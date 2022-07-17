恐龍如何求偶交配？有什麼樣的生殖器官？科學家上下求索追尋謎底
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近年來，人類對恐龍的生活有了許多以前無法想像的認識。誰知道呢，也許幾十年後，隨著科技進步，知識增長，恐龍變態怪異的求愛方式將一一被人類所破解，那時這方面的訊息量多得會讓人不安。
我坐在雅各布・溫瑟爾（Jakob Vinther）的辦公室中，試圖找到合適的詞來表述我想提出的問題：霸王龍是否有——這個詞令人羞於啟齒——陰莖？「所以總得要……」我結結巴巴，越來越慌亂。「……總得要交配」，溫瑟爾教授輕描淡寫地接應說。
我倆在英國的布里斯托爾大學（University of Bristol），溫瑟爾是一名宏觀進化論教授，專門研究化石記錄。恢復談話後，我環視著他的房間，盡量避免與他有眼神接觸。他說的正是我內心的童真希望這位古生物學家說出的答案。
溫瑟爾教授的書架上堆滿了一層層的學術書籍和論文匯集，還混雜著來自失落的史前世界的遺物，整個書架畫面看起來就像是層層疊疊的化石剖面。在這些史前化石中，最顯眼的是一個古老的昆蟲化石，其精緻的翅膀紋理和斑駁的顏色仍清晰可辯。還有一種吸血烏賊的遺骸，黑色墨水囊保存完好，仍然含有黑色素。還有一種奇怪的古代蠕蟲，與今天我們在珊瑚礁上發現的蠕蟲是近親。房間角落有一個帶抽屜的古色古香的木櫃，我預料裏面還收藏著其他形形色色令人感興趣的動物化石。這個房間感覺像是介於博物館和圖書室間的一個展廳。
就在我身邊幾英尺外，是這個化石展廳的明星展品「鸚鵡龍」（希臘文psittacosaurus，意思是「鸚鵡蜥蜴」）。這種可愛的食草小喙恐龍是三角龍的近親，大約1.33億到1.2億年前生活在位於現在亞洲的森林中。我現在看到的這化石標本全球聞名，不是因為化石保留了完整的皮膚，皮膚上的條紋圖案甚至還可以辨認，也不是因為有一圈獨特的尖狀邊緣羽毛的尾巴。這兩項都不是這具恐龍化石出名的原因，其最著名的是這個恐龍保留了身體下方一個可供未來人類研究其繁殖之謎的部位（稍後會詳細介紹）。
然後我收回視線，專注於我們的談話。溫瑟爾告訴我，在中國著名的化石遺址遼寧義縣組有特別令人興奮的發現，在這個原是一個古老湖泊的地層中，發現兩頭帶著完整羽毛的霸王龍緊緊挨在一起。要問為何很特別，教授說因為這對恐龍相靠的姿勢很奇怪，令人懷疑彼此的關係。事實上，他想知道的是：這對恐龍是否正在交配中？
棘手的問題
由於現代科學技術的發展，對恐龍生命的諸多細微真相，科學家們現在正在以創紀錄的速度有驚人的發現，其中許多發現在幾十年前還是不可想像的。
分子生物學的研究發現確定7600萬年前的獸腳亞目類恐龍有紅細胞和膠原蛋白，這一類恐龍中有曾經是地球上最大型的肉食動物霸王龍。這項研究發現的具有指示意義的化學特徵，可以說明三角龍和劍龍是恐龍中罕見的冷血動物，另一種長著尖刺、有厚重盔甲的草食性的結龍其外表是橙紅色。
科學家還發現，以背上有「巨帆」而聞名的棘龍，很可能利用其15厘米的牙齒和鱷魚式的下顎在深水中捕食，以及有證據說明禽龍可能驚人的聰明，而能飛的翼龍（當然不是嚴格意義上的恐龍，實際分類屬於有翼的爬行動物）經常步行尋找獵物。
但是，恐龍究竟是如何交配的，或者任何關於恐龍交配繁殖的研究至今都是完全空白。直到今天，科學家甚至不能凖確地區分恐龍化石是是雄性還是雌性，更不知恐龍是如何求偶交配，或者有什麼樣的生殖器官。如果缺少這些基礎知識，恐龍大多的生理現象和行為仍會是迷霧一團。不過有一樣可以肯定：恐龍肯定會交配。
回到剛才霸王龍化石的話題，溫瑟爾解釋說，要解開這對霸王龍的怪異姿勢之謎，另一個古湖泊遺址德國的梅塞爾石坑（Messel Pit）可提供一個線索。梅塞爾石坑原是一個採石場，後因發現大量保存完好的動植物化石而著名，現列名世界自然遺產。在這個化石天堂被保存下來的動植物遺體看起來就像被擠壓進一本書中一樣。
迄今研究人員發現的化石有狐狸大小的馬、巨型螞蟻、早期靈長類動物，以及幾種胃內食物飽漲的動物，其中一條蛇胃裏有條蜥蜴，而這條蜥蜴胃裏還有只甲蟲。人們還發現了大量的淡水龜，其中至少九對是正在交配中突然遇難死亡。有幾對尾巴尚在交配時的碰觸狀態。梅塞爾化石坑淡水龜交配模式對溫瑟爾的恐龍交配理論有重大啟示。
梅塞爾石坑之所以成為一個埋葬數量巨大的遠古動物的史前墓地，是來自一個有毒的秘密。在5700萬年至3600萬年前的始新世（Eocene）這個地質年代，梅塞爾石坑應該是一個四面陡峭灌滿水的火山口，周圍是茂密的亞熱帶森林。沒有任何科學結論斷言這個火山湖究竟是如何讓這樣多動植物突然死亡。
有一種假設認為，湖形成後仍然有活躍的地質活動，並週期性地向周圍釋放出能令生命窒息的二氧化碳霧氣。這些不幸的海龜可能就是在一次二氧化碳霧氣釋放事件中被困而喪命，然後沉入湖底，在缺氧的淤泥層中，其交配的姿勢也就被保存了數千萬年。
然而，這些死時正「情慾高漲」的淡水龜和平日一隻騎在一隻背上交配的姿勢不完全相同，而是背對著背，好像是兩隻龜突然間改變了主意，想要背離對方。
溫瑟爾教授感覺到我的困惑，他靠在椅子上解釋說，正在交配的淡水龜死後屍體應該會逐漸分開，但因為生殖器仍然相連接，因此而仍然連在一起。溫瑟爾的神情語氣顯示他認為討論史前動物性行為根本是正常不過的話題。
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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