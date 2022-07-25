《西方的自殺》：浪漫主義式的衝動不只造就了搖滾樂，還有科學怪人與哥吉拉
我們想讓你知道的是
本書認為左右派的衝突只是危機的結果，真正的危機來自於從上世紀開始的美國，歷經多次社會轉型，人們已經不認識、已經遺忘美國及西方文明的價值是什麼了，為何如此？是哪裡出了問題？要面對現代文明的危機，便得回到人類歷史，重新檢視西方文明的價值所在。
文：喬納．戈德堡（Jonah Goldberg）
我只要搖滾樂（這就夠了）
我相信搖滾樂可以解釋這一切，而且只要靠搖滾樂就夠了。我不是說搖滾樂中有浪漫主義的元素，我是說搖滾就是浪漫主義。不過說實話，我猜類似的話用在嘻哈、鄉村樂或是整個流行音樂上，大概也可以說得通。那麼搖滾樂和這些音樂類型的核心主題是什麼呢？不管由誰來說，都一定少不了這些要素：否定權威、推翻「大人物」的枷鎖、真愛、管他什麼後果、追憶幻想中的美好過去、青春萬歲、鄙視出賣理想、疏離、真誠萬歲、異教主義、泛神論。不過真的要說有什麼元素最重要，那一定是個人感受高於一切。
從最商業化到最生猛的類型，搖滾樂都標榜著「體制外」（outside the system）的精神，訴諸某種發自內心、更高層次或是更真誠的權威，令人想起幾個世代以前那些拒絕被數字與計算機統治的詩人。還有一些更浮誇的捍衛者把搖滾拱上更高的層次，和那些與體制內苛暴眾神永世征戰的泰坦或神祇相比肩。
約翰藍儂就曾向我們保證：「基督教會完蛋的，它會枯萎直到消失……我們現在比耶穌更受歡迎——你說誰會先完蛋？是搖滾樂還是基督教？我還真的說不準。」U2的吉他手The Edge也告訴我們：「我實在告訴你們，搖滾不是職業，也不是興趣——搖滾是一種生命力，是生命的精華。」
羅伯．帕帝森（Robert Pattison）在《流俗得勝：搖滾樂在浪漫主義中的倒影》（The Triumph of Vulgarity: Rock Music in the Mirror of Romanticism）一書中談到，無論從相對於古典樂的角度，還是從社會中高階層自命不凡的角度來看，搖滾樂都是流俗之音。而流俗的英文「vulgar」來自拉丁文的vulgus，意思是群眾或俗夫。搖滾樂的聲音屬於人民，它既不假裝自己是高尚文化，也沒有什麼高尚的理想，只是朝著我們的內心深處歌唱，呼喚著每個人心中信奉泛神論（pantheistic）的那個原始人。
本書讀到這裡，想必各位都很熟悉這位原始人了，但我大概還是要解釋一下什麼是泛神論。泛神論一詞來自希臘文的pan（泛）和theos（神），意思是相信整個現實都具有神性，而上帝或眾神就存在於我們以及周遭的一切事物之中。換句話說，凡間就是天國，天國就是凡間。
我想應該每個人都有過這種在音樂中羽化飛升的經驗。維克多．雨果也說：「無法訴諸言詞，卻又無法默不作聲的事物，便只能藉著音樂表達。」這樣說來，世界上還有哪一種藝術比音樂更能像韋伯說的一樣，讓魔法重新回到人間（re-enchanting）嗎？
尼采有句箴言：「在聽不見音樂的人眼中，跳舞的人就像瘋子。」雖然這句話其實是別人亂塞給他的，但每當有人聽著iPod裡的音樂走過我們身邊，或是我們自己戴上耳機，讓繁忙的城市陷入律動之海，這句話就不再是隱喻，而是一種全新的寫實白描。也正是藉著這種感受，電影才能利用音樂將我們帶往那種與世隔絕的一體感之中——最近的電影《玩命再劫》（Baby Driver）就是這方面的傑作。
也許我們可以想像一下，人類最早是怎麼享受音樂的。大概是有個原始的樂隊坐在營火旁邊拍著鼓，唱著寶貴的民謠與頌歌。古人這麼做固然是為了娛樂，但同時也是為了和神靈或同袍交流、緬懷祖先、奠祭英靈，或是抵禦邪靈，當然也有可能同時結合好幾種目的。音樂既是全民的，也是個人的；既是神聖的，也是世俗的。
搖滾樂就是把這些原始人的鼓聲接上超級音箱，我們被教導要分別的事物，全都被搖滾樂繫成一團；我們被告誡要壓抑的本能，全都在搖滾樂之中解放。它用傑叟羅圖樂團（Jethro Tull）的歌聲呼喚著：「讓我們回到叢林廝混／回那裡做自己。」
要說有什麼最能證明搖滾樂是泛神論、原始主義（primitivism）和感受至上三位一體的浪漫主義，莫過於它對內在權威與真誠的崇尚。儘管我們的扭腰擺首已經在音樂中，與周圍數以千計的歌迷合而為一，主唱還是要我們追隨心中的節奏。在黑格爾看來，浪漫主義雖然複雜，但一言以敝之就是「絕對的向內性」（absolute inwardness）。藝術家就像一個奴隸，全心全意服侍他沒有理性的繆斯女神。
這種說法雖然古老，但是到了現代，依然能在尼采早期的浪漫主義哲學中找到共鳴。音樂史學家瑪莎．拜爾斯（Martha Bayles）就說：「尼采對浪漫主義的強烈觀點深有共鳴，他同意理性在藝術中唯一的用途，就是面對、克服不理性，最後與不理性合為一體。」
搖滾和藥物都能帶我們遠離日常事物和理性權衡，逃脫勞神的案牘與當下的枷鎖，所以在大眾的想像裡，這兩者總是密不可分，也就不讓人奇怪了。古人讚頌的是酒、女人與詩歌，而現代人的真言則是「性愛、藥物、搖滾樂」——只要我們還是人類，這點就永遠不會變。
搖滾樂的客群幾乎都是青少年，這點也絕非巧合，因為這是文明秩序和內心原始人最頻繁交戰的年紀，也是本能慾望最強烈、最無法憑理性思考抗拒各種誘惑的年紀。只要經歷過青春期焦慮的人——也就是任何老到可以合法抽菸喝酒的人——都一定很清楚浪漫革命和啟蒙之光在青少年內心的征戰有多麼激烈。
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
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位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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