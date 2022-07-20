《來去宋朝住一晚》：宋朝人都怎麼過七夕？其實就是一個大型購物節
我們想讓你知道的是
27個宋朝生活斷面、25張精選古風美圖，第一本全方位「滲透」宋朝人日常的古代享樂紀行！
文：雲葭
七夕篇
- 一年中，又一個逛街的好日子
李小娘子的生日是七月初三，每年她生日這一天，汴京城已經籠罩在喜慶的氣氛中了。誰讓她就出生在七夕前幾天呢！七夕在當時可是個大日子，民間幾乎都會提前三五天準備迎接這一天的到來。李小娘子也算變相沾了七夕的光，有種滿城的熱鬧都是為了迎接她生日的錯覺。
或許是受這種節日氛圍的影響，早在李小娘子生日當天，孫姑娘就興致勃勃跟她相約，七夕早上十點在龍津橋會合，逛街購買乞巧用的物品。
此處有必要強調一下，在宋代，七夕僅僅是乞巧節，與現如今「情人節」的概念沒有一絲一毫的關係。如果一定要賦予這個節日其他的意義，那應該就是「少女節」吧。女孩們會在七夕當天晚上搭彩樓，舉辦乞巧儀式。對重女紅的古代婦女來說，乞巧的意義非同尋常。
李小娘子雖然不喜愛女紅，但乞巧這個儀式她還是很重視的。她和其他女孩們不一樣，不是為了求織女賜自己一雙巧手，她純粹是為了有機會出去玩。這不，她還沒收拾好呢，她媽已經讓婢女來提醒好幾次了，讓她趕緊上街買東西去。
李夫人拿了點錢給女兒，叮囑：「有喜歡的衣服可以多買幾身，妳最近就穿得有點素，該添置新衣服了。哦對，『磨喝樂』人偶也可以多買幾個。」
「知道啦，妳要是不放心可以跟我一起出門。」
「分身乏術，我還得盯著果子局和菜蔬局準備今晚宴會的事呢。今晚我們家會來一些親戚，吃飯的人多。還有乞巧儀式，搭彩樓什麼的，這可是最重要的事。」
提到乞巧儀式，李小娘子提醒她媽：「別忘了給我準備乞巧用的蜘蛛。」
「忘不了。行了，妳快出門吧，不早了。這幾天街上很堵，再不去晚上趕不回來吃飯了。」
「知道啦。走了，再見。」
在老媽的嘮叨聲中，李小娘子帶著喜悅又期待的心情出門了。
七夕熱鬧，李小娘子早就做好了大街上人擠人的準備，可一到目的地，她還是傻了眼── 眼前這人山人海的樣子，都快趕上春節了！她總算知道，為什麼孫姑娘約她在龍津橋見，而不是市集的中心區域潘樓街。因為，馬車根本進不去！
李小娘子下了車，去了她和孫姑娘約定的店舖。
孫姑娘正在喝茶，看到李小娘子，起身揮手：「妳怎麼才來啊，我都等了好一會兒了。」
「我也不想遲到的，誰知道今天人這麼多！」
「來，先喝口茶潤潤喉，我們還得抓緊時間辦正事呢。」
李小娘子趕緊喝了口茶，還沒休息夠，慘兮兮地被孫姑娘拉著去擠人群了。
龍津橋附近有很多賣「磨喝樂」人偶的，其中一家店舖開的時間久，她們每年都會光顧。老闆早就跟她們相熟了，一見老顧客進門來，笑嘻嘻迎了過去。他把今年最流行的磨喝樂全都拿了出來，讓她們盡情挑選。
李小娘子按照她媽媽的叮囑，每種樣式各買了一個。她最喜歡撐荷葉造型的磨喝樂，買了兩對，其中一對送給了孫姑娘。
選完磨喝樂，兩人開開心心出了門。很巧的是，她們剛走了沒多遠，就見幾個小朋友撐著荷葉在街上走，樣子像極了她們手裡的那對磨喝樂。這是當時的一種習俗，七夕當天孩童們會穿上新衣服，撐著荷葉模仿磨喝樂的樣子，圖個吉利。
進了潘樓街主幹道，熱鬧的氣息更濃烈了。街上搭了很多彩色的帳篷，裡面賣的是七夕最常見的觀賞植物，叫「種生」。店家把綠豆、小麥等放入瓷瓶泡水，種子會長出幾寸高的芽，他們用紅色和藍色的彩線把芽捆束，七夕當天拿出來售賣。
孫姑娘看什麼都新奇，儘管她每年七夕都會出來逛很久，不到吃晚飯的時間根本不捨得回去。不過今年不太一樣，她早已不是小孩子了，她媽提出今晚的乞巧儀式讓她來主持，姑家和姨家的表姐妹都會來她家裡聚會，所以她吃完中飯就得回去。巧的是，李小娘子今晚也有飯局，沒辦法去閨密家蹭飯了。
兩人在龍津橋附近隨便找了個舖子，墊了幾口午飯，各自回家了。
李小娘子的馬車裡幾乎被她採購的東西填滿了，有新衣服、磨喝樂、花瓜、黃蠟鳥獸玩具，還有一盆給她媽帶的「種生」。
小知識
- 在宋代，七夕是一個大型的購物節日，幾乎每家每戶都會出門採辦。汴京城裡的市集人山人海，車水馬龍，到天黑才會散去。如《醉翁談錄》中提到的，「七夕，潘樓前買賣乞巧物。自七月一日，車馬嗔咽，至七夕前三日，車馬不通行，相次壅遏，不復得出，至夜方散」。
- 磨喝樂是宋朝最流行的泥娃娃，是一種用土製的人偶，造型多種多樣，栩栩如生。無論是皇室貴族還是尋常百姓，都會在七夕當天購買磨喝樂，供奉牛郎織女。因這種玩偶風靡一時，名家製作的甚至能賣出數千文錢。《東京夢華錄》記載：「七月七夕，潘樓街東宋門外瓦子、州西梁門外瓦子，北門外、南朱雀門外街及馬行街內，皆賣磨喝樂，乃小塑土偶耳。」
- 「種生」是古代七夕的風俗，如《東京夢華錄》載：「又以菉豆、小豆、小麥於磁器內以水浸之，生芽數寸，以紅藍彩縷束之，謂之『種生』。」
相關書摘 ►《來去宋朝住一晚》：宋朝的酒吧文化，玩猜枚、九射格，輸的就罰酒！
書籍介紹
本文摘錄自《來去宋朝住一晚：汴京城老司機 帶你吃喝玩樂365天！》，平安文化出版
作者：雲葭
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
【本書特色】
- 27個宋朝生活斷面、25張精選古風美圖，
- 第一本全方位「滲透」宋朝人日常的古代享樂紀行！
【作者介紹】
雲葭，作家、編劇。出生於浙江杭州，畢業於中文系。寫作十年，已出版上市二十部作品。
- 長篇小說：《蘇染染追夫記》、《下一個天亮》、《簾捲西風》、《醉流年》、《誰在記憶裡流連》、《回憶停在那一邊》、《相思焚城》、《預謀失戀》、《致親愛的你》、《蘇染染追夫記之問傾城》等。
- 詩詞鑑賞散文集：《最美古詩詞》。
- 詩詞故事隨筆集：《莫失初心》、《莫問歸處》。
- 個人文集：《謝謝你，讓我成為更好的自己》。
- 影視劇：《蘇染染追夫記》（原著＆參與）、《調香師之流棠》（編劇）。
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
如果資安戰開打臺灣有能力反擊嗎？一窺ACW SOUTH沙崙資安服務基地的祕密訓練術
我們想讓你知道的是
全球平均每月有17.6億筆企業資料外洩，每11秒遭受一次勒索軟體攻擊，而且駭客攻擊目標50%鎖定中小企業。
根據產業調查，臺灣被列為亞太地區勒索軟體攻擊的五大熱區之一，因此我國政府在2021年推動「資安即國安2.0」戰略，對應萬物聯網普及化的時代，網路資安攻防被視為國際戰事的一環。
在平時就做足安全準備，對企業來說是不可忽視的保命符。為了喚醒更多企業有資安意識，全臺第一座「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱ACW SOUTH資安基地）公告最新服務項目，今年將舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及人培專業課程，讓企業從一般員工、IT工程師至資安長，都能確實長「資」識、保心「安」。
主動式防禦成顯學，扭轉攻防不對等局面
企業看待資安，還在被動等敵人上門才採取動作就太慢了！經濟部工業局於今年6月主辦的「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座當中，財團法人臺灣網路資訊中心林志鴻組長首先提到，目前臺灣ICT設備遭惡意程式攻擊的類型，主要涵蓋IoT類的Conflicker病毒、NAS類為QSnatch感染及行動裝置類為Android hummer，相關惡意軟體長期占據前三名。其中常見駭客攻擊手法則以DDoS、破壞性資料刪除、間諜軟體、網站置換、不實資訊、False Flag為主流。
為了避免遇到問題才找解方，ACW SOUTH資安基地在一樓的應用多元展區設計了「Testbed演訓驗測基地」，目前已有關鍵基礎設施、智慧製造及智慧綠能及等主題，今年還會新增智慧物聯網與半導體產業兩大新興主題展區。天天有參訪、週週有課程，透過實證場域，演繹特定資安事件、資安攻擊情境、資安防護解決方法、資安事件應變。期透過打造ACW SOUTH資安基地30分鐘就讓您了解資安重要性的基地特色。
建立「海恩法則」資安思維，比駭客更快從暗網找出漏洞
「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座還邀請兩家企業分享他們對當前資安情勢的觀察。安碁資訊股份有限公司黃瓊瑩技術副總指出，現在很多駭客會從暗網掌握資安漏洞、交易情資，來挑選攻擊目標。他建議企業利用機器學習技術，進行長時間與週期性的行為分析與偵測，挖掘DNS潛藏的資安威脅，偵測與過去不一樣的異常行為或狀態。
奧義智慧科技股份有限公司林明緯資深產品經理則提到，運用「海恩法則」建立資安檢測思維。美國⼯業安全先驅者海恩H.W. Heinrich提出一項理論，每起嚴重事故的背後，必有9.8次事件、30.2起未遂徵兆、以及600起事故隱患。他建議企業建構自動化安全防禦，可以從三大階段著手：第一階段的「端點」企業場域端點偵測與防禦；第二階段鎖定「閘道」模擬攻擊路徑並可視化分析，物件之間的異常關係；最後一階段則是掌握「情資」，從暗網情資自動監控，盤點相關潛在威脅。
由此觀之，如果企業對資安技術、人才缺乏有急迫需求，都可以善用ACW SOUTH資安的資源，例如：各式跨業活動、主題式研討會、培訓課程及顧問諮詢媒合服務；另有一對一諮詢與資安診斷；也可聚焦廠商需求，協助企業資安檢測、導入認證。企業想要找資安解方，ACW SOUTH資安基地是絕佳好夥伴。
來一趟ACW SOUTH資安基地，源源不絕的寶藏等你挖
不論你是想要做產品驗測，或是尋找資安技術方案，或是增能攻防技能， ACW SOUTH資安基地通通有，除此之外這個基地究竟還藏了什麼寶藏，足以扮演起充沛臺灣資安戰爭的後備軍援角色？
ACW SOUTH資安基地在臺南市歸仁區，位處沙崙綠能科學城C區的科技部資安暨智慧科技研發大樓的1樓和5樓，集結展示、演訓及實證功能合一的實戰場域，並帶有成為亞洲資安演訓聖地的使命。光是去年一年，ACW SOUTH資安基地就培育多達665位資安人才。
ACW SOUTH資安基地上路後，不光提供模擬製造工廠產線的資安攻擊實戰演訓，後續還有一連串推動策略：
■ 建立劇本---產學研合作建置攻防演練劇本，協助企業進行攻防演訓
■ 訓練人才---強化產業資安意識，培訓資安專才以提升資安實務技術與經驗
■ 推廣應用---透過案例展示計畫推動成果，進一步擴散到其他產業應用
■ 鏈結國際---引進歐美新技術，後續推廣我國資安方案輸出其他國家，形成完善的資安產業生態系
截至今年上半年，ACW SOUTH資安基地已舉辦了三場講座，主題涵蓋零信任、新世代資安防禦、智慧製造，報名廠家數277家，出席人數543人，顯見臺灣對資安議題的關注日趨加溫。除此之外，2022下半年還有一系列參訪、講座、研討會、交流會、實務課程陸續登場，預計今年將培育增能1,500位以上的資安人。
既然資安即國安，打造資安防禦競爭力的根基，首要就是人才的培訓。如果你還沒有來過 ACW SOUTH 資安基地，不妨找個良辰吉時，預約參訪或參加本年度相關講座、課程。加強臺灣資安意識，就從你我做起，了解更多 ACW SOUTH 資安基地資訊。
經濟部工業局 廣告