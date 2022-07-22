《他的地板是你的天花板》：不同階級背景的女性與少數族裔演員，如何因應「角色定型」？

文：山姆・弗里曼（Sam Friedman）、丹尼爾・勞瑞森（Daniel Laurison）

有錢就是老子：演員角色定型問題的因應

經濟保護在特權階級出身者的許多事業發展過程中，都提供了實質的優勢。然而這樣的優勢並不僅僅顯現在薪資能力或職位晉升上。在戲劇表演界，演員如何培養出面對諸如角色定型這種勞動力市場有害影響的反應能力時，財務支援往往扮演了更重要的角色。我們特別感興趣的是出身不同階級背景的女性與少數種族族群演員，如何處置角色定型的常態框架問題。

在此值得一提的是所有的演員，至少在某個程度上，都有「角色定型」的狀況——也就是說，大家鼓勵他們去試鏡爭取的角色，以及他們想要爭取的角色，特別在年齡、性別、族群、地區以及階級等層面上，其實都遵循著一套反映出他們真實生活中人口特質的社會「類型」。大多數人都承認，在接演一大串已經經過明確定義的角色時，其實角色定型為他們帶來的是明確的裨益。但是大家也都普遍認為，戲劇表演的勞動力市場中，某些「類型」所收穫的回報要比其他類型更豐碩，其中又以白人、男性、中產階級背景出身的演員收穫最佳。

一如其他人所提，業界明顯供給過剩的白人、男性、中產階級的角色人物，讓這類背景出身的演員較容易成為獲益的一方。更有甚者，一般來說，這類角色有較寬廣的發揮空間、較複雜的個性，以及較多元化的面向，而隨之而來的，就是戲劇界更核心的地位以及更高的薪資所得。

相反地，偏離了這些支配性「類型」演員口中所描述的角色定型，卻成了一種讓人非常苦惱的過程。這種狀況的主要原因有兩個。第一，從戲劇表演這個勞動力市場來說，這些演員可以選擇的角色範疇要比前述的角色小很多，而且被設想為他們「類型」的角色，通常是次要的角色，薪酬也不太好。再說，這些演員對於自己被選定去扮演的角色本質，往往會表露出憤怒與沮喪的情緒，因為他們覺得這樣的角色設定不是諷刺化的呈現，就是是政治退步的表現。

舉例來說，莉莉是名華裔英國人，她敘述自己扮演過無數次「無禮的」亞洲人角色，被設定的形象就是「因為別人不知道偶—不—會—說—英—文而顯得滑稽——這時你就會想著『拜託，又來了。』」相似的狀況也發生在出身勞工階層的德瑞克身上，他說：「警察局應該發給我退休金，我演過太多次條子了。」

然而，我們覺得特別有趣的是不同的「其他」演員如何因應他們自己的角色定型束縛。儘管大多數人都表現出特定的認命態度，卻仍有重要的少數人積極努力地抗拒或拒絕這樣的角色定型。就此，我們非常驚訝地發現在演員背後投入的家庭經濟資源，往往能夠幫助他們建立起抗拒的能力。為了闡述這個情況，我們深究了三位出身不同階級背景的女性演員經歷。

第一位女演員茉莉是白人，她的父親是一位證券經紀人，母親是位教育管理者。茉莉生長在倫敦一個富裕的區域，在進入倫敦最知名的一所戲劇學校之前，她受的都是私校教育。戲劇學校畢業後，茉莉花了三年的時間當全職演員—參加試鏡，然後通常會被選進劇組扮演她口中「一個接一個的那種中產階級養尊處優的女孩角色」。這些角色往往都是主要角色，卻總是圍繞著一套狹隘而重複的女性特質而轉：

那些角色都是有些被動、具特定功能的漂亮女性人物，不斷被有趣、複雜、好笑的男人追著跑—這種情況實在令人沮喪。

茉莉決定「挑戰」這種「鴿子洞般的窠臼」，於是她著手編寫自己的劇本。她搬回了父母在倫敦的家，靠著雙親的財務支援生活，花了一年脫離戲劇表演，專注創作（以及演出）她自己的劇本。那是一齣有關女性性慾的女子獨角戲。她解釋了當初那麼做的想法：

我只是在想，如果你坐在一間戲院裡，然後有個女性角色就這麼走上台說那件事，你該會愛死這樣的場景吧。就是那種女性角色與自身的抵觸，以及因為自相矛盾而驚喜的需要……所以這絕對是一種實驗劇，而且台詞永遠都是——「可以說嗎？」，然後答案永遠都是「可以—可以，我們一定要說出來。」這類內容的確是出自一種憤怒，一種，嗯，像是我們來做點不一樣的事情、我們來改變大家對於女性想法的憤怒。

因此，茉莉的戲劇是一種直接的嘗試，一方面批判自己受到束縛的女性角色定型，另一方面則是創作出了一個直接攪亂中產階級女性傳統呈現方式的女主角。她的作品受到了強烈的批評，卻也收穫了廣大的歡迎與成功。這個成就接著又讓茉莉接到了創作一齣黃金檔電視劇集的委託機會，並親自參與演出。茉莉雖然表示她依然偶爾會去參加外部戲劇工作的試鏡，但她現在對於角色更「挑剔」了，而且劇本創作讓她對自己所扮演的人物，擁有更多的「掌控性」與「自主性」：

當你演出某個大家真的都會注意傾聽的角色時，我實在愛死了那種力量感。你所感覺到的東西，是有意義、重要，而且是可以改變事物的東西……這些話聽起來好像笨蛋說的哦（大笑）。但那正是當演員之所以令人瘋狂的原因—大家都聽你說話，他們花錢來聽你說話，他們想要被影響。所以沒錯，一旦對上了調—就是你做什麼，他們都買單的那種構想—就會產生巨大的吸引力。再也不用碰那種（角色定型的）快—看—我—正—穿—著—漂—亮—的—洋—裝—繞—著—湖—邊—跑—的—東—西—了。

很明顯地，茉莉找到了她在戲劇勞動力市場的定位，在這個位置上，她可以強而有力地拒絕讓自己被角色定型的狹隘。這樣的局面無疑是許多勞心勞力的過程，與一份業界同儕廣泛認可的寫作天賦所帶來的結果。但是，在這個過程中，我們最感興趣的部分，其實是茉莉如何掌控她自己的事業去表達政治立場，以及運用自己的寫作天分去「套利」。這其中最重要的因素，是茉莉在過渡期間所能夠仰賴的家庭經濟資源，這份資源不但支付了她全部的生活費用，也完全負擔了她創作劇首演的相關費用。

茉莉與米雅之間的對比極顯著。在蘇格蘭長大的米雅，父親是位電工，母親是全職家庭主婦。她就讀的是威爾斯的戲劇學校，在學的時候，就因為參與電影演出，建立起了斷斷續續的演藝事業，但她在財務方面相當成功。然而米雅說她全部的事業都是在扮演一種非常單一的角色。她說自己一開始是在一部大手筆的電影中飾演一位吸食海洛因成癮的母親：

在那之後，我就一直、一直接到勞工階級的受害者角色。這麼說吧，如果我演的是《唐頓莊園》（Downton Abbey），那我的角色絕對是奴僕（大笑）。我發誓，我在螢幕上落胎了十五次；被家暴的妻子、毒蟲，不然就是因為人品惡劣或輕忽而失去了孩子的女人。

米雅的角色定型重點在於她扮演的都是明顯具階級與性別意義的角色。她也和茉莉一樣，對於一再扮演被動的女性角色感到惱怒。身為一名帶有「濃重蘇格蘭腔」的女性，不同劇組提供給她的勞工階級角色，侷限性甚至更大。的確，她對於勞工階級的女性不是與犯罪角色連結在一起，就是和受害者角融而為一的呈現方式，感到特別氣憤，這些角色全都是「某些假高尚的男作者一貫憑空幻想出來的東西」。