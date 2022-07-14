推特正式起訴馬斯克，BBC分析：世界首富不得不收購一家他不想買的公司
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馬斯克說他不再想收購這家公司。這在合約法中，說起來容易，做起來難。因為，現實中他與推特已簽訂了一份具有法律約束力的協議，很難解除。而這起訴訟證實了推特公司一心想要使這起婚事進行下去。
美國社群網站推特（Twitter）將億萬富翁伊隆・馬斯克（Elon Musk）告上法院，試圖強制馬斯克收購該公司。推特與這位世界首富的法律戰正式啟動。
電動汽車公司特斯拉的首席執行官馬斯克上周五（7月9日）宣布，撤回以440億美元（370億英鎊）收購推特的計劃，當時他說推特沒有提供該平台上有關虛假和垃圾帳戶數量的信息。
現在推特要求德拉瓦州（Delaware）法院強制要求馬斯克以每股54.20美元的價格完成合併。
推特提起的訴訟中稱：「馬斯克先生在大眾面前，公開大肆宣揚將收購推特，並簽署了一份對賣方有利的收購協議後，他（馬斯克）顯然相信自己能自由變換心意、摧毀推特公司、破壞其營運與股東價值後直接走人，這與受特拉華州合約法令對各方的約束不同」。
推特發起的訴訟繼續指責馬斯克先生違反「一長串」收購協議，給「推特業務帶來陰影」。
馬斯克回應
推特主席泰勒（Bret Taylor）在推特發帖稱，推特公司希望「馬斯克對其合約義務負責」。
馬斯克周二（12日）在推特上說，「哦，諷刺哪！LOL（編按：指大笑）」。
推特提起的訴狀稱馬斯克退出了這筆交易，因為交易「不再符合他的個人利益」。
推特又稱，在馬斯克同意這筆交易後，美國股市下跌，特斯拉股票股價亦隨之下跌。
「馬斯克先生在特斯拉的股份是他個人財富的支柱，該公司市值已經從2021年11月的高峰掉了1000多億美元。因此馬斯克想要退出（收購計劃），」推特的訴訟說。訴訟又補充說：「馬斯克未按照合併協議要求，承擔市場下滑之成本，而是想把它轉移到推特股東身上。」
在過去的一個月裏，推特的股價下跌了8％以上。
2022年5月，推特股價從每股50美元以上的高點跌落，外界稱這是因為馬斯克質疑推特上虛假和垃圾帳戶的數量，並表示收購交易會「暫時擱置」。上周五（7月9日），馬斯克說他正退出收購，聲稱推特公司缺乏關於垃圾郵件帳戶的信息，且其不實陳述構成了「重大不利事件」。
馬斯克又說，推特解僱許多高管意味著該公司沒有履行義務。
推特在回應馬斯克時稱，計劃採取法律行動執行收購協議，並表示該公司「致力於按照與馬斯克先生商定的價格和條款完成交易。」
雙方最初的合併協議中還包括10億美元，也就是中止收購計劃需支付的「分手費」。
馬斯克自詡為「言論自由的絕對主義者」，他曾承諾一旦推特歸他所有，他將放寬推特的內容審核規則。他還一直大聲批評推特禁止一些人使用推特，如美國前總統川普（Donald Trump）。
馬斯克還呼籲提高推特向用戶說明推文的透明度，因為目前該系統允許一些推文被優先推廣；並提供更廣泛的受眾。周二（7月12日）推特股價上漲了4％以上，並在盤後交易中增加了1％；然而，該股價仍比與馬斯克協議的收購價54.20美元低了約20美元。
分析
詹姆士・克萊頓（James Clayton）
BBC北美科技記者
伊隆・馬斯克是一位被拖著走上路的人，十分不情願。
推特控訴他的訴訟書中使用了55次「完善」（consummation）一詞。
但是，馬斯克說他不再想收購這家公司。這在合約法中，說起來容易，做起來難。因為，現實中他與推特已簽訂了一份具有法律約束力的協議，很難解除。
而這起訴訟證實了推特公司一心想要使這起婚事進行下去。
馬斯克同意為推特支付的收購價格比該公司現在的估值要高太多。現在，馬斯克要證明推特違反了合約——這是個艱難的事。這位全球最富有的富豪現在面臨著奇怪的前景：不得不收購一家他不想買的公司。但這也可能產生其他結果：馬斯克也有可能打贏官司，但這對推特來說將會是毀滅性打擊。
這也可能是他下一盤棋中的第一步，馬斯克上周發表的推特似乎提到了這個有關下棋的比喻。而且，推特可能正在推動和解，讓他們同意離開這個收購協議。
或者，可能馬斯克正在尋找更好的、新的收購價格。
無論如何，現在的情況是，馬斯克與推特走得太近，已經把自己綁在了法律上。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
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將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
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農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
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農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
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