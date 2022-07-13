高通攜手愛立信、法國航太布局低軌衛星供地面5G連網 ，專家指台廠位居供應鏈要角

低軌衛星（LEO）被視為下一個通訊世代的重要產業。愛立信（Ericsson）、高通（Qualcomm）和法國航太公司Thales近日宣布，將透過低軌道衛星提供地面5G設施連網，成功向太空產業邁進一大步。專家指出台灣可望在衛星供應鏈中佔有要角。

低軌衛星解決通訊死角

近年來受到偏鄉、農村與海空移動載具等通訊需求影響，美、中、英國等積極推動低軌衛星部署，透過衛星發展與地面網路結合，發展混合式網路（Hybrid Network），以提高頻寬、覆蓋率，解決過去部分地區訊號不良的問題。

目前國際上主要發射服務提供的廠商商，包含：SpaceX、Arianespace、United Launch Alliance、Rocket Lab、Virgin Orbit、等。他們提供太空衛星科技產業鏈中游包含發射服務、仲介服務與營運管理等服務。

愛立信、高通和法國航太加入衛星戰局

本次愛立信、高通和法國航太公司Thales也加入低軌衛星佈局。其實早在今（2022）年3月他們已經展開測試和驗證，是首度獲得電信標準組織3GPP的核准後，讓5G首次支援非地面網路。

愛立信資深副總裁暨技術長Erik Ekudden表示，愛立信、Thales和高通的合作，將成為通訊史上的一座重要里程碑。據外媒《RCR Wireless News》報導指出，合作實際上意味著，使用者無論海洋、森林或是地球上的任何角落，都可獲得高階、安全且具有成本效益的連網能力。

報導引述Thales策略、研究與技術執行副總裁Philippe Keryer表示，5G網路（低軌衛星）代表電信產業的重大革命。它徹底改變了遊戲規則，不僅帶來了全新的商業，而且改變了數十億使用者的通訊能力。

目前，低軌衛星產業可以分為衛星網路及地面設備兩部分。營運管理業者可直接提供服務給用戶，或透過代理、租用方式由服務商提供衛星通訊、導航等服務。像是傳統業者Echostar、Eutelsat、Inmarsat等。另一方面，本次愛立信和高通等合作案，以及SpaceX、Oneweb等業者代表之低軌衛星通訊業者，則具大規模低軌衛星星系。

SpaceX是領先者，預計2027年發送4.2萬顆衛星

至於低軌衛星的領先者，SpaceX近日已成功將46顆Starlink 衛星發射到低地球軌道，根據《Business Standard》報導指出，目前SpaceX在今年已經執行17次軌道任務，為各國提供高速、低延遲的寬頻網路，已經超過25萬名用戶，最終目標是在2027年達到4.2萬顆衛星的規模

早些時候，美國聯邦通信委員會（FCC）授權SpaceX將其Starlink衛星互聯網系統用於汽車卡車、船隻和飛機等運動車輛。要訂閱他的服務，必須以599美元的價格購買該設備，然後每月支付110美元的費用。

摩根士丹利（Morgan Stanley）預估，全球太空經濟2040年將超過1兆美元。《遠見雜誌》引述Digitimes Research分析師杜振宇分析，烏俄戰爭突顯低軌衛星的重要，也是彰顯國家航太國防實力的基礎，未來這類通訊將和民生經濟、商業高度結合。

衛星通訊供應鏈，台廠位居要角

報導稱，全球衛星產值，在2030年規模上看3700億美元，占太空產業的7成以上，而後續衍生的衛星寬頻服務規模會達到1.6兆美元。這塊大餅台灣廠商可望在供應鏈中扮演要角。包含PCB/CCL廠商台光電、華通；天線零件的芳興、耀登；IC設計的聯發科；功率放大器的穩懋等。

根據工研院報告指出，台灣分別在印刷電路板、衛星天線、航太零組件上占有一定優勢。工研院產業服務中心執行長陳立偉提到，如1991年波斯灣戰爭時，CNN記者在戰爭現場使用的衛星電話，就是由台灣業者所製造，也代表台灣在太空通領域已經佈局多年。

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核稿編輯：翁世航