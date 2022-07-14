教宗方濟各談提前退休可能性，任命3名女性參與主教遴選創梵蒂岡首例
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方濟各受訪時說，雖然教廷在處理退休教宗一事上很順利，但梵蒂岡還是需要更完善地規範榮休教宗這樣的人物。
（中央社）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）說，如果他退休的話，他不會住在梵蒂岡或回到他的家鄉阿根廷，而是會在羅馬找一間教堂，持續聆聽信徒告解。
美聯社報導，方濟各在西班牙語電視台特萊維薩環球電視網（Televisa Univision）12日播出的訪談片段中說：「我是羅馬的主教，在這個情況下，我會是羅馬的榮休主教。」
現年85歲的方濟各否認打算在近期退休，但在前教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）2013年成為600年來首位退位的教宗後，他重申退休的可能性仍存在。
方濟各受訪時說，雖然教廷在處理退休教宗一事上很順利，但梵蒂岡還是需要更完善地規範榮休教宗這樣的人物。
一些樞機主教與教會律師早已對本篤十六世的退休決定提出疑問，包括他持續穿著教宗的白色長袍，並維持教宗名字本篤十六世，而非回歸他的本名拉辛格（Joseph Ratzinger）。
他們說，那些選擇及本篤十六世持續出現在梵蒂岡讓信徒感到困惑，讓批評方濟各的傳統主義者援引本篤十六世為例，威脅天主教會團結。
方濟各受訪時提到本篤十六世說：「第一次的經驗算是順利，因為他是品德高尚、低調謹慎的人，他處理得很好。但未來，應把事情描述得更多，或應該更清楚詳盡。」
方濟各表示：「我想，在經過那麼多世紀後踏出第一步，這很了不起。」
方濟各說，「如果我還活著」，如果時間點對的話，也會在擔任教宗時，在離世前退位。詢及方濟各成為退休教宗後，他是否會住在梵蒂岡或是回到阿根廷，他回答「肯定不會」，但提到他是否會定居向來作為羅馬主教座堂的拉特朗聖若望大殿（Basilica of St. John Lateran）時，他說「有可能」。
他回憶說，2013年樞機主教秘密會議推選他成為教宗時，他原本計劃以布宜諾斯艾利斯大主教的身分退休。方濟各說，他當時已在布宜諾斯艾利斯準備了一棟公寓，讓他可以到附近的教堂聆聽信徒告解，並到醫院探視病人。
他說：「這是我想過待在布宜諾斯艾利斯的規劃。如果退位前我還活著，我也可能在退位前過世，我希望過著像那樣的生活。」
梵蒂岡創舉，教宗任命3名女性進入主教部遴選主教
天主教教宗方濟各13日任命3名女性，擔任梵蒂岡負責審查主教提名的辦公室成員，這是女性在天主教教會治理中擁有發言權又一項創舉。
教廷「主教部」（Dicastery for Bishops）負責監督，天主教教會在世界各地管理教區的5300位主教中大多數人的工作。主教部成員包括樞機主教、主教，如今還有女性，他們定期集會，評估梵蒂岡駐各地大使提出的新主教名單。大使在與地方教會成員協商後，通常會為每個職缺提名3位候選人。
最後決定權仍在教宗手裡，他也可以繞過大使提出的候選人，親自提名然後由主教部審核。不過，將女性納入諮詢過程意義重大，這是對各方呼籲打破羅馬教廷全男性神職人員體系、讓女性在教會決策中有更大發言權所作的回應。
美聯社報導，梵蒂岡城國（Vatican City State）秘書長拉法厄爾・彼得里尼修女（Sister Raffaella Petrini）是3位新成員之一。梵蒂岡城國負責管理梵蒂岡博物館和梵蒂岡版圖內的其他行政部門。
另兩位是天主教母佑會（Daughters of Mary the Helper）前任總會長溫幗儀修女（Sister Yvonne Reungoat），以及天主教婦女組織世界聯盟（World Union of Female Catholic Organizations）主席莉婭（Maria Lia Zervino，非修女）。
由於基督的「宗徒」（apostles，即新教的「使徒」）都是男性，天主教將司鐸職位（priesthood，一般稱神父）保留給男性。儘管婦女承擔教會大部分工作，開辦學校、醫院且將信仰代代相傳，她們常抱怨自己在教會屬於二等地位。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
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