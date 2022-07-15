再見安倍：用實際行動把台灣的安危和日本綁在一起，讓台灣人永遠感念在心

Photo Credit: Getty Images / BBC News 日本前首相安倍晉三

日本前首相安倍晉三上周在奈良遇襲身亡，震驚全球，包含美國總統拜登（Joe Biden）及英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）都表達慰問，與日本親近的台灣社會反應更加強烈。7月11日台灣總統蔡英文宣布台灣政府機關及公立學校降半旗悼念，各地悼念安倍的活動不斷，日本在台北辦事處收到民眾的慰問及鮮花。

周一（11日）台灣副總統賴清德以私人身份飛抵東京，前往安倍住宅慰問，成為台日1972年斷交以來最高層級台灣官員拜訪日本，引發各界關注。賴清德停留東京一夜後，以「親友」身份出席老友安倍在東京增上寺的私人葬禮。

有分析稱，日本殖民台灣半世紀，台灣民眾對日本文化有親近感，但安倍在台灣的高人氣主要是因為安倍擔任日本首相時，頻頻釋放對台友善信息。卸任後又提出「台灣有事，等同日本有事，等同日美同盟有事」，引起台灣社會迴響。

日本國際教養大學（Akita International University）中國研究助理教授陳宥樺向BBC中文分析稱，日本政治人物主張對北京強硬，「抗中」的人非常多，但主張「親台」的政治家卻相對地少，但安倍很特別，他是日本政壇上一位既主張「抗中」也「親台」的人物。「更獨特之處在於安倍是有相當政治實力與影響力之人物，」他解釋說。

「台灣有事，就是日本有事」

2012年安倍重新執政，中日雙方在外交上多次過招後關係轉冷。與此同時，日本與台灣的外交互動升溫，拉攏台灣，共同抵禦北京的意圖明顯。

針對習近平的戰狼外交，執政中期，安倍提出「開放的印太地區」，策略之一是將台灣納入其夥伴關係。

7月10日，曾任美國副國家安全顧問的博明（Matt Pottinger）在《華爾街日報》上發表文章紀念安倍。他稱，「印太」（Indo-pacific）一詞及內涵是由安倍晉三建構，後來被美國及許多國家接納用以重繪亞洲政治版圖。他認為，安倍希望拓展西方以中國為亞洲中心的觀點，亦希望超越傳統主權觀，因此以「自由開放的印太」取代亞洲這一概念。

曾擔任川普（Donald Trump）顧問的博明回憶說，2017年11月，川普訪問亞洲在越南演講時便是借取安倍晉三的說法，呼籲建立「自由開放的印太」（free and open Indo-Pacific），而此框架在拜登上台後，仍是美國外交政策的主旋律。

在此框架下，台灣逐漸成為美日於該區域的戰略夥伴，與日本關係越來越緊密，輿論認為安倍是主要策動者。2020年安倍辭去首相後，涉台言論越來越直接。2021年底，直接呼籲美國放棄對台模糊戰略，引發北京強烈反彈。

陳宥樺稱，安倍在第二次首相任期中（2012－2020）推動了日本的國家身份之轉型，從以往被動的國際秩序接受者，轉變為「積極的和平促進者」。

他說，從安倍到菅義偉，再到岸田文雄，日本政府這幾年來認為北京單方面試圖改變東亞國際秩序，因此在軍事與外交上都極力抵禦中國，這點日本做得比任何其他國家（包含美國）都還積極。

「日本行動具體體現在將涉中政策清晰化（也就是台灣有事就是日本有事），承擔《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）義務，主動組織四方會談（QUAD）到現在的參加北約（NATO）峰會等，」他強調說。

除了歷史因素之外，這些年台灣與日本的民間互動越來越親密；2011日本發生東北大地震，引發大海嘯，災情嚴重。當時來自台灣民間的捐款佔全球第一，日本輿論對此十分感激，許多電視及新聞節目，多年來持續提及此事；台日雙方體育競賽，特別是棒球賽，時而有日本球隊賽後全員向台灣隊伍及觀眾鞠躬表示感激。2012年以來，安倍晉三多次以日本領導人身份感激台灣社會協助。

此外，根據台媒報導，安倍94歲的母親安倍洋子已經連續四年出席台灣駐日代表處的「雙十國慶」活動。安倍洋子還曾訪台，和總統蔡英文一起出席音樂會。

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香港國際關係學者沈旭暉認為，安倍是日本戰後最親台的首相，而且是有強大影響力的首相，「具有議題設定權」；在民間層面，安倍又不斷推動日台友好，深化經濟關係；「台灣有事等同日本有事，等同美日同盟有事」這種闡述根本扭轉了美日的對台模糊政策。「在日本除了安倍，其他政壇重量級人物無人敢講，講了也不會有效，」他說。

台灣台中的陳先生和親友一起送紀念花籃到日本在台協會悼念安倍，他對BBC說，獻花「是對於誠意關心台灣的大國領袖的回報。」

另一位民眾Hally Chen在臉書寫道，這麼多台灣人覺得欠安倍一個人情是因為過往日本多任首相中，少有對台灣特別關愛的，「其實，安倍就算和他的前任們一樣，台灣人也不會傷心，國際上我們早已孤單寂寞習慣了。可是安倍沒有，他是用實際行動把台灣的安危和自己國家安全綁在一起的日本首相。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 香港國際關係學者沈旭暉認為，安倍是日本戰後最親台的首相，而且是有強大影響力的首相，「具有議題設定權」。

政治遺產

日本產經新聞台北支局長​​矢板明夫分析說，日本首相岸田文雄破天荒同意台灣副總統賴清德訪日甚至過夜日本，不僅是因為賴清德與安倍及日本政壇關係十分友好，還有政治考量。他稱，日本執政黨在周末的的參議員選舉中大勝，首相岸田文雄政權已高枕無憂。「所以他一咬牙，一跺腳就發給了賴副總統簽證，反正現在也不怕得罪中國了。這也是說明岸田首相不但繼承了安倍首相的挺台政策，而且更往前邁了一大步。」