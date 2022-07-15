電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山

近年隨著一波波的新冠疫情衝擊，工作型態變得彈性多元，在降低社交接觸的社會共識下，日常消費的產業樣態及生活模式也默默改變，隨之蓬勃發展的是帶來全新消費體驗的數位科技，與自「電子票券」興起所開展的一連串虛實整合浪潮。

電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮

本調查為Edenred與創市際合作提供。

市場研究顧問公司創市際於今年四月份進行市場調查，針對20至50歲且曾經使用過電子票券的民眾發放網路問卷，回收有效樣本數共800份。調查結果指出，所有受訪者中有84.1%的使用者同時使用過電子與紙本票券，但近一年常用的票券類型則以電子票券為主，佔比高達62.6%；而今年1月資策會公布的《2021年行動支付消費者調查》也顯示出相同趨勢，疫情期間四大支付方式除現金以外皆有所提升，相較去年，增長比率分別為行動支付近60%、實體卡34%、電子票證28%。

本調查為Edenred與創市際合作提供。

另一方面，近年各大電商平台、超商量販與餐飲品牌等，也開始開發自有會員APP系統來整合消費、資訊、福利等功能，電子票券逐漸取代了實體商品抵用券及兌換券；若再進一步觀察，更能發現過去曾吹起好幾波「電子票券贈禮」的風潮，從超商寄杯咖啡到量販店集點兌換，只要動動手指就能輕易贈送轉移、管理與使用。不知不覺間，電子票券已經從企業端反過來改變了消費端的使用習慣。

其實現今一機解決所有的電子票券服務，背後是十多年前企業對數位趨勢的未來洞見、以及系統開發和功能設計的努力痕跡。觀察本次調查中Edenred宜睿智慧備受好評的電子票券服務的發展歷程，便能窺見其佈局數位的遠見卓識以及虛實整合的精準策略。

Photo Credit：Edenred宜睿智慧

直擊紙本票券痛點！電子票券好查詢、易使用、無紙更永續

每種科技或服務的發展，都源於美好生活的期待或想像。電子票券興盛的原因不單是智慧型手機與數位趨勢的推波助瀾，更重要的是其本質上遠勝於紙本票券的優質服務。傳統紙本票券雖然取得與使用方式都十分直觀，但實體票券往往容易破損或遺失，同時管理只能耗時費力的人工手動清點與保管，經常忘記攜帶更是造成使用非常不便。

本調查為Edenred與創市際合作提供。

Edenred宜睿智慧從使用者角度出發，以電子票券克服了傳統紙本票券的使用痛點，並應用在「行銷禮贈」與「員工福利」兩大電子票券市場中。其服務皆整合了量販、超商、藥妝、餐飲、百貨、飯店等遍佈全台的消費通路，憑藉跨通路與一機搞定的便利性，打造行銷禮贈中紅利、兌點、小額贈品等多項服務，這也呼應了調查結果中以速食店、餐廳、超商等為最常使用小額贈禮的生活場景結果。

本調查為Edenred與創市際合作提供。

此外，Edenred宜睿智慧還敏銳捕捉到企業市場的需求，將員工的三節禮金、旅遊津貼、部門獎勵等員工福利數位化，並以獨特的「品牌自選+面額任用」功能提供更個人化的選擇。「以電子票券作為員工福利」不只在過去是極具前瞻性的大膽觀點，如今還能減少企業大量購買、發放紙本禮券產生的作業成本與碳排放，為企業社會責任及環境永續添份心力。

使用滿意度大調查──Edenred宜睿智慧功能性電子票券更顯實用可靠

如此蓬勃的電子票券市場，也理所當然的成為各方企業的必爭之地。調查結果指出，無論在公司品牌認知度還是產品使用率，Edenred宜睿智慧都居市場領先地位，其中使用與推薦的轉換率更超過九成。同時，Edenred宜睿智慧也以89.7%滿意的高度評價居「公司品牌滿意度」之首，後續調查更顯示大部分使用者，願意持續購買Edenred宜睿智慧提供的產品與服務。

本調查為Edenred與創市際合作提供。

在超高滿意度的數字背後，蘊含的是Edenred宜睿智慧始終秉持「Enrich connections. For good」的企業理念，與化繁為簡的服務思維所打造的創新設計──使用直觀的介面、豐富的兌換品項、多元廣泛的使用通路、直擊痛點的方便功能等優質功能。如此創新、高效的服務讓Edenred宜睿智慧不只在高達9成的使用者心中留下深刻的功能性印象，旗下兩大產品服務「Ticket Xpress即享券」、「Benefit Xpress福利即享券」更都獲得75%以上兌換滿意度的大多好評，著實體現Edenred宜睿智慧的電子票券服務實用可靠。

本調查為Edenred與創市際合作提供。

本文內之數據皆為 2022 Edenred x 創市際電子票券調查所有。



點擊下方了解Edenred宜睿智慧更多的電子票券服務：

Ticket Xpress即享券

Benefit Xpress福利即享券