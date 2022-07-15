【憂鬱腦學】什麼是老年憂鬱症？
我們想讓你知道的是
老年憂鬱症非常容易復發，有二分之一的患者會經驗到超過1次以上的發作。這代表，老年憂鬱症的治療與追蹤要更長，不能在憂鬱好轉後就立即停藥。
文：醫療心空間-簡婉曦（精神科專科醫師）
本文彙整自精神科門診的診間絮語、認知行為治療與正念認知心理治療的經驗，所有對話皆已改寫，去除所有可以標示出特定身分的描寫。若有巧合，請勿對號入座。
老年憂鬱症患者不一定會感受到憂鬱情緒，但常常會抱怨身體四處不適。相比起一般成年憂鬱症，老年憂鬱症很難被發現與診斷，即便家屬有所覺察，也想帶患者就診，卻常常被拒絕、斥責，因而延誤治療。
老年憂鬱症常延誤治療
老年憂鬱症患者不一定會感受到憂鬱情緒，但常常會抱怨身體四處不適。相比起一般成年憂鬱症，老年憂鬱症很難被發現與診斷，即便家屬有所覺察，也想帶患者就診，卻常常被拒絕、斥責，因而延誤治療。
和一般成年憂鬱症相同，老年憂鬱症拖越久，越晚治療，治療反應越差。
什麼是老年憂鬱症？
老年憂鬱症（Late-Life Depression, LLD），指的是在60-65歲左右初發的憂鬱情緒障礙。老年憂鬱症和一般成年憂鬱症不同，特色是身體症狀（身體痠痛、胃食道逆流、胸悶、說話速度慢）豐富、認知功能與執行功能的缺損、生活品質的下降、容易共病其他精神或生理疾病、死亡與自殺風險高、社會經濟負擔大。
在臺灣，老年憂鬱症患者常會抱怨身體四處不適、四處疼痛、手麻腳麻，覺得生活沉悶、無聊。有些患者四處尋訪名醫或名師想要解決各種身體不適，有些人則是拒絕就醫，只想待在家裡休息。大部分老年憂鬱症患者飲食習慣挑剔或不均，缺乏運動，身體虛弱，作息混亂，有時會合併其他生理疾病。少部分老年憂鬱症患者會濫用鎮定安眠藥物或合併酒精使用障礙。
許多老年憂鬱症患者沒有被正確辨識與診斷出來，其情緒、生活品質受老年憂鬱症影響，增加家屬的照護負擔。臨床上，有時候我們會看到青壯年族群辭掉原本穩定的高薪工作，離開職場，只為了照顧身體健康出問題共病老年憂鬱症的長輩。
老年憂鬱症的盛行率
老年憂鬱症的盛行率在不同研究差異很大，60歲以上族群有慢性憂鬱情緒者約60%，嚴重到符合老年憂鬱症者診斷者盛行率約30到45%，在輕度認知功能障礙者（Mild Cognitive Impairment, MCI）身上其共病盛行率是 32%。
然而，老年憂鬱症臨床診斷出的盛行率只有6~14%，也就是說，可能有2/3的老年憂鬱症患者沒被發現與診斷，更不用談是否接受足夠品質的治療與照顧。這個數據與1995-1996年間美國一項大型社區研究結果一致，該份研究顯示，大約只有三分之一的老年重度憂鬱症患者獲得抗憂鬱藥物治療，1/4患者服用鎮定安眠藥物，大部分患者未被發現已罹憂鬱症、或雖有發現卻未接受治療。
即便就診，有些老年憂鬱症者只願意服用鎮定安眠藥物，拒絕抗憂鬱藥物。其拒絕理由主要來自於自我標籤反應、網路上錯誤的藥物知識、被網路媒體放大的藥物不良反應。過去研究顯示，不當單純使用鎮定安眠藥物治療的老年憂鬱症患者，其憂鬱嚴重程度比起接受抗憂鬱藥物治療者更嚴重。
老年憂鬱症非常容易復發，有二分之一的患者會經驗到超過1次以上的發作。這代表，老年憂鬱症的治療與追蹤要更長，不能在憂鬱好轉後就立即停藥。
理解這些數據後，我們仍要記得，有一半以上的老年人沒有老年憂鬱症，老年憂鬱症並不是人類衰老歷程中正常及必然的一部分。
與老年憂鬱相關的心理議題
導致老年憂鬱症的因子很多，其中最重要的因子是患者自身的心理狀態、彈性與適應能力。面對日益退化的頭腦與身體、餘命生活安排與自我照顧、家庭分散、社會變遷，心理狀態越穩定，心理彈性或韌性越好，調適得越順利，就越不容易罹患老年憂鬱症。
研究顯示，童年遭受情緒忽略者、帶有焦慮迴避特質或依賴人格特質者，長大後較容易發展出憂鬱症。臨床上有些長輩，即便生理年齡已超過65歲，但心理年齡依舊自我固鎖在被忽視的童年。心理狀態或情緒原本就起伏不定者，更容易出現老年憂鬱症。
個性固執，缺乏心理彈性或韌性者也更容易出現老年憂鬱症。堅持與不放棄是美德，在年輕時幫助一個人成功，卻在年紀大時，可能成為憂鬱症的養分。
老年生活調適是否良好，也是導致老年憂鬱症的重要因子。有些長輩，退休後生活缺乏重心，重度依賴家人陪伴，一旦空下來無所事事又獨處，就開始焦慮甚至惶惶不安、恐慌，最後演變成為憂鬱。
老年憂鬱症非常重要的生理機轉
過去研究顯示，除了晚年所必經的社會、家庭與個人健康變遷，導致老年憂鬱症對藥物治療反應不佳與頻繁復發，可能有其獨特的生理機轉。
這些生理機轉主要集中在頭腦，特別是神經傳導物質（主要是血清素、正腎上腺素、多巴胺）的調節異常、壓力反應系統調節異常與腦血管功能異常，像是來自於血管型失智症、中風、腦血管疾病、帕金森氏症的生理性變化。
在頭腦以外，內外科生理問題，像是心血管疾病、心肌梗塞、糖尿病、甲狀腺功能低下，也可能跟老年憂鬱症有關。
其他與老年憂鬱症相關的貢獻因子
在生活習慣上，老年憂鬱症常與老年人久坐不動、離群索居有關。因此在老年憂鬱症的治療中，規律運動、出門活動與增加社會人際互動是必要的治療。
藥物不良反應也是老年憂鬱症的成因。可能導致老年憂鬱的藥物包含高血壓藥物、巴金森氏症治療藥物、化療藥物、賀爾蒙製劑、鎮靜安眠藥物。一般來說，藥物導致的憂鬱症，在停用誘發藥物後，其憂鬱症狀應該逐漸消失。
當老化遇到老年憂鬱症
就像青少年憂鬱症一樣，老年憂鬱症有其獨特的一面。由於老年憂鬱症與老化實在太難以區分，許多人會將老年憂鬱症視為正常老化的一部分，因此延宕治療。也有一些老年憂鬱症患者，會嘗試透過宗教信仰獲得救贖。
Tags：
在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
本文章內容由「關鍵評論網日本站（The News Lens Japan）」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。