車司機短期罷工對碼頭運作還是會有影響，包含幾處港口閘道會因此關閉，影響貨物運輸的速度，但美西碼頭工人換約談判結果尚未出爐，加上通膨等因素，市場不確定性多，長期市況有待觀察。

國內航運業者表示，由於美西3大港口的貨車司機罷工事件還在發酵中，因此船公司目前正在密切觀察後續變化。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航