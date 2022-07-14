強尼、安柏世紀官司金句連發，雙方事後各自發布的聲明稿都說了些什麼
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強尼・戴普與安柏・赫德的誹謗官司鬧得沸沸揚揚，這場世紀訴訟從一開始就受到全球熱議，每次開庭的直播觀看人數都相當可觀。Discovery+甚至拍攝了強尼與《太陽報》官司的紀錄片，並於6月首播。這次就透過雙方的聲明稿來學習實用的英文字彙。
好萊塢影星強尼・戴普（Johnny Depp）與前妻安柏・赫德（Amber Heard）的世紀官司引起全球媒體與粉絲的高度關注，經過六週的調查和陪審團近13小時的審議後，終於達到判決（verdict）。這場互控誹謗（defamation）的官司最終判定強尼三條指控（count）皆勝訴，而安柏三條指控中僅一條勝訴。
今天就讓VoiceTube帶著大家來了解這起案件的始末，並深入分析雙方事後對外發布的聲明稿（statement）內容。
強尼・戴普與安柏・赫德的世紀訴訟
強尼・戴普與安柏・赫德因合作電影《醉後型男日記》（The Rum DiaryThe Rum Diary）結緣，並於2012年正式交往、2015年結婚。然而，這段婚姻在維持15個月後便宣告結束，安柏更申請臨時保護令（temporary restraining order, TRO），表示強尼對自己家暴（domestic violence）。
2018年，強尼因英國《太陽報》（The Sun）稱其為「毆妻者」（wife beater）深感不滿，因此對該媒體提起誹謗訴訟（lawsuit / case）。同年12月，安柏・赫德於《華盛頓郵報》（The Washington Post）發表專欄，強調自己身為家暴受害者，必須為正義挺身而出。這篇文章使得強尼控告（sue）安柏誹謗，並指控整起事件都只是場騙局（hoax），隨後安柏也反控強尼相同罪名。
特別的是，雖然這兩起官司都與誹謗有關，但結果卻大不同。強尼・戴普對《太陽報》的案件，法官（judge）認為證據裡有12項本質上正確、《太陽報》撰稿有其依據，因而判強尼敗訴。至於在美國提出的訴訟，陪審團（jury）則認定安柏的專欄文章已經達到「真實惡意」（actual malice）的標準，因此宣判強尼勝訴。
為了讓大眾更清楚知道事件的發生經過，Discovery+特別把強尼・戴普在英國控告《太陽報》的官司製作成紀錄片《強尼戴普 vs 安柏赫德》（Johnny vs AmberJohnny vs Amber），並以上、下集分別由強尼、安柏兩方角度敘事。這部紀錄片於6月19日和26日首播，而Discovery+也確定會將他們在美國的世紀官司製作成紀錄片。現在先讓我們透過《強尼戴普 vs 安柏赫德》的預告，來簡單認識案件的始末與背景吧。
雙方聲明稿金句共賞
在法院做出判決後，強尼・戴普和安柏・赫德都各自在社群媒體上發佈聲明稿，陳述自己對於訴訟結果的看法。接下來就跟著VoiceTube來看看雙方聲明稿的重點為何，並從中學習實用的英文詞彙。
強尼・戴普
勝訴的強尼在聲明稿裡首先感謝陪審團讓他重獲新生，並表示自己虧欠了所有支持他的人。他也提及自訴訟開始以來，自己不斷地被全世界湧進的愛與支持所包圍。聲明稿最後，他用拉丁文及英文強調「真理永不消失」（truth never perishes）的概念，希望這份追求真相的精神，能夠使世人銘記永不放棄的精神。
False, very serious and criminal allegations were levied at me via the media, which triggered an endless barrage of hateful content, although no charges were ever brought against me.
錯誤、極其嚴重且針對我的犯罪指控經由媒體傳播開來，儘管我從來沒有被正式控告，但也已經引發永無止盡、接踵而來的仇恨言論。
My decision to pursue this case, knowing very well the height of the legal hurdles that I would be facing and the inevitable, worldwide spectacle into my life, was only made after considerable thought.
我深知提起這起訴訟可能面臨的法律障礙，且無可避免地讓全世界關注我的生活，然而經過深思熟慮後，我仍然決定要追究此案。
I wish to acknowledge the noble work of the Judge, the jourors, the court staff and the Sheriffs who have sacrificed their own time to get to this point, and to my diligent and unwavering legal team who did an extraordinary job in helping me to share the truth.
我想要感謝法官、陪審團成員、法務人員及警長的努力，他們犧牲自己的時間才能有今天的結果。同時，我也要感謝我認真勤勉且堅定的法律團隊，在本次訴訟裡展現了非凡的能力，幫助我向大眾分享事件的真相。
安柏・赫德 Amber Heard
對於陪審團判定強尼對自己的三項指控皆成立這個事實，安柏在聲明稿中指出，這次的判決結果對於女性來說是極大的挫折，更會導致女性日後成為被羞辱的目標。安柏也指稱強尼的律師團隊成功讓陪審團忽視言論自由的重要性，並強調自己失去身為美國人得以自由公開發言的權利。
The disappointment I feel today is beyond words. I’m heartbroken that the mountain of evidence still was not enough to stand up to the disproportionate power, influence, and sway of my ex-husband.
我今天感受到的失望難以言喻。對於大量的證據仍不足以對抗這不相稱的力量、影響力，以及我前夫的操縱，我感到心碎不已。
I’m even more disappointed with what this verdict means for other women. It is a setback. It sets back the clock to a time when a woman who spoke up and spoke out could be publicly shamed and humiliated. It sets back the idea that violence against women is to be taken seriously.
更讓我失望的是，這個判決對其他女性而言所代表的意義。這是個挫折，不僅將我們的時間倒轉回女性公開發表意見會被當眾羞辱的年代，更推翻了對女性遭受暴力應該嚴謹以待的概念。
I believe Johnny’s attorneys succeeded in getting the jury to overlook the key issue of Freedom of Speech and ignore evidence that was so conclusive that we won in the UK.
我相信強尼的律師團隊成功讓陪審團忽略了言論自由這個重要議題，也忽視使我們在英國贏得審判的決定性證據。
以上是強尼・戴普和安柏・赫德世紀官司的背景介紹及聲明稿分析，看完這篇文章後，相信大家對於整起事件都有更深的了解。在閱讀相關報導或收看紀錄片時，別忘了要保持媒體素養和獨立思考能力、自行辨識資訊的真實性，當個優質的閱聽人。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告