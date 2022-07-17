台灣同志職場現況調查：僅55%與少部分同事出櫃，擔心影響人際關係與升遷，甚至霸凌
我們想讓你知道的是
台灣雖然已經通過同性婚姻合法化3年，但大眾對於這個終於浮出水面的性別族群，還處於初步認識的狀態，不論是在校園或職場，都還存在著對LGBTQ+的刻板印象或玩笑，這些不友善的環境也讓同志不敢輕易出櫃，展現自己真實的面貌。
文： 呂欣潔（彩虹平權大平台執行長）
今年五月，有一個新竹地方法院的判決在性別平等的社群中引起討論，根據媒體報導，有一名男性因結婚後想請婚假，但又擔心自己的同性婚姻狀態曝光，將身分證後的配偶欄自行修改成為女性名字。
公司發現後將他依法送辦，檢方也將他起訴，但審理此案的法官卻認為，雖然在台灣同性婚姻已經合法化了，但社會上確實還存在著異性戀、父權體制為主的文化，並且此名男性員工的犯行損失並不嚴重，因此判為免刑。
此案一在媒體上傳播開來，當然不免引起不少討論，其中有一種說法是「竟然在2022年的台灣還有此事發生？」。這些年，雖然因同性婚姻通過之後，有許多公司行號都已陸續開始重視所謂DE&I（Diversity, Equality and Inclusion）多元共融政策，但可以發現仍以跨國大公司為多，台灣在地的傳統產業、中小企業、甚至公務或教育職場中，能坦然出櫃仍不算常態，甚至同志在職場上恐懼出櫃、盡力避免出櫃的可能性，也是司空見慣之事。
台灣同志（LGBTQ+）職場現況調查
上述進入到司法程序的案例雖看起來比較極端，但也凸顯了社會上對同志的接納度與友善程度，可能仍不如大家想像的友善。根據台灣同志諮詢熱線協會與彩虹平權大平台於2020年所做的台灣同志（LGBTQ+）職場現況調查顯示，55%的填答者在職場和少部分同事出櫃，但和主管、職務高於自己的人出櫃的填答者均低於三成；另外仍有10%的填答者完全沒有跟親友、同事及主管出櫃。
除了工作職位高低和工作年資會影響到同志的出櫃意願外，近五成的填答者選擇不在職場出櫃也是擔心出櫃會影響職場的人際關係、近四成擔心影響工作升遷或職涯發展，也有三成五的填答者擔心在職場上會遭受到霸凌或刁難。而以行業別來看，餐飲業、自由業、藝術產業的填答者，相較其他產業來說可以更為自在地跟同事坦承同志身份。
公務人員、教育產業、金融產業的填答者，則較多是雖然認為能在職場出櫃很重要，但自己能自在地跟同事坦承同志身分的人卻相對來得少，多數需要隱藏自己的身分。
回到職場的制度面來看，縱使這幾年在同志議題上的討論變多、法律上也有制度性的修正，但對於職場環境上更加友善的進展仍是有限。超過五成的受訪者表示，公司依舊沒有任何針對同志或性別友善的措施（包含同志友善的表態、政策、教育訓練等等）。
另外，我們也從調查中看到，能夠提供性別友善政策和教育訓練的公司目前仍大多是規模超過500人的公司，作為台灣多數的中小企業，甚或是家族傳承的傳統產業，目前看起來依舊是性別平等待開發的一片藍海。
在法規層面，四分之三的填答者都知道目前台灣有《就業服務法》跟《性別工作平等法》，可保障每個人不因性傾向、性別氣質的不同而有不平等的待遇，但有三成的填答者對於公司內部的性別相關申訴機制不了解，以及將近四分之一的填答者不信任現有管道。而當職場中如真的發生不友善事件時，近六成的回覆表示最後是不了了之。
從舉辦同志與性別友善的課程訓練開始
台灣現行已有保障職場權益的《就業服務法》與《性別工作平等法》、同時也是亞洲第一個所有人都能夠結婚的國家，但仍有許多同志朋友在職場中隱藏身份，無法像異性戀同事一樣自在分享個人生活與伴侶關係。若要能夠真正落實上述立意良善的法律，於公司內部舉辦同志與性別友善的課程、講座或教育訓練，可以作為第一步，這也是超過七成填答員工的期待。
除了公司政策端之外，作為日日都會相處見面，甚至時常需要深度互動與合作的同事們，又該如何一起為推動多元共融來努力呢？
性傾向與性別認同屬於個人隱私
首先，邀請大家一起來意識到作為 LGBTIQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、陰陽人、酷兒等，時常通稱為同志）在社會中的實際處境，許多人可能因為自己接受、或是處在一個相對友善的環境中，常常會忽略了同志的日常生活其實處處面臨出櫃的壓力，或是也不停經歷各種無意識偏見的情況。
比如說，我曾經聽過一位男同志教授出櫃的時候，被較年長的同事回應「沒有見過這麼胖的同志耶⋯⋯」，雖然聽起來並不是不接受同志的評語，但也反映出社會中對於男同志的印象仍侷限於「肌肉」、「帥氣」、「有藝術天份」的這種刻板印象。
也因此，有些人可能看到稍微會打扮的男同事、或性別氣質比較陽剛的女同事，就會開始議論對方是不是同志，或是會開一些相關的玩笑，或是探問對方的感情狀態，以為這樣是表現自己友善。
殊不知，這樣的態度可能會讓同志同事更加防備心升起，性傾向與性別認同實屬於個人隱私的一環，每個人都有自己願意揭露的不同程度，也對於與性別相關的玩笑也不同程度的接受方式，讓對方能自行決定何時、何地、與何人揭露，才是真正地表達尊重之意。
在社會中一般人以為的「同志的樣貌」，其實只是冰山一角，當然有些符合刻板印象的同志，但卻也有更多超乎你想像和預期的人，也是同志；甚至，有些跨性別朋友，你在她／他的不同生命階段中認識他／她，因為正在經歷轉變的過程，可能都長的不太一樣。
如曾演出《鴻孕當頭》、《全面啟動》等許多膾炙人口電影的艾倫・佩姬（Ellen Page）於2014年公開出櫃後，又於2020年再次出櫃，分享自己是跨性別的身份，也大方地在社群媒體展現做完平胸手術的身材，同時說明自己已改名為艾略特・佩吉（Elliot Page）。
Tags：
【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹