創20年來新低！歐元兌美元匯率跌破1:1，歐元怎麼走到這步的？還會再跌嗎？
我們想讓你知道的是
自1999年發行以來，歐元幾乎沒有低於美元平價。上次出現這種低點是在1999年至2002年間。歐元曾在2002年12月首次跌破1美元水平。
美東時間週三（13日），歐元兌美元匯率在近20年來首次跌破平價，來到0.9998美元的低點，創下2002年12月以來的最低水平，雖然觸底後反彈至1.0024美元，但今年以來歐元兌美元已經下跌超過11%，外界擔心未來還有可能下跌。
在過去20年歷史中，歐元是全球外匯儲備中第二受歡迎的貨幣，歐元兌美元的每日交易量在全球每天6.6兆美元市場貨幣中最高。
而自1999年發行以來，歐元幾乎沒有低於美元平價。上次出現這種低點是在1999年至2002年間，歐元曾在2002年12月首次跌破1美元水平。
歐元下跌的原因有哪些？
《路透社》報導，鑑於COVID-19疫情後的經濟復甦，歐元今年開始表現強勁。但俄羅斯和烏克蘭之間的衝突、歐洲天然氣價格飆升以及莫斯科可能完全切斷供應的憂慮，加劇了歐元區經濟衰退的隱憂，進而損害了歐元價值。
除了歐元，英鎊和日圓今年也出現下跌趨勢，部分原因是美國更激進的加息、提振了美元的吸引力，加上全球經濟衰退的擔憂，促使投資者湧向避險美元。
美國通膨率來到近40年來的新高，6月份年通膨率高達9.1%（高於預期的8.8%），為了抑制通膨且穩定市場，美國聯準會（Fed）今年以來已多次升息，上個月升息3碼（75個基點），是自1994年以來的最強升息，本月將再召開利率決策會議，外界估計這次可能一次升息180個基點。
歐元還會繼續跌嗎？
一些經濟學家認為歐元還會繼續下跌，野村證券認為短期會跌至0.95美元。
歐洲央行會怎麼做？
美元的上漲增加了歐洲央行（ECB）的壓力，歐洲央行將於7月21日在美國聯準會會議後召開會議，預計歐洲央行將進行十多年來首次加息，增加25個百分點。
不過另一方面，即使歐洲央行升息，美國聯準會預計升息幅度會更大，從而將現金吸引到美國。
《路透社》分析指出，為了支撐歐元，歐洲央行可能會採取更激烈的政策，包括在9月升息50個基點，10月和12月也可能採取進一步升息。顧問公司TS Lombard策略主管Andrea Cicione也認為，歐元疲軟可能使歐元區的通膨問題變得更糟，因為進口變得更加昂貴，這可能導致歐洲央行在長時間內保持鷹派立場。
不過花旗銀行分析師Rahbari認為，歐洲央行將難以跟上美國聯準會在應對通膨或提高利率方面的果斷。《路透社》也指出，歐洲央行與美國聯準會的行動速度完全不同，儘管美國聯準會鮑爾（Jerome Powell）已經明確表示，他願意冒著經濟衰退的風險，通過大幅升息來降低通膨率，但歐洲央行調息速度仍然緩慢。
對消費者有哪些影響？
對於考慮到歐洲度假或在國外購買商品的美國人來說，美元強勁是個好消息。相反，對於那些薪水是歐元的人來說，支付美元的旅行和消費現在變得更加昂貴。
將商品銷往國外的歐洲企業可能會發現，疲軟的貨幣使他們的出口產品更具吸引力，因為相比之下，買方的貨幣會更有價值。另一方面，美國公司將商品出口到國外可能會面臨更艱難的時期。
新聞來源
- Explainer: Why the euro's fall below parity versus dollar matters（Reuters）
- Euro Falls to Equal the U.S. Dollar for the First Time in 20 Years（New York Times）
- European shares slide after hot U.S. inflation, euro falls below parity（The Economic Times）
- The U.S. dollar and euro are equal for the first time in two decades（The Washington Post）
延伸閱讀
- 聯準會升息3碼四大重點解析：全年預測上調13碼，承諾將使通膨回落2％目標
- 歐盟批准克羅埃西亞2023年成為第20個歐元國，然而歐元區經濟正面臨艱難時刻
- 阿根廷任命「異端經濟學家」為經濟部長，一夜之間民眾瘋搶美元、股市下跌3%
- 【圖表】股票大跌，幣圈寒冬，兩張圖看過去一年市場變化情形
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！