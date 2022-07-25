《西方的自殺》何清濂推薦序：美國版《失樂園》——偉大的文明並非死於他殺，而是自我了結
我們想讓你知道的是
本書作者喬納．戈德堡是美國知名的保守派作家，他以其獨特辛辣的黑色幽默，探討為什麼西方文明作為人類歷史前所未有的進步成就，卻在今天受到不分左右派意識型態的攻擊？對此他針對當代美國政治、社會變遷、流行文化及川普現象，融合傳統的政治哲學與現代的心理科學，提出了精彩的大歷史論述。
文：何清濂（旅美學者、中國問題專家）
【推薦序】《西方的自殺》：美國版《失樂園》
約拿．戈德堡這本《西方的自殺》，其英文書名有個很長的副標題：部落主義、民粹主義、國族主義和身分政治的重生扼殺美國的民主。作者寫的其實是美國「失樂園」的過程——《失樂園》（Paradise Lost）是十七世紀英國詩人約翰．彌爾頓以《舊約聖經．創世紀》為基礎創作的史詩，講述人類墮落的故事：墮落天使撒旦誘惑亞當夏娃，導致他們被逐出伊甸園。
這本《西方的自殺》出版於二○一八年，其時兩黨鬥爭已經白熱化，作者預感到美國將「失樂園」，但絕對未曾想到二○二○年以後的美國衰變會以這種自由落體的速度進行。
這本書展現了美國進步主義者在二○二○年以前為自殺所做的各種準備。
LGBTQI文化讓美國近半人成為「無家可歸」之人
通常對美國左禍的溯源，是回溯到一九六八年反越戰，那時的美國青年鬧得歡暢，遊行到哪個城市，哪個城市就進入性亂交、吸毒的狂歡季節。但戈德堡此書展示美國自殺進程的時間起始點遠早於一九六八年。
共產主義於十九世紀發源於歐洲，以《共產黨宣言》的問世為標誌。世界受到共產主義1.0版的洗劫是從一九一○年開始。但美國卻被認為是個例外，中國學者到現在還在樂此不疲地介紹「從桑巴特到李普塞特的美國社會主義例外論」，對美國近年的明顯變化視而不見；但部分美國人卻聽到了社會主義走近的腳步聲，戈德堡也算其中一位。
因此，他在《西方的自殺》一書中，反復強調資本主義出現是幾個偶然因素疊加的產物，是人類的幸運禮物，「從很多層面來說，自由民主的資本主義真的是一個奇跡。自古至今人們想出了各種體制，無論有沒有實行，都比不上自由民主的資本主義。它消除了世界許多地方的貧困、改善人類的健康，讓每一個人都能發揮自己的潛能和創意。
它唯一的缺點大概只有，『它並不是自然而然就有的』」。作者花了大量篇幅論證人的本性包含不斷「尋覓自己覺得對味的新故事與新世界觀」，只是「道德和公民社會體制會給予人類行為重要的制約」，一旦失去制約，這種本性就會釋放，比如「有史以來人類要煩惱的事情，突然從怎麼求溫飽，變成有了錢之後人生該怎麼過」。
這確實是美國的大問題，從國家來說，美國軍事力量超強且世界第一，美元霸權決定美國政府可以無限發鈔而美國可以成為世界第一消費大國。這種外無強敵挑戰、內無衣食之憂的狀態早在上世紀七○年代末就已經出現，也因此，美國人當中的一半厭倦了各種道德約束，宣導進步主義。作者說得隱晦，按照美國「進步主義」標準，回到原始縱欲也是人的本性，二○二○年BLM運動中，美國抗議者集體裸奔、各種淫穢舞蹈竟相在街頭亮相。
就在二○二二年的五月，拜登政府已經宣布，今後美國的外交將以向世界推廣LGBTQ代表的人權為主要任務。拿過六次葛萊美獎，而且給舊版花木蘭動畫唱過主題曲的歌手克莉絲蒂娜．阿奎萊拉（Christina Aguilera）在洛杉磯的演唱會上穿上裝上巨無霸生殖器的表演服堂皇登場，粉絲激動萬分，美國左派認為這是美國邁入進步主義新時代的標誌性事件。
現實比作者成書時更嚴重。二○二一年二月，蓋洛普（Gallup poll）公布的一項民意調查，百分之五點六的美國成年人認為自己屬於LGBT群體（LGBT是女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者的英文首字母縮略），這還不包括Q（Queer），I（InterSex，雙性人）在內。
二○二○年大選後，在美國民主黨左派當家的州出現了一些開放式婚姻：六月二十九日，麻塞諸塞州，波士頓市西北的薩默維爾（Somerville），正式成為美國第一個通過承認多重伴侶關係（polyamory）合法化的城市。該市法律將家庭夥伴關係定義為「由多人（people）組成的實體」。簡言之，「多重伴侶家庭」就是包含「一夫多妻」、「一妻多夫」和交叉性關係的「群婚」制。
這種「進步主義」運動始自何時？一九七二年二月，約有二百名來自八十五個同性戀組織的領袖在芝加哥開會，並頒布了一份《同性戀權益政綱》，內有十七項在州政府和聯邦政府中要爭取的事項，其中四項是核心內容，例如：
同性婚姻合法化——二○一五年四月二十六日美國聯邦最高法院以五比四的投票結果，裁定在全美範圍內同性婚姻合法。男娼、女娼合法化；廢除合法性交年齡限制（這兩項已經在美國的大部分民主黨州實現）；婚姻應不限人數、不限性別，集體婚姻可享法律福利（這在波士頓薩默爾縣已經實現）。
戈德堡在《西方的自殺》的第十二章說：家庭輸給了野蠻天性（The Family’s Losing War Against Barbarism）忍不住悲歎「資產階級文化被進步文化所摧毀」。這裡的「資產階級文化」是什麼呢？他說得非常明確：「一九四○到一九六○年代的資產階級文化制訂了一套『我們所有人都該遵循的生活準則』：要先結婚再生小孩，然後為了孩子努力維持婚姻；為了找到好工作，你得受教育，然後努力工作，不懶散；盡可能為你的雇主或是客戶多做一些事；當個愛國者並且隨時準備好為國效力；當個敦親睦鄰又慈善的好公民；避免在公開場合使用粗俗的語言；尊重權威；避免藥物濫用和犯罪。」
Tags：
豐邑氧森，幸福人生——A8長庚商圈超機能養生基地，北桃菁英移居首選
我們想讓你知道的是
購屋置產先別鎖死雙北蛋黃、蛋白區，菁英族最新移居首選紛紛指向機捷A8長庚生活圈的「豐邑氧森」。挑戰區內罕見大基地低密度住宅規劃，打造大林口地區唯一幸福全齡建築。
桃園機場捷運開通後，桃園與雙北生活圈迅速串連，兩地通勤時間大大縮短，使北桃交界處的大林口地區成為炙手可熱的房市黃金地段。尤其雙北房價持續揚升，愈來愈多買房族轉往桃園一帶開創家園，而林口新市鎮重劃區又有媒體園區、郵政物流園區等帶來就業機會，人潮湧入已是現在進行式。
其中，機捷A8長庚生活圈，又因生活機能佳、臨近雙北而大受歡迎，不過也因此可開發腹地已不多。難能可貴的是，向來堅持大基地、低密度住宅設計的豐邑建設早有規劃，近期正式插旗A8長庚醫院商圈，推出珍稀千坪大基地新案「豐邑氧森」，吸引北北桃菁英族群置產遷居，搶佔絕版珍品，把握極高保值效益。
菁英養生絕佳地段，綠意景致與生活機能齊備
豐邑氧森地段極佳，與A8長庚生活圈僅5分鐘車距，更緊鄰長庚醫學中心、華亞科技園區、A7科技園區、郵政物流園區等，以及三立、東森、三井影視共同打造的國際級媒體園區。
此外，坐擁長樂公園、文德公園，以及長庚醫護社區既有的林蔭景觀，建地後方更接壤萬頃自然保護區，充分綠意環繞，保有絕佳生活品質；鄰近商圈與長庚醫院，食衣住行等生活機能無虞，豐沛醫療資源更是唾手可得。一個捷運站的距離內，即可享國際連鎖知名餐飲品牌、三井Outlet、環球購物中心，無論是親子娛樂或時尚採買都能一站到位。
大基地低密度住宅設計，三面採光大開窗淨化身心
後疫情時代講究健康養生之道，而豐邑氧森正是難得珍貴的菁英養生環境。秉持豐邑一貫的千坪基地規劃，搶佔大林口區難得的大基地，為住戶保留綠帶空間，將陽光、空氣、水、花草綠意引進社區，創造天然舒心自然景。此外，設計方面更採用三面採光衛浴開窗，為室內引進自然陽光與新鮮活氧，造就天然防疫最佳黃金格局。
坐擁約1762坪基地，豐邑氧森屬於大面積低建蔽規劃，使2棟地上21層、地下4層的建築之間最短有36公尺大棟距。擁有三面臨路、棟距寬闊優勢，為附近住宅更高樓層，純住宅的指標。總價落在1,100～2,000萬。房型規劃為24～41坪的2至3房，規劃戶數共有328戶。
公設則有接待大廳、健身房、韻律教室、視聽室、廚藝教室、親子教室、閱覽室等。社區內除了建築本身之外，甚至留出約1255坪的開放花園，提供住戶休憩放鬆的開放空間。
榮耀大林口，豐邑氧森實踐安全與美學的珍稀鉅作
豐邑機構總經理邱崇喆表示：
「對於豐邑來說，建築事業的理想就是能在最好的環境上，建造一個好產品，讓它將城市的建築水平拉高，同步提升居住的生活品質。」
豐邑建設的選地哲學，向來鎖定在開發中的潛力區塊，也就是已具備相對完善的生活機能，同時依然保有建設願景的土地。而這一點堅持，在豐邑氧森的新案上也已徹底實踐。集「商圈、產業、綠地、交通」四大優勢於一身，豐邑氧森精彩的還不只如此，豐邑氧森的建設規劃設計，更蘊涵豐邑建設一直以來堅持的「安全、美學」理念。延伸制霸中台灣的建設品牌口碑，豐邑氧森將於北台灣展現令人眼睛為之一亮的豐邑驕傲。
安全是建設之本。豐邑氧森參訪日本建築經驗，採用率先業界的鋼柱模工法、獨創的八大管系，構築永續建築、安全穩固頂極美宅。安了根基，豐邑接著在乎的是住戶的身心靈成長。「我希望住戶會感受到家的溫度。」豐邑機構總經理邱崇喆為住戶實現對「家」的嚮往，花費人力、物力投注社區經營，為住戶增添多元生活體驗，也拉近彼此距離。
馬拉松路跑、公益活動、社區課程⋯⋯多采多姿的社區經營，活絡家園氣氛，也提升豐邑家族社區的生活品質，促進友善里鄰，同時也提升豐邑家族社區總體價值，為住戶帶來資產增值的機會。
除此之外，豐邑建設事業版圖更跨足飯店經營與百貨品牌，諸如新竹首家五星級豐邑喜來登大飯店、台中豐邑逢甲商旅La Vida、萬豪酒店旗下潮牌飯店Moxy飯店、豐邑百貨品牌「FUNLIFE豐生活購物中心」等，都是豐邑建設數一數二的榮譽。如今插旗長庚生活圈，勢必將強化豐邑品牌的全方位生活目標，造福當地社區與住戶，透過珍稀鉅作「豐邑氧森」與在地共同構築美好生活。
豐邑氧森，樂活養生！
預約鑑賞請洽詢03-3283908，或至豐邑氧森接待中心（文德公園旁）