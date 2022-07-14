《怪奇物語》第四季的搖滾樂、文學彩蛋與劇情隱喻，你真的都看懂了嗎？
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《怪奇物語》從2016年首播至今，兒童角色如今都已成年。第5季的暗示已飄蕩迴旋，象徵天啟四騎士的死亡大門一夕開啟，恐懼元素四面埋伏。儘管結局以戰鬥為中心，但雪片飄悠中充滿了愛與浪漫。那是關於親情、友誼、音樂與文學的終極浪漫。
《怪奇物語》第四季第二輯敘述分道揚鑣的四路人馬孤注一擲，卻無不渴望歸鄉路：南希在顛倒世界中被扣為人質，陷入了痛苦記憶的噩夢；哈普、莫瑞、喬絲和俄籍軍官安東受困於危機四伏的古拉格監獄；伊萊雯驚恐地得知她與威可那糾結複雜、亦敵亦友的連結關係；而威爾、邁克、喬納森和阿蓋飛車奔馳黃沙漫漫，焦急又無助地尋找伊萊雯被迫監禁的秘密基地。
此篇文章，就試圖分析《怪奇物語》第四季的配樂、文學與劇情隱喻的遙相呼應。
〈偷渡與史汀〉
倫敦大學帝國學院物理學博士約翰包威爾教授（John Powell）於2016年著作《好音樂的科學》的音樂社會學實驗而得：藉由四大音樂類型[1]，即能分析出個體人格特質、七情六慾、行為溝通，甚至是宗教政治立場。
鑑於音樂無法被簡化成概要說明的特性，其樂曲重複性能讓聽者更專心一致地聆聽樂曲樂器組合的不同面向，深沈了解歌詞的多重涵義，並有熟悉喜歡樂曲的愉悅感。
《怪奇物語》第四季重複聆聽的凱特布希Kate Bush於1985年發行的〈Running Up that Hill〉，解救了（Sadie Sink飾演）麥克斯Max的壓抑情緒與死亡宿命。第四季首部播出後，單曲瞬間於各大音樂平台上竄升熱搜爆款。
《怪奇物語》第四季第二輯第九話〈偷渡〉，摧毀威可那的大行動中，麥克絲、路卡斯和艾瑞卡潛進克里爾空屋引誘大魔王之時，收音機播放警察合唱團1983發行的熱門單曲〈Every Breath You Take〉。
由史汀創作填詞，於第26屆格萊美頒獎典禮上，獲得年度最佳歌曲與最佳流行團體演唱大獎，並被列入搖滾名人堂的500大搖滾歌曲。而史汀於1982年創作此熱門單曲的原由，卻是因備受爭議的婚姻醜聞而暫避牙買加時所譜，歌詞敘述對失去的愛人的痴迷，以及隨之而來的醋意與監控。不少樂迷總認為慵懶輕彈的吉他和弦，以及史汀溫柔低語的聲線，為一不折不扣的英倫小情歌，實則恰恰相反。
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告