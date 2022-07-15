悼安倍晉三：外交能力出類拔萃的世界級領袖，留下「台日命運共同體」與安倍主義全球政治遺產

地震總是無預警地發生，很快便結束。世上多數人毫髮無損，但靠近震央的重災區，卻得在破壞後經歷漫長的重建。相較於世界各國，安倍晉三不幸離世這場地震，對台灣人的震撼特別巨大。台灣人的哀戚感受之深，大概僅次於日本國民自身，這份哀傷來自安倍與台灣的親密友愛，更源於台日緊緊交織的歷史命運。

「安倍晉三再也無法從政了。」安倍昭惠女士的悲慟泣訴，點出安倍作為政治家奮鬥到最後一刻的身姿，以及他驟逝帶來的驚詫與遺憾。人們立刻明白，那位優雅溫和而威嚴的政治家已經離去，他無法再為我們指明前路了。

首當其衝的日本政壇，安倍最後的課題

安倍晉三的政治遺產何其多，他扭轉了日本經濟通縮、外交卑屈的失落狀態，更催生了印太戰略。他是日本最受信賴的領導人，世界局勢的引路者，而這位政壇巨人留下最後最大的課題，就是日本修憲。

修憲，是戰後日本政治家的悲願。因為二戰戰敗，導致龐大的東亞帝國被美國分解並封印，台灣、韓國與日本本國都接受美國的駐軍與政治指導，尤其以日本被施加的限制最為強硬。唯有修憲，日本才能徹底擺脫戰後官僚體制，更靈活自主的制定國家發展方向。

和平憲法問題肇因於日本對外侵略，直到現在，日本任何軍事作為都會引起周邊國家的關注，日本國內對再軍事化的主張也有反彈聲音。這項數10年的悲願，從安倍晉三的出身就已經無從迴避。安倍晉三的外祖父岸信介，雖然贏得美國信任，卻為了修訂《美日安保條約》而飽受國內輿論抨擊，甚至因此遇刺。

修訂《美日安保條約》、改善對美關係已不容易，修憲更是難如登天。岸信介時代已過去數10年，安倍晉三承襲外祖父的精神，致力於經營美日關係，更為守護日本安全而推動修憲，卻在選舉前夕遇刺。偏偏這次刺殺更加不講理、更加醜陋、更加令人嗟嘆命運的擺弄。

安倍晉三離世如超級地震般衝擊世人，震央奈良舉世矚目、疏失的警部備受檢討，而日本國民就像要為受災家屬打氣般，一邊悼念安倍，一邊將選票投給自民黨。日本參議院修憲勢力在這股浪潮下取得高達177席，超過總席次三分之二。日本國民坦率無比地表示支持安倍生前未竟的修憲願望。