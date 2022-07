強尼、安柏世紀官司金句連發，雙方事後各自發布的聲明稿都說了些什麼

好萊塢影星強尼・戴普(Johnny Depp)與前妻安柏・赫德(Amber Heard)的世紀官司引起全球媒體與粉絲的高度關注,經過六週的調查和陪審團近13小時的審議後,終於達到判決(verdict)。這場互控誹謗(defamation)的官司最終判定強尼三條指控(count)皆勝訴,而安柏三條指控中僅一條勝訴。

今天就讓VoiceTube帶著大家來了解這起案件的始末,並深入分析雙方事後對外發布的聲明稿(statement)內容。

強尼・戴普與安柏・赫德的世紀訴訟

強尼・戴普與安柏・赫德因合作電影《醉後型男日記》(The Rum DiaryThe Rum Diary)結緣,並於2012年正式交往、2015年結婚。然而,這段婚姻在維持15個月後便宣告結束,安柏更申請臨時保護令(temporary restraining order, TRO),表示強尼對自己家暴(domestic violence)。

2018年,強尼因英國《太陽報》(The Sun)稱其為「毆妻者」(wife beater)深感不滿,因此對該媒體提起誹謗訴訟(lawsuit / case)。同年12月,安柏・赫德於《華盛頓郵報》(The Washington Post)發表專欄,強調自己身為家暴受害者,必須為正義挺身而出。這篇文章使得強尼控告(sue)安柏誹謗,並指控整起事件都只是場騙局(hoax),隨後安柏也反控強尼相同罪名。

特別的是,雖然這兩起官司都與誹謗有關,但結果卻大不同。強尼・戴普對《太陽報》的案件,法官(judge)認為證據裡有12項本質上正確、《太陽報》撰稿有其依據,因而判強尼敗訴。至於在美國提出的訴訟,陪審團(jury)則認定安柏的專欄文章已經達到「真實惡意」(actual malice)的標準,因此宣判強尼勝訴。

為了讓大眾更清楚知道事件的發生經過,Discovery+特別把強尼・戴普在英國控告《太陽報》的官司製作成紀錄片《強尼戴普 vs 安柏赫德》(Johnny vs AmberJohnny vs Amber),並以上、下集分別由強尼、安柏兩方角度敘事。這部紀錄片於6月19日和26日首播,而Discovery+也確定會將他們在美國的世紀官司製作成紀錄片。現在先讓我們透過《強尼戴普 vs 安柏赫德》的預告,來簡單認識案件的始末與背景吧。

雙方聲明稿金句共賞

在法院做出判決後,強尼・戴普和安柏・赫德都各自在社群媒體上發佈聲明稿,陳述自己對於訴訟結果的看法。接下來就跟著VoiceTube來看看雙方聲明稿的重點為何,並從中學習實用的英文詞彙。

強尼・戴普

勝訴的強尼在聲明稿裡首先感謝陪審團讓他重獲新生,並表示自己虧欠了所有支持他的人。他也提及自訴訟開始以來,自己不斷地被全世界湧進的愛與支持所包圍。聲明稿最後,他用拉丁文及英文強調「真理永不消失」(truth never perishes)的概念,希望這份追求真相的精神,能夠使世人銘記永不放棄的精神。

False, very serious and criminal allegations were levied at me via the media, which triggered an endless barrage of hateful content, although no charges were ever brought against me.

錯誤、極其嚴重且針對我的犯罪指控經由媒體傳播開來,儘管我從來沒有被正式控告,但也已經引發永無止盡、接踵而來的仇恨言論。

My decision to pursue this case, knowing very well the height of the legal hurdles that I would be facing and the inevitable, worldwide spectacle into my life, was only made after considerable thought.

我深知提起這起訴訟可能面臨的法律障礙,且無可避免地讓全世界關注我的生活,然而經過深思熟慮後,我仍然決定要追究此案。

I wish to acknowledge the noble work of the Judge, the jourors, the court staff and the Sheriffs who have sacrificed their own time to get to this point, and to my diligent and unwavering legal team who did an extraordinary job in helping me to share the truth.

我想要感謝法官、陪審團成員、法務人員及警長的努力,他們犧牲自己的時間才能有今天的結果。同時,我也要感謝我認真勤勉且堅定的法律團隊,在本次訴訟裡展現了非凡的能力,幫助我向大眾分享事件的真相。

安柏・赫德 Amber Heard

對於陪審團判定強尼對自己的三項指控皆成立這個事實,安柏在聲明稿中指出,這次的判決結果對於女性來說是極大的挫折,更會導致女性日後成為被羞辱的目標。安柏也指稱強尼的律師團隊成功讓陪審團忽視言論自由的重要性,並強調自己失去身為美國人得以自由公開發言的權利。

The disappointment I feel today is beyond words. I’m heartbroken that the mountain of evidence still was not enough to stand up to the disproportionate power, influence, and sway of my ex-husband.

我今天感受到的失望難以言喻。對於大量的證據仍不足以對抗這不相稱的力量、影響力,以及我前夫的操縱,我感到心碎不已。

I’m even more disappointed with what this verdict means for other women. It is a setback. It sets back the clock to a time when a woman who spoke up and spoke out could be publicly shamed and humiliated. It sets back the idea that violence against women is to be taken seriously.

更讓我失望的是,這個判決對其他女性而言所代表的意義。這是個挫折,不僅將我們的時間倒轉回女性公開發表意見會被當眾羞辱的年代,更推翻了對女性遭受暴力應該嚴謹以待的概念。

I believe Johnny’s attorneys succeeded in getting the jury to overlook the key issue of Freedom of Speech and ignore evidence that was so conclusive that we won in the UK.

我相信強尼的律師團隊成功讓陪審團忽略了言論自由這個重要議題,也忽視使我們在英國贏得審判的決定性證據。

以上是強尼・戴普和安柏・赫德世紀官司的背景介紹及聲明稿分析,看完這篇文章後,相信大家對於整起事件都有更深的了解。在閱讀相關報導或收看紀錄片時,別忘了要保持媒體素養和獨立思考能力、自行辨識資訊的真實性,當個優質的閱聽人。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:溫偉軒

核稿編輯:翁世航