我也……為此而來：雪莉桶是如何連結至蘇格蘭威士忌產業？
我們想讓你知道的是
蘇格蘭威士忌酒廠開始注意到雪莉桶的存在，並且能有幸使用雪莉桶來做桶陳，首先要歸功於英國在雪莉酒消費以及作為雪莉酒貿易節點上的領頭地位。
文：那個喝酒的阿銘
- 本文沒有任何珍妮佛羅培茲受到傷害，但希望看完你會覺得「酷誒！」
序幕：雪莉桶是如何連結至蘇格蘭威士忌產業？
蘇格蘭威士忌酒廠開始注意到雪莉桶的存在，並且能有幸使用雪莉桶來做桶陳，首先要歸功於英國在雪莉酒消費以及作為雪莉酒貿易節點上的領頭地位。
根據記載，在英西戰爭（1796–1808）爆發前，西班牙的雪莉酒出口就已經有高達90%是以英國為目的地，19世紀時雪莉酒的消費量更是持續的成長，一度成為英國最主要的進口酒種之一。
而在這樣的消費歷程中，這些出口至英國的雪莉酒的裝瓶，直至1980年代以前，一般是在英國完成的。酒廠會直接以木桶做為載具將雪莉酒從西班牙運至英國，這邊請注意，是用稍微潤飾過的年輕橡木桶當容器，而不是直接沿用Solera的桶子。
之後便提供予商家進行零售或存放在倉庫等待裝瓶。值得一提的是，那個時空背景下的零售，是將整個桶子放在酒專或酒館裡，讓普羅消費者可以在現場裝瓶（這樣的傳統販售方式仍存在於西班牙，被稱作tabancos）。
於是，在經歷不等的時長後（視乎酒專銷售速度，或裝瓶廠依據市場需求將庫存裝瓶的時間點而定），不論是因為酒品賣完或者在裝瓶完成而被棄置，大量的空桶總歸因此產生。
這樣的橡木桶，因為其對後續內容物風味之賦予或潤飾效果，很快的就吸引到蘇格蘭威士忌產業的注意。於是乎我們熟知的，使用在威士忌產業的「雪莉桶」（Sherry casks／ex-Sherry casks），便是在這樣的情境下所誕生的副產物——即「在不等的時長內陳放過雪莉酒的年輕橡木桶」。
產區保護與替代方案
然而自1970年代起，為了對雪莉酒產業進行管控與保護，以木桶作為載具的貿易方式開始被有意識的進行改變。直至1986時，如同現今蘇格蘭威士忌對於產區的保護，西班牙的主管機關也就「雪莉酒」（Jerez ／ Xérès ／ Sherry）的製程施行了規範，其中就包含產製與裝瓶的地理位置限制。換言之，「雪莉酒桶」自此就很難繼續是雪莉酒貿易的副產物了。
針對這樣的規範施行，加上威士忌產業的蓬勃發展，雪莉桶的供不應求日漸顯著。已經將雪莉桶視為產業日常的威士忌酒廠當然也不希望坐以待斃，於是自1980年代開始，就急於尋找替代方案。
或者，更精準而言，是在考量成本效益的同時，尋找可以重製或模擬「在不等時長內陳放過雪莉酒的年輕橡木桶」，此一效果的替代方案。
其中一個被嘗試跟使用過的方式就是paxarette。威士忌廠會將這種加料濃縮的雪莉酒糖漿倒進桶子裡，然後加壓讓濃縮液滲進桶子。然而就結果論，這個方法的效果不彰（效果不彰並不代表不好喝，單純是沒有辦法模擬上述的桶子）。
因此該方式並沒有存續很長的時間（有一說則認為主因是遭到SWA禁用。），威士忌產業則仍舊在持續嘗試跟尋找其他的替代方案。
而在不同的嘗試中，Glasgow的調和商兼雪莉酒代理商William Phaup Lowrie（有一說表示Nikka裝瓶上很有記憶點的King of Blenders，就是以其形象為本），所選擇的方式則非常簡單粗暴——購置新木桶並將已經裝瓶的雪莉酒開瓶後填充回木桶。
可想而知，這個在操作型定義上近似於過去的雪莉桶的方式，雖然能得到相對好的成效，其成本之昂貴卻也絕對不在話下。但總歸正是這樣不顧成本效益的嘗試，開啟了「潤桶」產業的先河。
於是乎，在威士忌廠（或雪莉酒廠）念頭一轉之下，意識到：與其效法Lowrie分別進口瓶裝雪莉酒跟新木桶，再想方設法「養出」雪莉桶，何不直接進口已經「養好的木桶」？
畢竟規範的客體是「雪莉酒」而不是木桶，又剛好威士忌廠要的也只是木桶，那就直接讓雪莉酒商在西班牙養好桶子並且把酒倒出，只把桶子運到蘇格蘭就好。於是雪莉酒桶在實務上，從這個時間點開始已不再是「雪莉酒貿易的副產物」，而成為了一個能獨立發展的產業。
潤桶產業的發展
以目前的潤桶產業來說，因為酒桶不再是販售雪莉酒的副產物，並且威士忌產業對雪莉桶的需求早已經達到足以讓「潤桶」產業化的規模，因此也發展出了客製化的生產。
蒸餾廠可以跟雪莉酒桶廠商針對「木桶材質」、「烘烤程度」、「使用的雪莉酒種與酒齡」、「潤桶期間酒桶的陳放方式（直立／橫躺）」來進行客製化。最後，則是依照其需求，完成半年至兩年半不等，或甚至更長的潤桶期，而依照2021年5月改版的潤桶技術規範，欲標示Sherry cask者，潤桶時間不得低於1年。
前面提到過去的嘗試，目的都是要模擬「在不等的時長內陳放過雪莉酒的年輕橡木桶」。所以潤桶產業在實務上，不論是新木桶的使用以及潤桶期的調整，都大致滿足了當初會遇到的狀況。唯獨「使用的雪莉酒種與酒齡」，在現今的實務中，絕大多數都是使用相對年輕的酒種，而非販售用的雪莉酒。
其原因從一般公認的觀點來看，是認為「潤桶」的目的最關鍵還是在於修飾酒桶，讓酒液吸收並弱化一般認為不討喜的風味 — — 丹寧、苦澀、硫味。而為了達到這個目的，其實並不需要使用販售等級的雪莉酒來進行潤桶。
再者，多次用於潤桶並吸收了上述不討喜的風味的酒液，既便在法規上被允許，實務上也通常不會再被以雪莉酒裝瓶，只能棄置或者再製成雪莉白蘭地或者雪莉醋。
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。