美國1981年以來最嚴重通膨：6月份CPI暴增9.1%，台灣下半年出口恐受影響
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美國從燃料、食物到租金萬物齊漲，可能促使Fed月底再大幅升息抗通膨。
美國勞工部週三（13日）公佈最新的消費者物價指數（CPI），顯示6月的CPI指數暴增9.1%，超越華爾街預期的8.8%，也比5月份的8.6%高出許多，更創下1981年11月以來最高通膨率，預料美國聯邦準備理事會（Fed）將在本月的利率決策會議上加大升息幅度，台灣最快今年下半年就會受到影響。
根據美國勞工部數據，今年6月份美國所有消費類別都明顯增長，從能源、食品、房租、機票到二手車都見價格攀升：
- 能源月增7.5%，過去一年上漲41.6%
- 食品價格月增1%，居家用餐費用漲幅相同，連續6個月漲幅達1%以上
- 房租月增0.8%，是自1986年4月以來的最大月漲幅
- 新車和二手車價格分別為0.7%和1.6%的月漲幅
- 機票價格雖然是少數下降的類別，6月份比5月下降了1.8%，但仍比前一年上漲34.1%
什麼導致通貨膨脹？
美國6月份CPI增長主要是油價上漲所致，6月份能源價格上漲7.5%，占CPI漲幅近半，而其中汽油價格月增11.2%，漲幅遠高於5月的4.1%。上個月，美國人面臨著創紀錄的高油價，全國平均油價超過每加侖5美元（折合新台幣近150元），雖然週三全國平均價格已跌回4.63美元，但仍遠高於一年前價格。美國汽油價格年增59.9%，創下1980年5月以來最大漲幅。
Bankrate高級經濟分析師哈姆里克（Mark Hamrick）表示，俄羅斯入侵烏克蘭等地緣政治危機讓食品和天然氣價格持續居高不下。加上COVID-19疫情的封鎖，供應鏈問題尚未解決。
《美聯社》指出，美國通膨是2020年COVID-19導致經濟衰退的反彈，與大量聯邦援助、Fed超低利率、以及美國封城後的報復性消費（pent-up spending）有關。當美國人將購買的商品轉向家具、電器和健身器材等家居用品，供應鏈變得混亂、商品價格飆升。俄羅斯對烏克蘭的戰爭也進一步放大了能源和食品價格。
而近幾個月來，隨著消費者支出逐漸從商品轉向度假旅遊、餐廳用餐、電影、音樂會和體育賽事等服務，由此產生的高需求也助長了服務業的通膨。
高通膨恐影響期中選舉，總統拜登稱數據「過時」
《美聯社》指出，通膨飆升削弱了消費者對美國經濟的信心，導致總統拜登（Joe Biden）的支持率暴跌，對11月的期中選舉構成政治威脅。
美國總統拜登表示，雖然通膨高漲得令人無法接受，但數據過時，沒有反映出過去一個月汽油價格下跌。拜登也指出，不包括食品與能源的核心物價通膨指數連續3個月下降，是自去年以來首次低於6%。
如剔除波動較大的能源與食品價格，美國6月份的核心物價年增5.9%，漲幅略低於5月的6%，但仍高於市場預期的5.7%。
另外高通膨也吃掉薪資成長，6月份經通脹調整後的平均時薪下降1.0%，比一年前下降了3.6%，是2007年以來最大降幅。
美聯準會7月可能升息四碼
Fed在6月時一口氣升息3碼（75個基點），已創下1994年以來最大升幅，官員們將在本月26日至27日再度進行利率決策會議，而隨著物價齊漲，一群銀行長已經表示將支持再升息3碼（75個基點），另外《路透社》指出，有60%的可能會出現升息四碼（100個基點）的超大規模升息。
物價上漲的壓力加劇了人們的擔憂，如果Fed不盡快開始控制通膨，企業和消費者對未來價格高速上漲的預期可能會變得根深蒂固，迫使Fed在未來必須採取更激進的行動。
加拿大央行週三意外宣布把基準利率從1.5%調升至2.5%，一口氣升息四碼（100個基點），創下自1998年來最大升幅。加拿大央行表示，這樣的決定非常不尋常，是為了應對不尋常的經濟現況，加拿大通膨高達8%，是近40年來未見的狀況，加拿大央行也警告，未來可能還需進一步升息，這樣的舉措也讓其他國家感到壓力。
美升息快又猛，學者警告： 台灣下半年出口恐受衝擊
美國升息對全球經濟影響有哪些，中經院副院長王健全告訴《經濟日報》，美國一升息，各國也會跟進，以免利差擴大，造成資金短缺，衝擊本國股市和房市。美元轉為強勢，意味著自美國進口產品比較貴，將不利於各國控制本國通膨；此外，新興國家是以美元計價，美元強勢，代表債務加重。
至於對台灣影響，王健全認為，台灣出口下半年就會受到衝擊，台灣經濟成長率將跟著下修，但不致於轉為衰退。
新聞來源
- Hot inflation fuels bets on Fed delivering super-sized hike（Reuters）
- US inflation reached a new 40-year high in June of 9.1%（AP）
- Inflation rose 9.1% in June, even more than expected, as consumer pressures intensify（CNBC）
- U.S. inflation rises 9.1% in June, more than expected, as prices keep climbing（nbc news）
- 美6月CPI激升9.1%！學者示警：台灣下半年出口恐受衝擊（經濟日報）
延伸閱讀
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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