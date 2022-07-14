《怪奇物語》第四季的搖滾樂、文學彩蛋與劇情隱喻，你真的都看懂了嗎？

《怪奇物語》第四季第二輯敘述分道揚鑣的四路人馬孤注一擲，卻無不渴望歸鄉路：南希在顛倒世界中被扣為人質，陷入了痛苦記憶的噩夢；哈普、莫瑞、喬絲和俄籍軍官安東受困於危機四伏的古拉格監獄；伊萊雯驚恐地得知她與威可那糾結複雜、亦敵亦友的連結關係；而威爾、邁克、喬納森和阿蓋飛車奔馳黃沙漫漫，焦急又無助地尋找伊萊雯被迫監禁的秘密基地。

此篇文章，就試圖分析《怪奇物語》第四季的配樂、文學與劇情隱喻的遙相呼應。

〈偷渡與史汀〉

倫敦大學帝國學院物理學博士約翰包威爾教授（John Powell）於2016年著作《好音樂的科學》的音樂社會學實驗而得：藉由四大音樂類型[1]，即能分析出個體人格特質、七情六慾、行為溝通，甚至是宗教政治立場。

鑑於音樂無法被簡化成概要說明的特性，其樂曲重複性能讓聽者更專心一致地聆聽樂曲樂器組合的不同面向，深沈了解歌詞的多重涵義，並有熟悉喜歡樂曲的愉悅感。

《怪奇物語》第四季重複聆聽的凱特布希Kate Bush於1985年發行的〈Running Up that Hill〉，解救了（Sadie Sink飾演）麥克斯Max的壓抑情緒與死亡宿命。第四季首部播出後，單曲瞬間於各大音樂平台上竄升熱搜爆款。

《怪奇物語》第四季第二輯第九話〈偷渡〉，摧毀威可那的大行動中，麥克絲、路卡斯和艾瑞卡潛進克里爾空屋引誘大魔王之時，收音機播放警察合唱團1983發行的熱門單曲〈Every Breath You Take〉。

由史汀創作填詞，於第26屆格萊美頒獎典禮上，獲得年度最佳歌曲與最佳流行團體演唱大獎，並被列入搖滾名人堂的500大搖滾歌曲。而史汀於1982年創作此熱門單曲的原由，卻是因備受爭議的婚姻醜聞而暫避牙買加時所譜，歌詞敘述對失去的愛人的痴迷，以及隨之而來的醋意與監控。不少樂迷總認為慵懶輕彈的吉他和弦，以及史汀溫柔低語的聲線，為一不折不扣的英倫小情歌，實則恰恰相反。