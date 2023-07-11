勾結旅行社「假醫美、假健檢」助6.3萬中國人非法來台，台北秀傳醫院董座陳忠雄等15人被起訴
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中客來台僅能以「社會交流」、「專業交流」、「商務活動交流」、「醫療服務交流」、或「專案許可」等名義辦理來台，中方也不開放中客來台自由行或團體行，因此不少中客透過旅行業者申請假的「醫美」或是「健檢套餐」，實際上是來台探親或旅遊。
醫院勾結旅行社以「假醫美」、「假健檢」，助中國遊客非法來台案，查出台北秀傳醫院、新店耕莘醫院委外經營的高級健檢中心，分別涉嫌開立不實醫療單據，協助6萬3000名中國遊客來台，今（11）日依《刑法》的偽造文書罪、《兩岸人民關係條例》起訴台北秀傳醫院董事長陳忠雄、健檢中心主任周秀青、為耕莘醫院經營高級健檢中心的弘淼公司負責人陳弘淼、旅行社業者向國聖15人。
以1.5萬元的「假健檢套餐」招攬中客來台探親旅遊
台北地檢署先前從在台從事性交易的中國民眾身上查出，中山醫院涉嫌自2016年5月到2000年5月為止，以「假健檢」名義，協助2萬4600名陸客來台，當時也起訴中山醫院的前後任院長李偉政、謝士明及旅行業者等7人。
專案小組再循線追查，又發現台北秀傳醫院於2015年8月26日，向台北市衛生局報請核備「醫療服務國際化推動計畫」，包含最低收費1萬5000元的「秀傳醫院-圓滿套餐」；耕莘醫院則於2017年7月3日，向新北市衛生局報請核備「國際醫療健康檢查套餐A、B、C、D」4項專案，收費也均為1萬5000元。
起訴書說明，台北秀傳醫院的陳忠雄、周秀青2人，以及替耕莘醫院經營高級健檢中心的陳弘淼、唐秀玲，都明知中客若沒有取得醫療機構所開立不低於1萬5000元的「門診收據憑單」，即無法以健檢名義申請入台，卻為了削價競爭以爭取中客，涉嫌與旅行社業者合謀協助中客入境台灣。
手法是先由旅行社以每位中客1萬5000元計算，製作中客支付1萬5000元的健檢帳面金流，再分別交給台北秀傳醫院，以及弘淼以耕莘醫院等名義，分別製作兩家醫院的不實醫療健檢收據。等旅行社取得中客入台許可證後，兩家醫院再將溢收的費用，分別以「代辦服務費」及「退佣」等名義，退還給旅行社業者，而醫院實際收費，每名來台健檢的中客只支付4000至5000元不等。
旅行社取得不實的中客來台健檢醫療收據後，則招攬有意來台探親、旅遊、提親、訂婚的中客，包裝成來台健檢名義，含健檢費及代辦費在內，向每名中客收取人民幣1280元至3000元不等金額，換算台幣約5760元至1萬3500元不等。
總計台北秀傳醫院以此不法手段，不實申請6萬8487件、成功護航6萬2360名中客入境，另有6127名中客未成功入境；耕莘醫院委外經營健檢中心的部分，則不實申請1228件、成功護航1092名中客入境、136名中客未成功入境。
中客來台須申請，「醫療服務交流」最為容易
中客來台灣，原本可依相關規定，以「社會交流」、「專業交流」、「商務活動交流」、「醫療服務交流」、或「專案許可」等名義辦理來台，若是以「旅遊」名義來台的話，僅限於特定47個城市的中客可申請。
而中方也於2019年7月31日發布公告，以「當前兩岸關係」為由，自同年8月1日起暫停中客來台自由行。至目前為止方仍未開放中客來台自由行。陸委會日前說明，中客來台觀光是依據「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議」辦理， 過去3年多來，兩岸因疫情因素，中方也暫停中國團體旅遊客人來台觀光，截至目前也還未開放。
因此想來台的陸客只能選擇最容易的「醫療服務交流」並以團進團出方式來台。而衛福部規定，中客申請來台健康檢查、醫學美容，需檢附相關收據證明，醫學中心醫療收據不得低於2萬元、非醫學中心則不得低於1萬5000元，但移民署台南專勤隊發現，近年來有數以萬計，原本無法來台的中國人，只是來台做了一天或半天最基本的健康檢查，其餘兩周滯台期間都是在旅遊。
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核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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