【憂鬱腦學】什麼是老年憂鬱症？

文：醫療心空間-簡婉曦（精神科專科醫師）

本文彙整自精神科門診的診間絮語、認知行為治療與正念認知心理治療的經驗，所有對話皆已改寫，去除所有可以標示出特定身分的描寫。若有巧合，請勿對號入座。

老年憂鬱症患者不一定會感受到憂鬱情緒，但常常會抱怨身體四處不適。相比起一般成年憂鬱症，老年憂鬱症很難被發現與診斷，即便家屬有所覺察，也想帶患者就診，卻常常被拒絕、斥責，因而延誤治療。

老年憂鬱症常延誤治療

老年憂鬱症患者不一定會感受到憂鬱情緒，但常常會抱怨身體四處不適。相比起一般成年憂鬱症，老年憂鬱症很難被發現與診斷，即便家屬有所覺察，也想帶患者就診，卻常常被拒絕、斥責，因而延誤治療。

和一般成年憂鬱症相同，老年憂鬱症拖越久，越晚治療，治療反應越差。

什麼是老年憂鬱症？

老年憂鬱症（Late-Life Depression, LLD），指的是在60-65歲左右初發的憂鬱情緒障礙。老年憂鬱症和一般成年憂鬱症不同，特色是身體症狀（身體痠痛、胃食道逆流、胸悶、說話速度慢）豐富、認知功能與執行功能的缺損、生活品質的下降、容易共病其他精神或生理疾病、死亡與自殺風險高、社會經濟負擔大。

在臺灣，老年憂鬱症患者常會抱怨身體四處不適、四處疼痛、手麻腳麻，覺得生活沉悶、無聊。有些患者四處尋訪名醫或名師想要解決各種身體不適，有些人則是拒絕就醫，只想待在家裡休息。大部分老年憂鬱症患者飲食習慣挑剔或不均，缺乏運動，身體虛弱，作息混亂，有時會合併其他生理疾病。少部分老年憂鬱症患者會濫用鎮定安眠藥物或合併酒精使用障礙。

許多老年憂鬱症患者沒有被正確辨識與診斷出來，其情緒、生活品質受老年憂鬱症影響，增加家屬的照護負擔。臨床上，有時候我們會看到青壯年族群辭掉原本穩定的高薪工作，離開職場，只為了照顧身體健康出問題共病老年憂鬱症的長輩。

老年憂鬱症的盛行率

老年憂鬱症的盛行率在不同研究差異很大，60歲以上族群有慢性憂鬱情緒者約60%，嚴重到符合老年憂鬱症者診斷者盛行率約30到45%，在輕度認知功能障礙者（Mild Cognitive Impairment, MCI）身上其共病盛行率是 32%。

然而，老年憂鬱症臨床診斷出的盛行率只有6~14%，也就是說，可能有2/3的老年憂鬱症患者沒被發現與診斷，更不用談是否接受足夠品質的治療與照顧。這個數據與1995-1996年間美國一項大型社區研究結果一致，該份研究顯示，大約只有三分之一的老年重度憂鬱症患者獲得抗憂鬱藥物治療，1/4患者服用鎮定安眠藥物，大部分患者未被發現已罹憂鬱症、或雖有發現卻未接受治療。

即便就診，有些老年憂鬱症者只願意服用鎮定安眠藥物，拒絕抗憂鬱藥物。其拒絕理由主要來自於自我標籤反應、網路上錯誤的藥物知識、被網路媒體放大的藥物不良反應。過去研究顯示，不當單純使用鎮定安眠藥物治療的老年憂鬱症患者，其憂鬱嚴重程度比起接受抗憂鬱藥物治療者更嚴重。

老年憂鬱症非常容易復發，有二分之一的患者會經驗到超過1次以上的發作。這代表，老年憂鬱症的治療與追蹤要更長，不能在憂鬱好轉後就立即停藥。

理解這些數據後，我們仍要記得，有一半以上的老年人沒有老年憂鬱症，老年憂鬱症並不是人類衰老歷程中正常及必然的一部分。

與老年憂鬱相關的心理議題

導致老年憂鬱症的因子很多，其中最重要的因子是患者自身的心理狀態、彈性與適應能力。面對日益退化的頭腦與身體、餘命生活安排與自我照顧、家庭分散、社會變遷，心理狀態越穩定，心理彈性或韌性越好，調適得越順利，就越不容易罹患老年憂鬱症。

研究顯示，童年遭受情緒忽略者、帶有焦慮迴避特質或依賴人格特質者，長大後較容易發展出憂鬱症。臨床上有些長輩，即便生理年齡已超過65歲，但心理年齡依舊自我固鎖在被忽視的童年。心理狀態或情緒原本就起伏不定者，更容易出現老年憂鬱症。

個性固執，缺乏心理彈性或韌性者也更容易出現老年憂鬱症。堅持與不放棄是美德，在年輕時幫助一個人成功，卻在年紀大時，可能成為憂鬱症的養分。

老年生活調適是否良好，也是導致老年憂鬱症的重要因子。有些長輩，退休後生活缺乏重心，重度依賴家人陪伴，一旦空下來無所事事又獨處，就開始焦慮甚至惶惶不安、恐慌，最後演變成為憂鬱。

老年憂鬱症非常重要的生理機轉

過去研究顯示，除了晚年所必經的社會、家庭與個人健康變遷，導致老年憂鬱症對藥物治療反應不佳與頻繁復發，可能有其獨特的生理機轉。

這些生理機轉主要集中在頭腦，特別是神經傳導物質（主要是血清素、正腎上腺素、多巴胺）的調節異常、壓力反應系統調節異常與腦血管功能異常，像是來自於血管型失智症、中風、腦血管疾病、帕金森氏症的生理性變化。

在頭腦以外，內外科生理問題，像是心血管疾病、心肌梗塞、糖尿病、甲狀腺功能低下，也可能跟老年憂鬱症有關。

其他與老年憂鬱症相關的貢獻因子

在生活習慣上，老年憂鬱症常與老年人久坐不動、離群索居有關。因此在老年憂鬱症的治療中，規律運動、出門活動與增加社會人際互動是必要的治療。

藥物不良反應也是老年憂鬱症的成因。可能導致老年憂鬱的藥物包含高血壓藥物、巴金森氏症治療藥物、化療藥物、賀爾蒙製劑、鎮靜安眠藥物。一般來說，藥物導致的憂鬱症，在停用誘發藥物後，其憂鬱症狀應該逐漸消失。

當老化遇到老年憂鬱症

就像青少年憂鬱症一樣，老年憂鬱症有其獨特的一面。由於老年憂鬱症與老化實在太難以區分，許多人會將老年憂鬱症視為正常老化的一部分，因此延宕治療。也有一些老年憂鬱症患者，會嘗試透過宗教信仰獲得救贖。