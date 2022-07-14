巴西勞工黨幹部遭槍殺，10月大選前「讓子彈再飛一會兒」的選舉暴力恐成常態
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巴西政治學家米羅認為，在阿魯達遭槍殺後，由於各界的呼籲及警醒，當前的政治暴力或許有機會平息。但暴力衝突事件的發生，仍相當有可能成為總統競選活動期間的常態。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
巴西將於2022年10月舉行總統大選，所屬巴西右翼執政黨「自由黨」（PL）的現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）欲尋求連任，巴西前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）則將再次挑戰總統大位，目前魯拉在近日的民調中，以47％的支持率暫時領先。
然而據《愛爾蘭時報》（The Irish Times）報導，近日一名巴西左翼政黨「巴西勞工黨」（PT）幹部，遭到總統波索納洛的支持者槍殺，引發巴西社會對於選舉暴力問題的擔憂。
《加拿大電視公司新聞網》（CTV News）轉述巴西伊瓜蘇市 （Foz do Iguaçu）警方的說法表示，該市維安人員、同時身兼勞工黨財務管理主管的阿魯達（Marcelo Arruda），在7月9日於當地一家體育俱樂部舉行其50歲的生日派對，並以「巴西勞工黨」、「巴西前總統魯拉」等左傾政治立場，作為其派對主題。
就在派對舉行之際，該會場突然遭巴西聯邦監獄警務人員瓜拉尼奧（Jorge José da Rocha Guaranho）闖入，在瓜拉尼奧大喊「支持波索納洛」等言論後，其隨即朝阿魯達連開數槍，阿魯達於重傷送醫後不治身亡。
瑞士媒體平台《Swissinfo》則指出，阿魯達在遭受攻擊的當下，也立即持槍展開反擊，最後擊斃了瓜拉尼奧。
巴西各界齊聲斥責暴力事件
《加拿大電視公司新聞網》表示，阿魯達遭槍殺的消息震驚巴西人民，巴西政界則擔憂，這次的暴力事件恐加劇現任總統波索納洛，以及前總統魯拉雙方支持者的衝突與分化。
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。