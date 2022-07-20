《來去宋朝住一晚》：宋朝人都怎麼過七夕？其實就是一個大型購物節

文：雲葭

七夕篇

一年中，又一個逛街的好日子

李小娘子的生日是七月初三，每年她生日這一天，汴京城已經籠罩在喜慶的氣氛中了。誰讓她就出生在七夕前幾天呢！七夕在當時可是個大日子，民間幾乎都會提前三五天準備迎接這一天的到來。李小娘子也算變相沾了七夕的光，有種滿城的熱鬧都是為了迎接她生日的錯覺。

或許是受這種節日氛圍的影響，早在李小娘子生日當天，孫姑娘就興致勃勃跟她相約，七夕早上十點在龍津橋會合，逛街購買乞巧用的物品。

此處有必要強調一下，在宋代，七夕僅僅是乞巧節，與現如今「情人節」的概念沒有一絲一毫的關係。如果一定要賦予這個節日其他的意義，那應該就是「少女節」吧。女孩們會在七夕當天晚上搭彩樓，舉辦乞巧儀式。對重女紅的古代婦女來說，乞巧的意義非同尋常。

李小娘子雖然不喜愛女紅，但乞巧這個儀式她還是很重視的。她和其他女孩們不一樣，不是為了求織女賜自己一雙巧手，她純粹是為了有機會出去玩。這不，她還沒收拾好呢，她媽已經讓婢女來提醒好幾次了，讓她趕緊上街買東西去。

李夫人拿了點錢給女兒，叮囑：「有喜歡的衣服可以多買幾身，妳最近就穿得有點素，該添置新衣服了。哦對，『磨喝樂』人偶也可以多買幾個。」

「知道啦，妳要是不放心可以跟我一起出門。」

「分身乏術，我還得盯著果子局和菜蔬局準備今晚宴會的事呢。今晚我們家會來一些親戚，吃飯的人多。還有乞巧儀式，搭彩樓什麼的，這可是最重要的事。」

提到乞巧儀式，李小娘子提醒她媽：「別忘了給我準備乞巧用的蜘蛛。」

「忘不了。行了，妳快出門吧，不早了。這幾天街上很堵，再不去晚上趕不回來吃飯了。」

「知道啦。走了，再見。」

在老媽的嘮叨聲中，李小娘子帶著喜悅又期待的心情出門了。

七夕熱鬧，李小娘子早就做好了大街上人擠人的準備，可一到目的地，她還是傻了眼── 眼前這人山人海的樣子，都快趕上春節了！她總算知道，為什麼孫姑娘約她在龍津橋見，而不是市集的中心區域潘樓街。因為，馬車根本進不去！

李小娘子下了車，去了她和孫姑娘約定的店舖。

孫姑娘正在喝茶，看到李小娘子，起身揮手：「妳怎麼才來啊，我都等了好一會兒了。」

「我也不想遲到的，誰知道今天人這麼多！」

「來，先喝口茶潤潤喉，我們還得抓緊時間辦正事呢。」

李小娘子趕緊喝了口茶，還沒休息夠，慘兮兮地被孫姑娘拉著去擠人群了。

龍津橋附近有很多賣「磨喝樂」人偶的，其中一家店舖開的時間久，她們每年都會光顧。老闆早就跟她們相熟了，一見老顧客進門來，笑嘻嘻迎了過去。他把今年最流行的磨喝樂全都拿了出來，讓她們盡情挑選。

李小娘子按照她媽媽的叮囑，每種樣式各買了一個。她最喜歡撐荷葉造型的磨喝樂，買了兩對，其中一對送給了孫姑娘。

選完磨喝樂，兩人開開心心出了門。很巧的是，她們剛走了沒多遠，就見幾個小朋友撐著荷葉在街上走，樣子像極了她們手裡的那對磨喝樂。這是當時的一種習俗，七夕當天孩童們會穿上新衣服，撐著荷葉模仿磨喝樂的樣子，圖個吉利。

進了潘樓街主幹道，熱鬧的氣息更濃烈了。街上搭了很多彩色的帳篷，裡面賣的是七夕最常見的觀賞植物，叫「種生」。店家把綠豆、小麥等放入瓷瓶泡水，種子會長出幾寸高的芽，他們用紅色和藍色的彩線把芽捆束，七夕當天拿出來售賣。

孫姑娘看什麼都新奇，儘管她每年七夕都會出來逛很久，不到吃晚飯的時間根本不捨得回去。不過今年不太一樣，她早已不是小孩子了，她媽提出今晚的乞巧儀式讓她來主持，姑家和姨家的表姐妹都會來她家裡聚會，所以她吃完中飯就得回去。巧的是，李小娘子今晚也有飯局，沒辦法去閨密家蹭飯了。

兩人在龍津橋附近隨便找了個舖子，墊了幾口午飯，各自回家了。

李小娘子的馬車裡幾乎被她採購的東西填滿了，有新衣服、磨喝樂、花瓜、黃蠟鳥獸玩具，還有一盆給她媽帶的「種生」。

小知識

在宋代，七夕是一個大型的購物節日，幾乎每家每戶都會出門採辦。汴京城裡的市集人山人海，車水馬龍，到天黑才會散去。如《醉翁談錄》中提到的，「七夕，潘樓前買賣乞巧物。自七月一日，車馬嗔咽，至七夕前三日，車馬不通行，相次壅遏，不復得出，至夜方散」。 磨喝樂是宋朝最流行的泥娃娃，是一種用土製的人偶，造型多種多樣，栩栩如生。無論是皇室貴族還是尋常百姓，都會在七夕當天購買磨喝樂，供奉牛郎織女。因這種玩偶風靡一時，名家製作的甚至能賣出數千文錢。《東京夢華錄》記載：「七月七夕，潘樓街東宋門外瓦子、州西梁門外瓦子，北門外、南朱雀門外街及馬行街內，皆賣磨喝樂，乃小塑土偶耳。」 「種生」是古代七夕的風俗，如《東京夢華錄》載：「又以菉豆、小豆、小麥於磁器內以水浸之，生芽數寸，以紅藍彩縷束之，謂之『種生』。」

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書籍介紹

本文摘錄自《來去宋朝住一晚：汴京城老司機 帶你吃喝玩樂365天！》，平安文化出版

作者：雲葭

【本書特色】

27個宋朝生活斷面、25張精選古風美圖，

第一本全方位「滲透」宋朝人日常的古代享樂紀行！

【作者介紹】

雲葭，作家、編劇。出生於浙江杭州，畢業於中文系。寫作十年，已出版上市二十部作品。

長篇小說：《蘇染染追夫記》、《下一個天亮》、《簾捲西風》、《醉流年》、《誰在記憶裡流連》、《回憶停在那一邊》、《相思焚城》、《預謀失戀》、《致親愛的你》、《蘇染染追夫記之問傾城》等。

詩詞鑑賞散文集：《最美古詩詞》。

詩詞故事隨筆集：《莫失初心》、《莫問歸處》。

個人文集：《謝謝你，讓我成為更好的自己》。

影視劇：《蘇染染追夫記》（原著＆參與）、《調香師之流棠》（編劇）。

Photo Credit: 平安文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航