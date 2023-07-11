勾結旅行社「假醫美、假健檢」助6.3萬中國人非法來台，台北秀傳醫院董座陳忠雄等15人被起訴

醫院勾結旅行社以「假醫美」、「假健檢」，助中國遊客非法來台案，查出台北秀傳醫院、新店耕莘醫院委外經營的高級健檢中心，分別涉嫌開立不實醫療單據，協助6萬3000名中國遊客來台，今（11）日依《刑法》的偽造文書罪、《兩岸人民關係條例》起訴台北秀傳醫院董事長陳忠雄、健檢中心主任周秀青、為耕莘醫院經營高級健檢中心的弘淼公司負責人陳弘淼、旅行社業者向國聖15人。

以1.5萬元的「假健檢套餐」招攬中客來台探親旅遊

台北地檢署先前從在台從事性交易的中國民眾身上查出，中山醫院涉嫌自2016年5月到2000年5月為止，以「假健檢」名義，協助2萬4600名陸客來台，當時也起訴中山醫院的前後任院長李偉政、謝士明及旅行業者等7人。

專案小組再循線追查，又發現台北秀傳醫院於2015年8月26日，向台北市衛生局報請核備「醫療服務國際化推動計畫」，包含最低收費1萬5000元的「秀傳醫院-圓滿套餐」；耕莘醫院則於2017年7月3日，向新北市衛生局報請核備「國際醫療健康檢查套餐A、B、C、D」4項專案，收費也均為1萬5000元。

起訴書說明，台北秀傳醫院的陳忠雄、周秀青2人，以及替耕莘醫院經營高級健檢中心的陳弘淼、唐秀玲，都明知中客若沒有取得醫療機構所開立不低於1萬5000元的「門診收據憑單」，即無法以健檢名義申請入台，卻為了削價競爭以爭取中客，涉嫌與旅行社業者合謀協助中客入境台灣。

手法是先由旅行社以每位中客1萬5000元計算，製作中客支付1萬5000元的健檢帳面金流，再分別交給台北秀傳醫院，以及弘淼以耕莘醫院等名義，分別製作兩家醫院的不實醫療健檢收據。等旅行社取得中客入台許可證後，兩家醫院再將溢收的費用，分別以「代辦服務費」及「退佣」等名義，退還給旅行社業者，而醫院實際收費，每名來台健檢的中客只支付4000至5000元不等。

旅行社取得不實的中客來台健檢醫療收據後，則招攬有意來台探親、旅遊、提親、訂婚的中客，包裝成來台健檢名義，含健檢費及代辦費在內，向每名中客收取人民幣1280元至3000元不等金額，換算台幣約5760元至1萬3500元不等。

總計台北秀傳醫院以此不法手段，不實申請6萬8487件、成功護航6萬2360名中客入境，另有6127名中客未成功入境；耕莘醫院委外經營健檢中心的部分，則不實申請1228件、成功護航1092名中客入境、136名中客未成功入境。

中客來台須申請，「醫療服務交流」最為容易

中客來台灣，原本可依相關規定，以「社會交流」、「專業交流」、「商務活動交流」、「醫療服務交流」、或「專案許可」等名義辦理來台，若是以「旅遊」名義來台的話，僅限於特定47個城市的中客可申請。

而中方也於2019年7月31日發布公告，以「當前兩岸關係」為由，自同年8月1日起暫停中客來台自由行。至目前為止方仍未開放中客來台自由行。陸委會日前說明，中客來台觀光是依據「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議」辦理， 過去3年多來，兩岸因疫情因素，中方也暫停中國團體旅遊客人來台觀光，截至目前也還未開放。

因此想來台的陸客只能選擇最容易的「醫療服務交流」並以團進團出方式來台。而衛福部規定，中客申請來台健康檢查、醫學美容，需檢附相關收據證明，醫學中心醫療收據不得低於2萬元、非醫學中心則不得低於1萬5000元，但移民署台南專勤隊發現，近年來有數以萬計，原本無法來台的中國人，只是來台做了一天或半天最基本的健康檢查，其餘兩周滯台期間都是在旅遊。

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核稿編輯：翁世航