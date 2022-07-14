推特正式起訴馬斯克，BBC分析：世界首富不得不收購一家他不想買的公司

美國社群網站推特（Twitter）將億萬富翁伊隆・馬斯克（Elon Musk）告上法院，試圖強制馬斯克收購該公司。推特與這位世界首富的法律戰正式啟動。

電動汽車公司特斯拉的首席執行官馬斯克上周五（7月9日）宣布，撤回以440億美元（370億英鎊）收購推特的計劃，當時他說推特沒有提供該平台上有關虛假和垃圾帳戶數量的信息。

現在推特要求德拉瓦州（Delaware）法院強制要求馬斯克以每股54.20美元的價格完成合併。

推特提起的訴訟中稱：「馬斯克先生在大眾面前，公開大肆宣揚將收購推特，並簽署了一份對賣方有利的收購協議後，他（馬斯克）顯然相信自己能自由變換心意、摧毀推特公司、破壞其營運與股東價值後直接走人，這與受特拉華州合約法令對各方的約束不同」。

推特發起的訴訟繼續指責馬斯克先生違反「一長串」收購協議，給「推特業務帶來陰影」。

Photo Credit: Reuters / BBC News 新冠疫情期間，馬斯克的財富大增成為全球首富。

馬斯克回應

推特主席泰勒（Bret Taylor）在推特發帖稱，推特公司希望「馬斯克對其合約義務負責」。

馬斯克周二（12日）在推特上說，「哦，諷刺哪！LOL（編按：指大笑）」。

推特提起的訴狀稱馬斯克退出了這筆交易，因為交易「不再符合他的個人利益」。

推特又稱，在馬斯克同意這筆交易後，美國股市下跌，特斯拉股票股價亦隨之下跌。

「馬斯克先生在特斯拉的股份是他個人財富的支柱，該公司市值已經從2021年11月的高峰掉了1000多億美元。因此馬斯克想要退出（收購計劃），」推特的訴訟說。訴訟又補充說：「馬斯克未按照合併協議要求，承擔市場下滑之成本，而是想把它轉移到推特股東身上。」

在過去的一個月裏，推特的股價下跌了8％以上。

2022年5月，推特股價從每股50美元以上的高點跌落，外界稱這是因為馬斯克質疑推特上虛假和垃圾帳戶的數量，並表示收購交易會「暫時擱置」。上周五（7月9日），馬斯克說他正退出收購，聲稱推特公司缺乏關於垃圾郵件帳戶的信息，且其不實陳述構成了「重大不利事件」。

馬斯克又說，推特解僱許多高管意味著該公司沒有履行義務。

Photo Credit: Reuters / BBC News 推特董事會一開始反對馬斯克的收購計劃。

推特在回應馬斯克時稱，計劃採取法律行動執行收購協議，並表示該公司「致力於按照與馬斯克先生商定的價格和條款完成交易。」

雙方最初的合併協議中還包括10億美元，也就是中止收購計劃需支付的「分手費」。

馬斯克自詡為「言論自由的絕對主義者」，他曾承諾一旦推特歸他所有，他將放寬推特的內容審核規則。他還一直大聲批評推特禁止一些人使用推特，如美國前總統川普（Donald Trump）。

馬斯克還呼籲提高推特向用戶說明推文的透明度，因為目前該系統允許一些推文被優先推廣；並提供更廣泛的受眾。周二（7月12日）推特股價上漲了4％以上，並在盤後交易中增加了1％；然而，該股價仍比與馬斯克協議的收購價54.20美元低了約20美元。

分析

詹姆士・克萊頓（James Clayton）

BBC北美科技記者

伊隆・馬斯克是一位被拖著走上路的人，十分不情願。

推特控訴他的訴訟書中使用了55次「完善」（consummation）一詞。

但是，馬斯克說他不再想收購這家公司。這在合約法中，說起來容易，做起來難。因為，現實中他與推特已簽訂了一份具有法律約束力的協議，很難解除。

而這起訴訟證實了推特公司一心想要使這起婚事進行下去。

馬斯克同意為推特支付的收購價格比該公司現在的估值要高太多。現在，馬斯克要證明推特違反了合約——這是個艱難的事。這位全球最富有的富豪現在面臨著奇怪的前景：不得不收購一家他不想買的公司。但這也可能產生其他結果：馬斯克也有可能打贏官司，但這對推特來說將會是毀滅性打擊。

這也可能是他下一盤棋中的第一步，馬斯克上周發表的推特似乎提到了這個有關下棋的比喻。而且，推特可能正在推動和解，讓他們同意離開這個收購協議。

或者，可能馬斯克正在尋找更好的、新的收購價格。

無論如何，現在的情況是，馬斯克與推特走得太近，已經把自己綁在了法律上。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺