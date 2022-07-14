美國1981年以來最嚴重通膨：6月份CPI暴增9.1%，台灣下半年出口恐受影響

美國勞工部週三（13日）公佈最新的消費者物價指數（CPI），顯示6月的CPI指數暴增9.1%，超越華爾街預期的8.8%，也比5月份的8.6%高出許多，更創下1981年11月以來最高通膨率，預料美國聯邦準備理事會（Fed）將在本月的利率決策會議上加大升息幅度，台灣最快今年下半年就會受到影響。

根據美國勞工部數據，今年6月份美國所有消費類別都明顯增長，從能源、食品、房租、機票到二手車都見價格攀升：

能源月增7.5%，過去一年上漲41.6%

食品價格月增1%， 居家用餐費用漲幅相同，連續6個月漲幅達1%以上

居家用餐費用漲幅相同，連續6個月漲幅達1%以上 房租月增0.8%， 是自1986年4月以來的最大月漲幅

新車和二手車價格分別為0.7%和1.6%的月漲幅

機票價格雖然是少數下降的類別，6月份比5月下降了1.8%，但仍比前一年上漲34.1%

什麼導致通貨膨脹？

美國6月份CPI增長主要是油價上漲所致，6月份能源價格上漲7.5%，占CPI漲幅近半，而其中汽油價格月增11.2%，漲幅遠高於5月的4.1%。上個月，美國人面臨著創紀錄的高油價，全國平均油價超過每加侖5美元（折合新台幣近150元），雖然週三全國平均價格已跌回4.63美元，但仍遠高於一年前價格。美國汽油價格年增59.9%，創下1980年5月以來最大漲幅。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 美國6月中旬汽油價格飆破每加侖5美元。

Bankrate高級經濟分析師哈姆里克（Mark Hamrick）表示，俄羅斯入侵烏克蘭等地緣政治危機讓食品和天然氣價格持續居高不下。加上COVID-19疫情的封鎖，供應鏈問題尚未解決。

《美聯社》指出， 美國通膨是2020年COVID-19導致經濟衰退的反彈，與大量聯邦援助、Fed超低利率、以及美國封城後的報復性消費（ pent-up spending）有關。當 美國人將購買的商品轉向家具、電器和健身器材等家居用品，供應鏈變得混亂、商品價格飆升。 俄羅斯對烏克蘭的戰爭也進一步放大了能源和食品價格。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 美國超市的肉品價格飛漲。

而近幾個月來，隨著消費者支出逐漸從商品轉向度假旅遊、餐廳用餐、電影、音樂會和體育賽事等服務，由此產生的高需求也助長了服務業的通膨。

高通膨恐影響期中選舉，總統拜登稱數據「過時」

《美聯社》指出，通膨飆升削弱了消費者對美國經濟的信心，導致總統拜登（Joe Biden）的支持率暴跌，對11月的期中選舉構成政治威脅。

美國總統拜登表示，雖然通膨高漲得令人無法接受，但數據過時，沒有反映出過去一個月汽油價格下跌。拜登也指出，不包括食品與能源的核心物價通膨指數連續3個月下降，是自去年以來首次低於6%。

Today’s report is a reminder that inflation is too high – fighting inflation is my top economic priority. And while the numbers today are not acceptable, they are also outdated.



In the past 30 days, the average price of gas has dropped by 40 cents a gallon. — President Biden (@POTUS) July 13, 2022

如剔除波動較大的能源與食品價格，美國6月份的核心物價年增5.9%，漲幅略低於5月的6%，但仍高於市場預期的5.7%。

另外高通膨也吃掉薪資成長，6月份經通脹調整後的平均時薪下降1.0%， 比一年前下降了3.6%，是2007年以來最大降幅。

Higher prices continue to eat away at consumer incomes, despite strong nominal wage gains. Inflation-adjusted average hourly earnings dropped 3.6% in June from a year earlier, the 15th straight decline and largest in data back to 2007. #economy https://t.co/BlvDMYpJn6 — Linda Hill (@bulldoghill) July 13, 2022

美聯準會7月可能升息四碼

Fed在6月時一口氣升息3碼（75個基點），已創下1994年以來最大升幅，官員們將在本月26日至27日再度進行利率決策會議，而隨著物價齊漲，一群銀行長已經表示將支持再升息3碼（75個基點），另外《路透社》指出，有60%的可能會出現升息四碼（100個基點）的超大規模升息。

物價上漲的壓力加劇了人們的擔憂，如果Fed不盡快開始控制通膨，企業和消費者對未來價格高速上漲的預期可能會變得根深蒂固，迫使Fed在未來必須採取更激進的行動。

加拿大央行週三意外宣布把基準利率從1.5%調升至2.5%，一口氣升息四碼（100個基點），創下自1998年來最大升幅。加拿大央行表示，這樣的決定非常不尋常，是為了應對不尋常的經濟現況，加拿大通膨高達8%，是近40年來未見的狀況，加拿大央行也警告，未來可能還需進一步升息，這樣的舉措也讓其他國家感到壓力。

"The Canadian economy is overheated.": Bank of Canada Governor Tiff Macklem announces a 100 basis point interest rate hike, bringing the number to 2.5%, the biggest since 1998. pic.twitter.com/p9bLAi6YRf — Rebel News Canada (@RebelNews_CA) July 13, 2022

美升息快又猛，學者警告： 台灣下半年出口恐受衝擊

美國升息對全球經濟影響有哪些，中經院副院長王健全告訴《經濟日報》，美國一升息，各國也會跟進，以免利差擴大，造成資金短缺，衝擊本國股市和房市。美元轉為強勢，意味著自美國進口產品比較貴，將不利於各國控制本國通膨；此外，新興國家是以美元計價，美元強勢，代表債務加重。

至於對台灣影響，王健全認為，台灣出口下半年就會受到衝擊，台灣經濟成長率將跟著下修，但不致於轉為衰退。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元