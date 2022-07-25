《交易心態原理》：「恐懼」與「恐慌」是截然不同的感受，如何善用恐懼改善投資報酬？
我們想讓你知道的是
作者理察．彼得森是市場心理顧問公司創辦人，同時也是精神科醫師與專業操盤手，他藉由行為財務學、心理學及大腦神經科學的研究佐證，詳盡說明多數投資人的不理性投資行為。本書將帶領你克服決策偏差，改善投資技巧，並反過來利用眾人的不當行為，獲得卓越報酬。
文：理察．彼得森（Richard L. Peterson）
焦慮、恐懼與緊張
本章你可以學到這些
- 區分「恐懼」與「恐慌」的差異
- 分析恐懼的社會感染力，如何造成集體思考與行為改變
- 學習從股價中判讀集體恐懼的跡象
- 善用恐懼改善投資報酬
如果你每年擔心市場的時間超過14分鐘，你已經浪費了12分鐘。——傳奇基金經理人彼得．林區（Peter Lynch）
恐懼令人不安，會讓投資人做出倉促糟糕的金融決策，恐懼也可能讓人失去理智、耐心與判斷力。恐懼感沒那麼強時，還是會讓人心神不寧。不管是什麼模式，恐懼對金融決策都有特殊影響。
投資人出現強烈恐懼感時，往往會有恐慌性拋售的現象。許多投資新手看到個人持股無預警暴跌，就開始恐慌。看著自己的財富蒸發是很恐怖的經驗。不過令人驚訝的是，交易日其實不單只有投資新手會出現強大恐懼感而已。
詹姆斯．克瑞莫（James Cramer）曾是避險基金經理人、財金網站TheStreet.com的創辦人，目前是CNBC電視節目《瘋狂熱錢》（Mad Money）的名主持人。他對投資情緒相當熟稔。在TheStreet.com的專欄中，他敘述了投資部位暴跌時的感受。在以下節錄自該專欄的文字中，克瑞莫生動地描述了虛構股票「國寶」軋空時的慘賠窘境。賣空股票的交易者眼看股價急漲、自己迅速虧損時，會產生壓迫感，所以稱為「軋空」（short squeeze）。
世界在你周遭崩解，你的呼吸停了，你需要用力才能吸到空氣，你額頭漲紅，汗流浹背，你嚇壞了。你甚至不知道從何慌起，不知道該做何反應，你什麼事也做不來。
「到市場上買進二十萬股國寶！」五雷轟頂後你大吼：「給我&*$##@買進&*%$&$。」
一定是恐懼！恐懼是股票的真正驅動力⋯⋯塔德．哈里森（Todd Harrison）之類的首席交易員可以從股票代碼與股價中嗅出恐懼，你永遠無法掩飾你恐懼的氣味。
克瑞莫對恐慌性拋售的精采描述凸顯出阻礙投資人的兩大情緒障礙：恐懼與恐慌。但是恐懼不一定對投資人有害，只要鼓起勇氣，即可善用恐懼感。但是恐慌一定很糟糕。雖然恐懼可能增強為恐慌，但兩者是截然不同的感受。本章主要是說明恐懼及恐懼對財務的影響。
以下五大重要準則可用來了解恐懼與恐慌：
- 恐懼會導致生理變化（用力呼吸、流汗、頭昏眼花），所以可以自己判別。
- 恐懼會改變人的思考與因應壞消息的方式（優柔寡斷、麻痺、壓力漸增與恐慌），所以常讓人做出糟糕的決策。
- 恐懼和恐慌不同。恐懼是預期的情緒狀態，恐懼的人會看到許多風險。恐慌則是一種反應，有立即行動的迫切壓力。
- 受到驚嚇時，需要費盡千辛萬苦才能保持冷靜。
- 老練解讀價格動態往往可以察覺市場中其他投資人的恐懼。
人感受到威脅時，自然的反應往往是逃離。但是多數專家可以冷靜地退一步、深呼吸，然後理性分析危險局勢。擊退恐懼與恐慌反射所需的勇氣是透過經驗、練習與心智磨練慢慢培養出來的。客觀衡量投資所有面向（包括自己的情緒反應）所需的內心力量，是成功投資者的關鍵特質之一。
察覺自己的不安並不難，但是感到不安時，卻很難客觀質疑不安對自己有什麼好處。不安讓人為威脅做好準備，使人一分心就感到心神不寧。恐懼也有社會感染力。市場中很難消弭恐懼（逆勢操作）的部分原因在於，恐懼會造成集體的思考與行為改變，這往往可從媒體上與同事間的反應見得。如果可以客觀觀察投資人的不安，例如利用心智訓練、學習從股價中判讀恐懼跡象、使用市場氣氛指標，就可以善用恐懼來改善投資報酬。
9.1 股價驚驚漲
股票獲利的關鍵在於不要被嚇跑。——彼得．林區
股市中有句俗諺「攀越憂慮之牆」（climb a wall of worry，俗稱「驚驚漲」），意指投資人與財經媒體擔心潛在風險時，股價似乎還是一路上揚。不管有多矛盾，擔心反倒提供了機會。以下文字摘錄自1997年6月的《華爾街日報》：「大盤漲勢如虹，讓市場觀察者與投資人都有點恐懼與擔憂。」投資人一方面擔心股市漲勢受挫，另一方面市場信心逐漸增強又促使他們買進。
強烈的恐懼和伴隨股市上揚所產生的擔憂是不同的。強烈的不安不會久久不散，但是短視近利的投資人可能會覺得冗長不耐。嚴重的恐懼感會刺激壓力荷爾蒙的釋放，促使投資人在生理上產生短期思維。恐懼會讓人產生判斷不夠靈活的短期思想。可怕的事件過後，壓力荷爾蒙的釋放減緩，恐懼逐漸消退，投資人原本在市場上只看到危險，如今開始看到一些實惠的機會。短期而言，市場出現高度恐懼期間通常是最佳的進場買點（例如2003年美國出兵伊拉克前的恐懼）。
圖9.1是S&P 500（SPY指數）從2001年6月到2002年2月的圖。指數走勢圖中另有兩個市場氣氛指標。第一個指標是財經新聞中的恐懼用字量（《夜間商業報導》），第二個指標是廣播裡的喜悅用字量。注意，恐懼多於欣喜時，股市上揚；欣喜多過恐懼時，市場反而走跌。
這是刻意挑選過去恐懼與欣喜程度和股價趨勢有關聯的例子。通常這種關聯度雖然在統計上很明顯，但是並無法提供超額的交易報酬。
就演化上來說，不安的確是驅動思考與行為的強大動力。對非洲大草原上的祖先來說，不注意危險跡象，可能會突然命喪鱷魚或獅子口中。人如果沒有迅速的驚慌反應就活不久。事實上，曠野恐怖症是會遺傳的，一般認為這個基因是在曠野中走動、突然感到不安的先人所保留下來的（他們可能在曠野中變成掠食者或敵人的目標）。他們因為有高度的警戒心，可以率先離開危險區域，基因也得以延續下去。
不安讓人難受，所以人往往會為了趕快結束不安的等待，而接受短期較大的痛苦。預期負面事件必須付出精神成本，那是為了恐懼勞心勞神的結果。
艾默利大學的葛瑞格．柏恩斯（Gregory Berns）教授在受試者等候電擊時，使用功能性核磁共振造影來衡量神經活動。有些人因為對電擊過於恐懼，給他們選擇時，他們寧可早點接受高壓電擊，也不要晚點等候比較不痛苦的電擊。這些「高度恐懼者」在預期電擊時，腦部的痛苦線路顯示出明顯的啟動反應。甚至在無法選擇快點接受電擊的實驗條件下，高度恐懼者的神經痛苦系統還是持續呈現較大的啟動狀態。
這種啟動神經痛苦線路的現象表示，高度恐懼者在等候時，就已經在心裡複製預期的電擊痛苦。他們在短期內接受較大的痛苦只是為了結束持續的（心理）折磨。預期的痛苦真的只是他們自己想出來的，但對他們來說，感覺就跟真的一樣。
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
我們想讓你知道的是
將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
[行政院農業委員會農糧署 廣告]