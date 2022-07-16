從藏傳佛法釐清電影《咒》的細節：密宗真的有大黑佛母嗎？黑母結的是什麼手印？

先破題，黑母源自印度教性力派。

我作為一個藏傳佛法和密教的實踐者與傳播者，看了《咒》之後有些感想與覺得值得釐清的東西，跟大家分享。這篇是各種細項的釐清篇。

一、密宗真的有大黑佛母嗎？

沒有、也有。

藏傳密宗裡面，有一個名為「摩訶迦利」（Mahakali）的兇猛女性神祇，若直接翻譯可翻譯為「大黑」、一般在藏傳佛教中以「吉祥天女」（Palden Lhamo）的名字為人所周知。不少人認為這就是大黑佛母的原型，但其實不然、這樣的認知是去脈絡化的，細節如後述。

不過，大黑佛母的造像的確明顯參考藏傳佛教，包括繪製風格、頭飾和隧道中的一些法器等，但也只有這與藏傳佛教有形式上的參考與再創作。其次，印度教裡面，則有「黑母／時母」信仰，細節可看此。這兩位、特別是後面這位，都在名字上與形態上，很接近本電影所描述的「大黑佛母」，但「大黑佛母」本身並不存在於現今可見之信仰中。

值得一提的是，本電影中所描述的「神明源流」，看起來應該是：南印度—滇密（阿利僧派）—福建—台灣陳家。

滇密，是一個流傳在雲南的密宗系統、現在已經消失。不過，這個佛母（女鬼）的信仰源頭、與南印度流行的「時母崇拜」有非常明確的關係。（其實，梵語裡面的Kālī同時可翻譯為「黑母」、也可以翻譯為「時母」，本文為了避免混淆此神與電影中的「大黑佛母」、所以稱其為「時母」。）細節除了可以看上面的連結外，其手印象徵的、就是反對北印度宗教霸權的表現，容我後述。

二、大黑佛母是「佛」嗎？

不是。

「佛母」一詞對應「佛父」，是密宗裡面的特定流派「無上密」的用詞：無上密習慣將心的覺悟本質（佛）分成智慧與靈活的兩個面向、依序將其稱為「佛母」和「佛父」，再透過視覺可見之藝術、詩讚等方式來呈現。

或許是經過長期的翻譯約定俗成、特別是在清末民初時代，「佛」一詞被大量濫用：「佛爺」、「活佛」等用詞都在當時出現，所以也開始了將女性神明稱為「佛母」的習慣。比如我們度母之家的幾個女性菩薩，也習慣稱之為孔雀佛母、摩利支佛母等（不過他們很溫和啦跟這個不一樣。）

「佛」在佛法的術語中、意指覺悟者，因此他們有高度超然的理智與智慧，沒有太強烈的個人喜惡與情緒；顯而易見，黑母（下稱大黑佛母之代稱）並非如此。

三、黑母是邪神嗎？

很難說。

所謂的「邪惡」是很主觀的：如果這個神對你言聽計從、卻為了你好而會無限的傷害別人，作為既得利益者的你會覺得她「邪」嗎？《咒》中黑母對陳家、特別是對女主角明顯有這樣的傾象：她基本上沒有攻擊她（嚇到不算），但是攻擊所有阻礙她與黑母連結的對象。

一般來說，宗教工作者判斷一個鬼神是否「邪」，並非從其能力、或接受的供品來看，而是從他的「判斷能力」、也就是道德觀來看。如果一個鬼神、能力雖然強大，但是沒有基本的「判斷能力」，非常情緒化的用「順我者昌逆我者亡」來看待問題，這一般就是「邪神」。

其實，鬼神「非常需要」心理諮商、特別是能力越強大的鬼神越需要，他們很多時候跟人類的某些時段一樣、處在「愚蒙」時期，所以需要教育跟鼓勵，他們才會有所啟發與改變。這就是為什麼，佛經上有大量記載，鬼神向佛陀求教的故事。

「黑母」特別讓我想到一個名叫「訶利帝」的女鬼的故事：佛陀時代曾有個女鬼名叫「訶利帝」、共有五百個孩子，他天生註定必須殺害人間的嬰兒作為食物。後來，佛陀應人拜託介入，就施展神力將她最小的兒子藏起來，訶利帝遍巡世界都找不到孩子、最後只好來求佛陀指點，佛陀質問他：「你連失去一個孩子都這麼緊張、何況那些被你獵殺之獨生子女的父母？」

訶利帝後悔不已、但他的天命註定了他只能獵殺孩童為食（講白了：他是肉食動物。）所以佛陀祝福他，改變他的飲食習慣、讓他能夠重新生活。（對了，據說「訶利帝」過去世曾被王城中的群眾拋棄、所以心懷怨氣，後來她追殺的嬰孩、就是與這些人有關的。）

這個故事其實傳達了兩個訊息：

a.鬼神需要、也可以被教化，他們與人的關係是「互馴」的。

其實，我認為這才是《咒》這部電影中一直被忽略的一個悲傷面向，但是我會在下文再談這個切點。

b.鬼神有可能「天生」需要某種東西才能溫飽（比如新鮮的血肉）

這一點無關他的性格好壞，這是他的「天命」，如果我們能接受貓咪是肉食動物、也應理解有些鬼他「天生」就是肉食動物。這一點就延伸出了下一個問題：

四、黑母的祭品為什麼這麼恐怖？

這一題其實就與上述一般：這一方面雖然是她的天生基因所致，但更重要的是：其實、天生基因對她的殘暴性格之影響、往往不至於這麼強烈（比如可能是需要血肉、但不會一定需要人的）會搞到這麼嚴重，往往是「人養壞的」。

如上述，「互馴」是一個重要但被忽略的脈絡、我雖然是要在下一文才要介紹，但這裡可以略書一二：《咒》裡面談到，黑母信仰的源頭、是雲南地區的滇密法師維生的手段，是「惡意」之神。我認為，黑母變成「惡意之神」、並非她的本意，而是滇密法師把她養壞的。他們故意用猛烈血腥的供品來祭祀她、強化她的暴戾之氣，讓她為他們所用。

不知道大家有沒有注意到，《咒》中主張「黑母」的信仰本身是「禍福相倚，死生有名。」也就是說，她對你的保佑與對你的詛咒是一體兩面的。但是，世世代代祭拜黑母的陳家、有真的得到什麼「福」嗎？其實沒有吧。他們終生躲在山裡面，物質條件跟精神狀態都說不上是什麼大富大貴，甚至還滿破敗的。