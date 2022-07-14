創20年來新低！歐元兌美元匯率跌破1:1，歐元怎麼走到這步的？還會再跌嗎？

美東時間週三（13日），歐元兌美元匯率在近20年來首次跌破平價，來到0.9998美元的低點，創下2002年12月以來的最低水平，雖然觸底後反彈至1.0024美元，但今年以來歐元兌美元已經下跌超過11%，外界擔心未來還有可能下跌。

在過去20年歷史中，歐元是全球外匯儲備中第二受歡迎的貨幣，歐元兌美元的每日交易量在全球每天6.6兆美元市場貨幣中最高。

而自1999年發行以來，歐元幾乎沒有低於美元平價。上次出現這種低點是在1999年至2002年間，歐元曾在2002年12月首次跌破1美元水平。

Looks like last time there was euro dollar parity was 20 years ago! pic.twitter.com/pqYPAOiHYM — Luka Ivan Jukic (@lijukic) July 11, 2022

歐元下跌的原因有哪些？

《路透社》報導， 鑑於COVID-19疫情後的經濟復甦，歐元今年開始表現強勁。 但俄羅斯和烏克蘭之間的衝突、歐洲天然氣價格飆升以及莫斯科可能完全切斷供應的憂慮，加劇了歐元區經濟衰退的隱憂，進而損害了歐元價值。

除了歐元， 英鎊和日圓今年也出現下跌趨勢，部分原因是美國更激進的加息、提振了美元的吸引力，加上全球經濟衰退的擔憂，促使投資者湧向避險美元。

美國通膨率來到近40年來的新高，6月份年通膨率高達9.1%（高於預期的8.8%），為了 抑制通膨且穩定市場，美國聯準會（Fed）今年以來已多次升息，上個月升息3碼（75個基點），是自1994年以來的最強升息，本月將再召開利率決策會議，外界估計這次可能一次升息180個基點。

US inflation hits 9.1% in June putting further pressure on the Fed https://t.co/jnS7EfCJT3 — Financial Times (@FT) July 13, 2022

歐元還會繼續跌嗎？

一些經濟學家認為歐元還會繼續下跌，野村證券認為短期會跌至0.95美元。

歐洲央行會怎麼做？

美元的上漲增加了歐洲央行（ECB）的壓力，歐洲央行將於7月21日在美國聯準會會議後召開會議，預計歐洲央行將進行十多年來首次加息，增加25個百分點。

不過另一方面，即使 歐洲央行升息， 美國聯準會預計 升息幅度會更大，從而將現金吸引到美國。

《路透社》分析指出，為了支撐歐元，歐洲央行可能會採取更激烈的政策，包括在9月升息50個基點，10月和12月也可能採取進一步升息。顧問公司TS Lombard策略主管Andrea Cicione也認為，歐元疲軟可能使歐元區的通膨問題變得更糟，因為進口變得更加昂貴，這可能導致歐洲央行在長時間內保持鷹派立場。

不過花旗銀行分析師Rahbari認為，歐洲央行將難以跟上美國聯準會在應對通膨或提高利率方面的果斷。《路透社》也指出，歐洲央行與美國聯準會的行動速度完全不同，儘管美國聯準會鮑爾（Jerome Powell）已經明確表示，他願意冒著經濟衰退的風險，通過大幅升息來降低通膨率，但歐洲央行調息速度仍然緩慢。

The European Central Bank is watching the euro-dollar exchange rate as recent lows can further stoke already record inflation, according to a member of the governing council https://t.co/CcQ7nsgR7Z — Bloomberg (@business) July 13, 2022

對消費者有哪些影響？

對於考慮到歐洲度假或在國外購買商品的美國人來說，美元強勁是個好消息。 相反，對於那些薪水是歐元的人來說，支付美元的旅行和消費現在變得更加昂貴。

將商品銷往國外的歐洲企業可能會發現，疲軟的貨幣使他們的出口產品更具吸引力，因為相比之下，買方的貨幣會更有價值。 另一方面，美國公司將商品出口到國外可能會面臨更艱難的時期。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元