Netflix大熱電影《咒》的靈感起源：高雄鼓山全家靈動附體事件，凌虐長女休克慘死

文：唐墨

來自鼓山區的咒怨

台灣信仰自由而多元，各宗各派兼容並蓄，從傳統的佛道融合思想，到許多複合型宗教信仰如一貫道、走靈山、新紀元，都在台灣發展得相當蓬勃。然而，當宗教教訓逐漸凌駕於所有的普世價值觀，例如生病求神卻不求醫，或試圖將自己所信仰的教義，擴散到公眾領域，為了宗教信仰修訂或抗拒法律條文，那宗教信仰就會引發爭議，甚至成為社會亂源，更有可能造成無法挽回的悲劇。

老家在高雄鼓山區，北上工作的吳金女，就是因為錯誤的宗教信仰而遭到自己家人活活凌虐致死的案例。2005年以前，吳家位於鼓山區的透天厝，只是一間供奉三太子和幾尊神像的普通民宅。父親吳武運跟母親吳蔡月卿都是會燒香拜拜的信徒，包含長女吳金女在內的4名子女，從小耳濡目染，也都信仰佛道融合式的傳統民間信仰。

佛道融合是台灣以及東南亞地區常見的民間信仰模式，一方面過著各大小道教神明的誕辰紀念與傳統節日，一方面也禮拜佛教的觀音菩薩、藥師如來等佛菩薩。而前面提到的走靈山或稱靈山派，其實就是以傳統民間信仰為基礎，逐漸走向泛靈論，並試圖將宗教權威去中心化，重視個人神祕經驗，強調靈動感應的台灣新興信仰。

靈山派簡述

約莫興起於大家樂時代的靈山派，在他們的觀念裡，與神靈的溝通不再需要透過傳統宗教訓練的祭司如道士、法師、僧侶，人人都可以擔任重要的祭祀工作。只要宣稱擁有通靈能力，可以直接跟某某神明溝通，人人都有機會成為新的宗教權威。

也因此造成靈山派眾說紛紜，無法產出具備嚴格教義並且達成共識的經典，更難以組織成一個有核心教義的宗教。許多宗教體驗心得與教訓，僅是來自四處朝山拜五母——至尊地母、瑤池金母、九天玄女、驪山老母、準提佛母等女性神祇之後的個人感官式體驗，信仰淪為公說公有理，婆說婆有理的境界之辯。

關於五母，有的人還會替換成明代秘密宗教崇奉的無生老母、比準提佛母更通泛的觀音菩薩、代表星宿思想的斗姥等等。但無論什麼樣的組合，最重要的就是朝拜各地靈山之後，是否有透過個人感知，或者異相異夢而獲得某種能力，才是靈山派真正關心的事情。

吳金女生前就曾自稱是觀音菩薩附身，頻繁夢見被男人性侵，鬧到晚上都不敢睡覺。或許是因為睡眠時間愈來愈破碎造成精神恍惚，吳金女一邊說自己是觀音菩薩，卻又一邊自殘，毆打自己的身體，跌撲得身上都是瘀青。

吳武運一家虔信神明，遇到這個突發狀況，首先尋求的還是神明的幫助。吳武運帶著大女兒吳金女和一家人，先到五指山禪修。五指山在都市傳說中的名氣很響亮，橫跨內湖汐止等區的五指山，狀如五指，有一說是位於中指的山路，陰氣很重，很多人都會在這裡遇到鬼打牆，或甚至抓交替。

傳說北部的山精魔神仔也以大尖山、五指山為盤據地。但反過來說，就是這種適合吸收天地靈氣的地方，才會有山精鬼魅聚集，因此到五指山禪修靈動，也很符合靈山派的論點。

外靈附身對靈山派的信徒來說是最重要的事情，他們都會以舞動、發抖、作嘔、打嗝、唱歌、說天語等動作來代表外靈附體，可知他們參考了傳統民間信仰的乩身習俗，同時也揉雜了心理學關於集體催眠，以及宗教儀式表演性質的特點。

傳統靈媒如乩童尪姨，有的是先後天的肢體或五官殘缺，彷彿用部分的肉身交換到神通力量；有的則是必須經過漫長的閉關操練，透過斷食斷水的「坐禁」等方式，以精神恍惚的狀態與神靈契合。但是吳金女只是一般上班族，從來沒有接受過宗教訓練。她之所以開始宣稱自己被觀音附身，其實是源自那年2月底，來自么妹吳美宜的一通電話。

不聽神明的話，就會有生命危險

吳家最早被神明附身的，就是吳美宜。她說接收到神明的訊息，如果吳金女不趕緊回家，就會有生命危險，而回家不到三天的吳金女，也開始遭到附身。

從五指山回來後的吳金女，自殘狀況愈來愈激烈，家人便帶她去楠梓的某神壇收驚。該壇的法師雖然目前避談這個案件，但吳家鄰居都還記得曾經有人到吳家辦法會，說要驅趕附在吳金女身上的妖魔。

除了吳金女自稱的觀音卻變成法師口中的妖魔之外，還讓許多人都感到不解的地方，就是吳美宜既然能接收得到神明訊息，讓吳金女回家避難，那麼可以直接跟神明溝通的吳美宜，為何不能出手拯救自己的親姊姊呢？這就要回到靈山派與民間信仰經常誤用的「業障迴圈理論」。

假設所有的宗教手段包括祈禱禱告、法會超渡、解冤釋結等法事都按部就班做過了，求助者的身心狀況依然沒有改變，那絕非是施術者的功力不足，而是求助者自身的業障太重，神明無力扭轉既定的業障。這種錯誤的觀念，經常成為神棍規避責任的藉口，這種推託為求助者自身信仰不足、業障太重的說詞，也很容易造成求助者自卑心理，甚至因此尋短。

就在神壇法師離開後，吳家的狀況變得一發不可收拾，全家陷入了可怕的迷信煉獄之中。

貼滿符咒的吳家

4月11日，吳家委託鄰居通知救護車，將生命跡象微弱的吳金女送往高雄醫學院急救，吳金女在加護病房不到一天，就因肝臟衰竭與代謝性衰竭，加上細菌感染併發腦炎等症狀，最後引發神經性休克，急救無效，宣告死亡。

警方趕到吳家的時候，吳家一家人卻早就趁吳金女被送往醫院急救的路程中，各自避往其他縣市躲藏。家族長女在醫院與死神搏鬥，一家人卻四散走避？是害怕因果，還是畏罪潛逃？經驗豐富的警察，知道案情不單純，不等找到吳家人，先申請到吳家搜索。一進到吳家，就看見窗口貼滿了各種符咒，神壇供奉著三太子和其他不知道名諱的神明。