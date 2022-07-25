《交易心態原理》：「恐懼」與「恐慌」是截然不同的感受，如何善用恐懼改善投資報酬？

文：理察．彼得森（Richard L. Peterson）

焦慮、恐懼與緊張

本章你可以學到這些 區分「恐懼」與「恐慌」的差異

分析恐懼的社會感染力，如何造成集體思考與行為改變

學習從股價中判讀集體恐懼的跡象

善用恐懼改善投資報酬

如果你每年擔心市場的時間超過14分鐘，你已經浪費了12分鐘。——傳奇基金經理人彼得．林區（Peter Lynch）

恐懼令人不安，會讓投資人做出倉促糟糕的金融決策，恐懼也可能讓人失去理智、耐心與判斷力。恐懼感沒那麼強時，還是會讓人心神不寧。不管是什麼模式，恐懼對金融決策都有特殊影響。

投資人出現強烈恐懼感時，往往會有恐慌性拋售的現象。許多投資新手看到個人持股無預警暴跌，就開始恐慌。看著自己的財富蒸發是很恐怖的經驗。不過令人驚訝的是，交易日其實不單只有投資新手會出現強大恐懼感而已。

詹姆斯．克瑞莫（James Cramer）曾是避險基金經理人、財金網站TheStreet.com的創辦人，目前是CNBC電視節目《瘋狂熱錢》（Mad Money）的名主持人。他對投資情緒相當熟稔。在TheStreet.com的專欄中，他敘述了投資部位暴跌時的感受。在以下節錄自該專欄的文字中，克瑞莫生動地描述了虛構股票「國寶」軋空時的慘賠窘境。賣空股票的交易者眼看股價急漲、自己迅速虧損時，會產生壓迫感，所以稱為「軋空」（short squeeze）。

世界在你周遭崩解，你的呼吸停了，你需要用力才能吸到空氣，你額頭漲紅，汗流浹背，你嚇壞了。你甚至不知道從何慌起，不知道該做何反應，你什麼事也做不來。

「到市場上買進二十萬股國寶！」五雷轟頂後你大吼：「給我&*$##@買進&*%$&$。」 一定是恐懼！恐懼是股票的真正驅動力⋯⋯塔德．哈里森（Todd Harrison）之類的首席交易員可以從股票代碼與股價中嗅出恐懼，你永遠無法掩飾你恐懼的氣味。

克瑞莫對恐慌性拋售的精采描述凸顯出阻礙投資人的兩大情緒障礙：恐懼與恐慌。但是恐懼不一定對投資人有害，只要鼓起勇氣，即可善用恐懼感。但是恐慌一定很糟糕。雖然恐懼可能增強為恐慌，但兩者是截然不同的感受。本章主要是說明恐懼及恐懼對財務的影響。

以下五大重要準則可用來了解恐懼與恐慌：

恐懼會導致生理變化（用力呼吸、流汗、頭昏眼花），所以可以自己判別。 恐懼會改變人的思考與因應壞消息的方式（優柔寡斷、麻痺、壓力漸增與恐慌），所以常讓人做出糟糕的決策。 恐懼和恐慌不同。恐懼是預期的情緒狀態，恐懼的人會看到許多風險。恐慌則是一種反應，有立即行動的迫切壓力。 受到驚嚇時，需要費盡千辛萬苦才能保持冷靜。 老練解讀價格動態往往可以察覺市場中其他投資人的恐懼。

人感受到威脅時，自然的反應往往是逃離。但是多數專家可以冷靜地退一步、深呼吸，然後理性分析危險局勢。擊退恐懼與恐慌反射所需的勇氣是透過經驗、練習與心智磨練慢慢培養出來的。客觀衡量投資所有面向（包括自己的情緒反應）所需的內心力量，是成功投資者的關鍵特質之一。

察覺自己的不安並不難，但是感到不安時，卻很難客觀質疑不安對自己有什麼好處。不安讓人為威脅做好準備，使人一分心就感到心神不寧。恐懼也有社會感染力。市場中很難消弭恐懼（逆勢操作）的部分原因在於，恐懼會造成集體的思考與行為改變，這往往可從媒體上與同事間的反應見得。如果可以客觀觀察投資人的不安，例如利用心智訓練、學習從股價中判讀恐懼跡象、使用市場氣氛指標，就可以善用恐懼來改善投資報酬。

9.1 股價驚驚漲

股票獲利的關鍵在於不要被嚇跑。——彼得．林區

股市中有句俗諺「攀越憂慮之牆」（climb a wall of worry，俗稱「驚驚漲」），意指投資人與財經媒體擔心潛在風險時，股價似乎還是一路上揚。不管有多矛盾，擔心反倒提供了機會。以下文字摘錄自1997年6月的《華爾街日報》：「大盤漲勢如虹，讓市場觀察者與投資人都有點恐懼與擔憂。」投資人一方面擔心股市漲勢受挫，另一方面市場信心逐漸增強又促使他們買進。

強烈的恐懼和伴隨股市上揚所產生的擔憂是不同的。強烈的不安不會久久不散，但是短視近利的投資人可能會覺得冗長不耐。嚴重的恐懼感會刺激壓力荷爾蒙的釋放，促使投資人在生理上產生短期思維。恐懼會讓人產生判斷不夠靈活的短期思想。可怕的事件過後，壓力荷爾蒙的釋放減緩，恐懼逐漸消退，投資人原本在市場上只看到危險，如今開始看到一些實惠的機會。短期而言，市場出現高度恐懼期間通常是最佳的進場買點（例如2003年美國出兵伊拉克前的恐懼）。

圖9.1是S&P 500（SPY指數）從2001年6月到2002年2月的圖。指數走勢圖中另有兩個市場氣氛指標。第一個指標是財經新聞中的恐懼用字量（《夜間商業報導》），第二個指標是廣播裡的喜悅用字量。注意，恐懼多於欣喜時，股市上揚；欣喜多過恐懼時，市場反而走跌。

Photo Credit: 八旗文化出版 圖9.1：2001年9月11日紐約市遭到恐怖攻擊前後，《夜間商業報導》的恐懼與欣喜程度。氣氛變化圖上再加上S&P 500（SPY）的走勢圖。注意，恐懼壓過欣喜時，市場上揚。歡樂凌駕恐懼時，市場走跌。這種模式只適用於情緒導向的市場中。

這是刻意挑選過去恐懼與欣喜程度和股價趨勢有關聯的例子。通常這種關聯度雖然在統計上很明顯，但是並無法提供超額的交易報酬。

就演化上來說，不安的確是驅動思考與行為的強大動力。對非洲大草原上的祖先來說，不注意危險跡象，可能會突然命喪鱷魚或獅子口中。人如果沒有迅速的驚慌反應就活不久。事實上，曠野恐怖症是會遺傳的，一般認為這個基因是在曠野中走動、突然感到不安的先人所保留下來的（他們可能在曠野中變成掠食者或敵人的目標）。他們因為有高度的警戒心，可以率先離開危險區域，基因也得以延續下去。

不安讓人難受，所以人往往會為了趕快結束不安的等待，而接受短期較大的痛苦。預期負面事件必須付出精神成本，那是為了恐懼勞心勞神的結果。

艾默利大學的葛瑞格．柏恩斯（Gregory Berns）教授在受試者等候電擊時，使用功能性核磁共振造影來衡量神經活動。有些人因為對電擊過於恐懼，給他們選擇時，他們寧可早點接受高壓電擊，也不要晚點等候比較不痛苦的電擊。這些「高度恐懼者」在預期電擊時，腦部的痛苦線路顯示出明顯的啟動反應。甚至在無法選擇快點接受電擊的實驗條件下，高度恐懼者的神經痛苦系統還是持續呈現較大的啟動狀態。

這種啟動神經痛苦線路的現象表示，高度恐懼者在等候時，就已經在心裡複製預期的電擊痛苦。他們在短期內接受較大的痛苦只是為了結束持續的（心理）折磨。預期的痛苦真的只是他們自己想出來的，但對他們來說，感覺就跟真的一樣。