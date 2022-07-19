《來去宋朝住一晚》：宋朝的酒吧文化，玩猜枚、九射格，輸的就罰酒！

文：雲葭

飲酒篇

秋高氣爽，李小娘子和她表姐開開心心坐馬車去郊外秋遊。除了她們姐妹倆，參加這次秋遊活動的還有李郎、趙公子，以及趙公子的小表妹。

李小娘子已經很久沒出過汴京城了，她和孫姑娘雖然比一般閨中女子愛玩，但活動範圍僅限於城內，尤其是京城最繁華的商圈潘樓街。而這一次秋遊，他們不僅出了城，還準備在外面過夜。前些天李郎就跟她說過行程安排：下午去半山看瀑布賞紅葉，晚上在附近住一宿，第二天吃完午飯回家。

至於為什麼要留宿外面，那是因為他們郊遊的地點是汴京城附近的一座名山，坐馬車回家得半天路程。為了有充分的時間賞景，唯一的辦法就是夜宿山腳下的小鎮。

山上風景絕美，楓葉全都紅了，遠遠望去紅色和黃色交織，明亮又豔麗。大家玩了一天，很開心卻也很累。等他們帶著一身疲憊抵達住宿的客棧，太陽已經落山了。他們住的這個地方雖說是個小鎮，但十分繁華，大概是因為依託京城的緣故。

李郎一開始說今晚住這兒的時候，李小娘子還有點擔心，鎮上的客棧住宿條件會不會不好。直到踏進客棧，李小娘子著實意外了。這裡雖然比不上汴京城的大酒樓，但服務十分周到，該提供給客人的東西應有盡有。客棧周圍還有一圈賣酒的舖子，燈火通明，生意異常好。

李小娘子知道，那些零售酒的舖子，就是她之前總聽人提起的「腳店」。按照宋朝的榷酒制，正店才有釀酒權，腳店只能從正店批發酒出來賣。她猜測，這個鎮上賣酒的舖子，應該都是從汴京城裡批發來的酒。畢竟離得近，運輸成本低。

一行人安頓好，陸續下樓，準備點菜吃飯。玩了一整天，大家都餓壞了。李小娘子是第一個下樓的，李郎看她坐在窗邊看外面的酒舖，以為她是饞酒了，他這個妹妹最大的愛好是寫詩作詞，而每次寫作前總喜歡小酌一杯。

李郎問：「想不想來一壺，我們喝點？」

「就我們倆喝？」

趙公子接話：「我也喝點。」

坐在一旁的另外兩個女孩── 趙公子的表妹和李小娘子的表姐，也都紛紛表示想喝。於是，兩位男士出門買酒，姑娘們坐著聊，商量一會兒玩什麼酒令遊戲。

等到男士們買酒回來，李小娘子驚了，他們竟然在店家的幫助下搬回了七、八個酒壺，每個酒壺大概一斤的量。

「客官慢點喝，喝完把酒壺給我送回來就行。不夠再來買哦。」店家很熱心，打過招呼就回去繼續賣酒了。

李小娘子一看酒壺上貼的字，有羊羔酒、紅麴酒、荔枝酒、黃柑酒、流霞酒、碧光酒……她問李郎：「怎麼買這麼多？」

「妳平時都在叔叔嬸嬸的看管下，難得出來一次，還不得喝個夠啊。」李郎拿起其中那壺羊羔酒，打開塞子，給李小娘子滿上。他一邊倒酒一邊說：「我記得妳喜歡喝羊羔酒。這個鎮子上的酒都是從汴京城的正店運出來的，味道和妳平時喝的一樣，妳肯定喜歡。」

李家表姐提議：「乾喝酒沒意思，我們來猜枚吧！」

大家一致同意。

猜枚是酒令中比較簡單的一種，把瓜子、蓮子、棋子等藏在手心，讓人猜單雙數或者顏色，猜錯了就得喝酒。

李小娘子問店家要了一把瓜子，她先藏瓜子，其他人猜。趙公子和李家表姐沒猜對，各喝了一杯。趙公子喝的是當下汴京城最流行的流霞酒，出自高陽店。高陽店釀酒聞名汴京，價格自然也不便宜。喝完，趙公子對流霞酒讚不絕口，推薦李小娘子一會兒也試試。

第二輪和第三輪遊戲，李小娘子都輸了，她分別喝了羊羔酒和流霞酒，覺得流霞酒確實更好喝。不過她喝慣了羊羔酒，對這種味道已經有了依賴。

玩了一圈猜枚，李郎提議換個玩法，試試最近比較流行的「九射格」。這個遊戲跟投壺有異曲同工之妙，考驗的是六藝中的「射」。李小娘子是個投壺渣渣，玩九射格自然好不到哪去。又一圈遊戲下來，她差不多把李郎買回來的酒都喝了個遍。要不是她酒量好，恐怕已經趴下了。

趙家表妹酒量最差，飯還沒吃幾口就開始犯暈了，李家表姐只好扶她上樓先休息。

李小娘子還沒盡興，讓表姐安頓好趙家表妹趕緊下來接著玩。接下來兩個小時，他們玩了藏鉤、射覆等各種酒令遊戲，直到月亮升起，依然捨不得散場。馬上就是中秋節了，月亮接近正圓，在這郊外的小鎮看月亮別有一番滋味。

這次跟李郎他們出來郊遊，李小娘子看到了飛瀑流雲、漫山紅葉，聽到了泉水涓涓、深山鳥鳴，還感受到了在鎮上小酒館喝酒的恣意和自由，她心情豁然開朗，即興寫了兩首詞。

直到客棧打烊，他們才帶著醉意回房睡覺。

小知識

宋朝飲酒文化興盛跟當時實行的榷酒制有密切關係，榷酒制涉及釀酒權、酒水和酒麴買賣權、酒稅等。這類對釀酒行業進行專賣的制度為宋朝政府帶來了大量的酒稅收入，也促進了民營酒業的蓬勃發展。〈清明上河圖〉中就繪有不少大型酒樓、小型酒肆，以及百姓賣酒飲酒的熱鬧畫面。 《東京夢華錄》中提到的正店和腳店都是宋朝酒樓文化發展的產物，其中「正店」有釀酒權，「腳店」沒有釀酒權，只能從正店批發酒用以零售。 酒文化的盛行推動了釀酒技術的發展，因此，宋朝酒的種類也達到了新高。上文提到的羊羔酒、紅麴酒、荔枝酒、黃柑酒、流霞酒、碧光酒等，都是當時有名的品種。此外，宋朝還有專門對酒分門別類的書籍，如《酒名記》。據史料記載，宋朝名酒品種有兩百八十種之多。 4. 宋朝酒令遊戲多，猜枚是其中比較簡單的一種，在《水滸傳》中出現過。唐朝比較流行的酒令遊戲有藏鉤、射覆等。 「九射格」也是宋朝酒令遊戲的一種，創造者是當時著名的文學家歐陽修。九射格考驗的是六藝中的「射」，玩法跟投壺類似。道具是一個畫有老虎、熊等各種動物的靶子，每種動物都對應飲酒的數量，玩遊戲的人根據自己射中的動物喝酒。

相關書摘 ►《來去宋朝住一晚》：宋朝人都怎麼過七夕？其實就是一個大型購物節

書籍介紹

本文摘錄自《來去宋朝住一晚：汴京城老司機 帶你吃喝玩樂365天！》，平安文化出版

作者：雲葭

【本書特色】

27個宋朝生活斷面、25張精選古風美圖，

第一本全方位「滲透」宋朝人日常的古代享樂紀行！

【作者介紹】

雲葭，作家、編劇。出生於浙江杭州，畢業於中文系。寫作十年，已出版上市二十部作品。

長篇小說：《蘇染染追夫記》、《下一個天亮》、《簾捲西風》、《醉流年》、《誰在記憶裡流連》、《回憶停在那一邊》、《相思焚城》、《預謀失戀》、《致親愛的你》、《蘇染染追夫記之問傾城》等。

詩詞鑑賞散文集：《最美古詩詞》。

詩詞故事隨筆集：《莫失初心》、《莫問歸處》。

個人文集：《謝謝你，讓我成為更好的自己》。

影視劇：《蘇染染追夫記》（原著＆參與）、《調香師之流棠》（編劇）。

Photo Credit: 平安文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航