《西方的自殺》何清濂推薦序：美國版《失樂園》——偉大的文明並非死於他殺，而是自我了結

文：何清濂（旅美學者、中國問題專家）

【推薦序】《西方的自殺》：美國版《失樂園》

約拿．戈德堡這本《西方的自殺》，其英文書名有個很長的副標題：部落主義、民粹主義、國族主義和身分政治的重生扼殺美國的民主。作者寫的其實是美國「失樂園」的過程——《失樂園》（Paradise Lost）是十七世紀英國詩人約翰．彌爾頓以《舊約聖經．創世紀》為基礎創作的史詩，講述人類墮落的故事：墮落天使撒旦誘惑亞當夏娃，導致他們被逐出伊甸園。

這本《西方的自殺》出版於二○一八年，其時兩黨鬥爭已經白熱化，作者預感到美國將「失樂園」，但絕對未曾想到二○二○年以後的美國衰變會以這種自由落體的速度進行。

這本書展現了美國進步主義者在二○二○年以前為自殺所做的各種準備。

LGBTQI文化讓美國近半人成為「無家可歸」之人

通常對美國左禍的溯源，是回溯到一九六八年反越戰，那時的美國青年鬧得歡暢，遊行到哪個城市，哪個城市就進入性亂交、吸毒的狂歡季節。但戈德堡此書展示美國自殺進程的時間起始點遠早於一九六八年。

共產主義於十九世紀發源於歐洲，以《共產黨宣言》的問世為標誌。世界受到共產主義1.0版的洗劫是從一九一○年開始。但美國卻被認為是個例外，中國學者到現在還在樂此不疲地介紹「從桑巴特到李普塞特的美國社會主義例外論」，對美國近年的明顯變化視而不見；但部分美國人卻聽到了社會主義走近的腳步聲，戈德堡也算其中一位。

因此，他在《西方的自殺》一書中，反復強調資本主義出現是幾個偶然因素疊加的產物，是人類的幸運禮物，「從很多層面來說，自由民主的資本主義真的是一個奇跡。自古至今人們想出了各種體制，無論有沒有實行，都比不上自由民主的資本主義。它消除了世界許多地方的貧困、改善人類的健康，讓每一個人都能發揮自己的潛能和創意。

它唯一的缺點大概只有，『它並不是自然而然就有的』」。作者花了大量篇幅論證人的本性包含不斷「尋覓自己覺得對味的新故事與新世界觀」，只是「道德和公民社會體制會給予人類行為重要的制約」，一旦失去制約，這種本性就會釋放，比如「有史以來人類要煩惱的事情，突然從怎麼求溫飽，變成有了錢之後人生該怎麼過」。

這確實是美國的大問題，從國家來說，美國軍事力量超強且世界第一，美元霸權決定美國政府可以無限發鈔而美國可以成為世界第一消費大國。這種外無強敵挑戰、內無衣食之憂的狀態早在上世紀七○年代末就已經出現，也因此，美國人當中的一半厭倦了各種道德約束，宣導進步主義。作者說得隱晦，按照美國「進步主義」標準，回到原始縱欲也是人的本性，二○二○年BLM運動中，美國抗議者集體裸奔、各種淫穢舞蹈竟相在街頭亮相。

就在二○二二年的五月，拜登政府已經宣布，今後美國的外交將以向世界推廣LGBTQ代表的人權為主要任務。拿過六次葛萊美獎，而且給舊版花木蘭動畫唱過主題曲的歌手克莉絲蒂娜．阿奎萊拉（Christina Aguilera）在洛杉磯的演唱會上穿上裝上巨無霸生殖器的表演服堂皇登場，粉絲激動萬分，美國左派認為這是美國邁入進步主義新時代的標誌性事件。

現實比作者成書時更嚴重。二○二一年二月，蓋洛普（Gallup poll）公布的一項民意調查，百分之五點六的美國成年人認為自己屬於LGBT群體（LGBT是女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者的英文首字母縮略），這還不包括Q（Queer），I（InterSex，雙性人）在內。

二○二○年大選後，在美國民主黨左派當家的州出現了一些開放式婚姻：六月二十九日，麻塞諸塞州，波士頓市西北的薩默維爾（Somerville），正式成為美國第一個通過承認多重伴侶關係（polyamory）合法化的城市。該市法律將家庭夥伴關係定義為「由多人（people）組成的實體」。簡言之，「多重伴侶家庭」就是包含「一夫多妻」、「一妻多夫」和交叉性關係的「群婚」制。

這種「進步主義」運動始自何時？一九七二年二月，約有二百名來自八十五個同性戀組織的領袖在芝加哥開會，並頒布了一份《同性戀權益政綱》，內有十七項在州政府和聯邦政府中要爭取的事項，其中四項是核心內容，例如：

同性婚姻合法化——二○一五年四月二十六日美國聯邦最高法院以五比四的投票結果，裁定在全美範圍內同性婚姻合法。男娼、女娼合法化；廢除合法性交年齡限制（這兩項已經在美國的大部分民主黨州實現）；婚姻應不限人數、不限性別，集體婚姻可享法律福利（這在波士頓薩默爾縣已經實現）。

戈德堡在《西方的自殺》的第十二章說：家庭輸給了野蠻天性（The Family’s Losing War Against Barbarism）忍不住悲歎「資產階級文化被進步文化所摧毀」。這裡的「資產階級文化」是什麼呢？他說得非常明確：「一九四○到一九六○年代的資產階級文化制訂了一套『我們所有人都該遵循的生活準則』：要先結婚再生小孩，然後為了孩子努力維持婚姻；為了找到好工作，你得受教育，然後努力工作，不懶散；盡可能為你的雇主或是客戶多做一些事；當個愛國者並且隨時準備好為國效力；當個敦親睦鄰又慈善的好公民；避免在公開場合使用粗俗的語言；尊重權威；避免藥物濫用和犯罪。」