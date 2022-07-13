高通攜手愛立信、法國航太布局低軌衛星供地面5G連網 ，專家指台廠位居供應鏈要角
我們想讓你知道的是
本次愛立信、高通和法國航太公司Thales也加入低軌衛星佈局，其實早在今年3月他們已經展開測試和驗證，是首度獲得電信標準組織3GPP的核准後，讓5G首次支援非地面網路。
低軌衛星（LEO）被視為下一個通訊世代的重要產業。愛立信（Ericsson）、高通（Qualcomm）和法國航太公司Thales近日宣布，將透過低軌道衛星提供地面5G設施連網，成功向太空產業邁進一大步。專家指出台灣可望在衛星供應鏈中佔有要角。
低軌衛星解決通訊死角
近年來受到偏鄉、農村與海空移動載具等通訊需求影響，美、中、英國等積極推動低軌衛星部署，透過衛星發展與地面網路結合，發展混合式網路（Hybrid Network），以提高頻寬、覆蓋率，解決過去部分地區訊號不良的問題。
目前國際上主要發射服務提供的廠商商，包含：SpaceX、Arianespace、United Launch Alliance、Rocket Lab、Virgin Orbit、等。他們提供太空衛星科技產業鏈中游包含發射服務、仲介服務與營運管理等服務。
愛立信、高通和法國航太加入衛星戰局
本次愛立信、高通和法國航太公司Thales也加入低軌衛星佈局。其實早在今（2022）年3月他們已經展開測試和驗證，是首度獲得電信標準組織3GPP的核准後，讓5G首次支援非地面網路。
愛立信資深副總裁暨技術長Erik Ekudden表示，愛立信、Thales和高通的合作，將成為通訊史上的一座重要里程碑。據外媒《RCR Wireless News》報導指出，合作實際上意味著，使用者無論海洋、森林或是地球上的任何角落，都可獲得高階、安全且具有成本效益的連網能力。
報導引述Thales策略、研究與技術執行副總裁Philippe Keryer表示，5G網路（低軌衛星）代表電信產業的重大革命。它徹底改變了遊戲規則，不僅帶來了全新的商業，而且改變了數十億使用者的通訊能力。
目前，低軌衛星產業可以分為衛星網路及地面設備兩部分。營運管理業者可直接提供服務給用戶，或透過代理、租用方式由服務商提供衛星通訊、導航等服務。像是傳統業者Echostar、Eutelsat、Inmarsat等。另一方面，本次愛立信和高通等合作案，以及SpaceX、Oneweb等業者代表之低軌衛星通訊業者，則具大規模低軌衛星星系。
SpaceX是領先者，預計2027年發送4.2萬顆衛星
至於低軌衛星的領先者，SpaceX近日已成功將46顆Starlink 衛星發射到低地球軌道，根據《Business Standard》報導指出，目前SpaceX在今年已經執行17次軌道任務，為各國提供高速、低延遲的寬頻網路，已經超過25萬名用戶，最終目標是在2027年達到4.2萬顆衛星的規模
早些時候，美國聯邦通信委員會（FCC）授權SpaceX將其Starlink衛星互聯網系統用於汽車卡車、船隻和飛機等運動車輛。要訂閱他的服務，必須以599美元的價格購買該設備，然後每月支付110美元的費用。
摩根士丹利（Morgan Stanley）預估，全球太空經濟2040年將超過1兆美元。《遠見雜誌》引述Digitimes Research分析師杜振宇分析，烏俄戰爭突顯低軌衛星的重要，也是彰顯國家航太國防實力的基礎，未來這類通訊將和民生經濟、商業高度結合。
衛星通訊供應鏈，台廠位居要角
報導稱，全球衛星產值，在2030年規模上看3700億美元，占太空產業的7成以上，而後續衍生的衛星寬頻服務規模會達到1.6兆美元。這塊大餅台灣廠商可望在供應鏈中扮演要角。包含PCB/CCL廠商台光電、華通；天線零件的芳興、耀登；IC設計的聯發科；功率放大器的穩懋等。
根據工研院報告指出，台灣分別在印刷電路板、衛星天線、航太零組件上占有一定優勢。工研院產業服務中心執行長陳立偉提到，如1991年波斯灣戰爭時，CNN記者在戰爭現場使用的衛星電話，就是由台灣業者所製造，也代表台灣在太空通領域已經佈局多年。
延伸閱讀
- SpaceX「星鏈計畫」等國際業者頻頻叩關，行政院預計2022年初發出國內第1張低軌衛星頻譜執照
- 不讓馬斯克專美於前！亞馬遜旗下Kuiper計畫明年發射首批低軌衛星，劍指SpaceX「星鏈計畫」
- SpaceX「星鏈計畫」傳明年登台與中華電信合作，搶攻低軌道衛星接軌6G商機
- SpaceX「星鏈計畫」進入高速發展期，台灣供應鏈可望插旗低軌衛星產業
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。