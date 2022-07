教宗方濟各談提前退休可能性，任命3名女性參與主教遴選創梵蒂岡首例

(中央社)羅馬天主教教宗方濟各(Pope Francis)說,如果他退休的話,他不會住在梵蒂岡或回到他的家鄉阿根廷,而是會在羅馬找一間教堂,持續聆聽信徒告解。

美聯社報導,方濟各在西班牙語電視台特萊維薩環球電視網(Televisa Univision)12日播出的訪談片段中說:「我是羅馬的主教,在這個情況下,我會是羅馬的榮休主教。」

現年85歲的方濟各否認打算在近期退休,但在前教宗本篤十六世(Pope Benedict XVI)2013年成為600年來首位退位的教宗後,他重申退休的可能性仍存在。

方濟各受訪時說,雖然教廷在處理退休教宗一事上很順利,但梵蒂岡還是需要更完善地規範榮休教宗這樣的人物。

一些樞機主教與教會律師早已對本篤十六世的退休決定提出疑問,包括他持續穿著教宗的白色長袍,並維持教宗名字本篤十六世,而非回歸他的本名拉辛格(Joseph Ratzinger)。

他們說,那些選擇及本篤十六世持續出現在梵蒂岡讓信徒感到困惑,讓批評方濟各的傳統主義者援引本篤十六世為例,威脅天主教會團結。

方濟各受訪時提到本篤十六世說:「第一次的經驗算是順利,因為他是品德高尚、低調謹慎的人,他處理得很好。但未來,應把事情描述得更多,或應該更清楚詳盡。」

方濟各表示:「我想,在經過那麼多世紀後踏出第一步,這很了不起。」

方濟各說,「如果我還活著」,如果時間點對的話,也會在擔任教宗時,在離世前退位。詢及方濟各成為退休教宗後,他是否會住在梵蒂岡或是回到阿根廷,他回答「肯定不會」,但提到他是否會定居向來作為羅馬主教座堂的拉特朗聖若望大殿(Basilica of St. John Lateran)時,他說「有可能」。

他回憶說,2013年樞機主教秘密會議推選他成為教宗時,他原本計劃以布宜諾斯艾利斯大主教的身分退休。方濟各說,他當時已在布宜諾斯艾利斯準備了一棟公寓,讓他可以到附近的教堂聆聽信徒告解,並到醫院探視病人。

他說:「這是我想過待在布宜諾斯艾利斯的規劃。如果退位前我還活著,我也可能在退位前過世,我希望過著像那樣的生活。」

梵蒂岡創舉,教宗任命3名女性進入主教部遴選主教

天主教教宗方濟各13日任命3名女性,擔任梵蒂岡負責審查主教提名的辦公室成員,這是女性在天主教教會治理中擁有發言權又一項創舉。

教廷「主教部」(Dicastery for Bishops)負責監督,天主教教會在世界各地管理教區的5300位主教中大多數人的工作。主教部成員包括樞機主教、主教,如今還有女性,他們定期集會,評估梵蒂岡駐各地大使提出的新主教名單。大使在與地方教會成員協商後,通常會為每個職缺提名3位候選人。

最後決定權仍在教宗手裡,他也可以繞過大使提出的候選人,親自提名然後由主教部審核。不過,將女性納入諮詢過程意義重大,這是對各方呼籲打破羅馬教廷全男性神職人員體系、讓女性在教會決策中有更大發言權所作的回應。

美聯社報導,梵蒂岡城國(Vatican City State)秘書長拉法厄爾・彼得里尼修女(Sister Raffaella Petrini)是3位新成員之一。梵蒂岡城國負責管理梵蒂岡博物館和梵蒂岡版圖內的其他行政部門。

另兩位是天主教母佑會(Daughters of Mary the Helper)前任總會長溫幗儀修女(Sister Yvonne Reungoat),以及天主教婦女組織世界聯盟(World Union of Female Catholic Organizations)主席莉婭(Maria Lia Zervino,非修女)。

由於基督的「宗徒」(apostles,即新教的「使徒」)都是男性,天主教將司鐸職位(priesthood,一般稱神父)保留給男性。儘管婦女承擔教會大部分工作,開辦學校、醫院且將信仰代代相傳,她們常抱怨自己在教會屬於二等地位。

