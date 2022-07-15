【圖表】香港金像獎40年：4大演員獎項得獎者愈來愈老？新演員成影帝影后難嗎？
我們想讓你知道的是
回顧香港金像獎40年，「新演員」甫入圍便能奪得影帝、影后絕對是少數，但也非不可能。
香港電影圈盛事香港電影金像獎（以下簡稱香港金像獎）將在7月17日登場，前年因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，轉移到線上舉行，去年更首次停辦。今年適逢香港金像獎第40屆，將再度舉辦實體頒獎典禮，並合併2020至2021年參選電影評選，格外矚目。
綜觀演員獎項入圍名單，可以看見許多熟悉的面孔，不乏過去曾多次入圍香港金像獎或台灣金馬獎的演員，如吳鎮宇、鞏俐、鮑起靜等。同時，也有數位後起新秀，如柯煒林、王丹妮等人，以雙提名的身份與其他資深演員一起角逐獎項。
回顧香港金像獎過去40年歷史及歷屆演員入圍名單，從各獎項入圍年齡來看，新演員多數年齡介於20至30歲，是所有演員獎項當中相對較年輕的一群，但仍有少數超過60歲以上的演員獲新演員提名。其中年齡最大的新演員入圍者區嘉雯，在2020年以《叔·叔》雙提名新演員及女配角，最終奪下女配角獎座；而當年2歲的Matthew Medvedev在2007年以電影《寶貝計劃》中關鍵的嬰兒角色入圍新演員，則成為香港金像獎史上最年輕的入圍者。
除此之外，若看4大演員個人獎項，可以發現女性入圍者年齡普遍較男性入圍者年輕，其中又以女主角入圍者整體年齡最小，年齡中位數為33歲。最年輕的入圍者為前香港演員林碧琪，當年17歲以《靚妹仔》奪下香港金像獎第二屆最佳女主角（1983年），是香港影史上最年輕的金像獎影后。
相較男配角入圍者分佈在25到65歲不等，男主角入圍者則是多集中在青壯年齡，約30歲至50歲左右。其中最年輕的入圍者為中國演員易烊千璽，2020年20歲的他以《少年的你》入圍第39屆金像獎最佳男主角。而香港演員梁家輝1984年以《垂簾聽政》獲新演員及男主角雙提名，以26歲之姿奪下金像獎影視上最年輕影帝的紀錄，至今尚無人能打破。
若以年代區分可以發現，80、90年代香港電影發展蓬勃，入圍者以35歲以下居多，而隨著時代演進，可以發現入圍者平均年齡逐漸提升，有更多年長演員被看見以外，25歲以下的年輕演員入圍數量相較以前明顯減少。
新演員到登上影帝、影后，平均要花6.5年時間
相較歐美等主流電影獎項，亞洲多個電影獎項都有設立最佳新演員獎，以鼓勵表現傑出的影壇新人，更成為許多人邁向影帝、影后的敲門磚。
從歷屆新演員與影帝、影后入圍及獲獎資料中可以發現，多數觀眾耳熟能詳的香港影星，都曾經以入圍新演員獎獲評審肯定後，長期在電影圈打拼，才爬上影帝、影后的位置，平均要花費6.5年。香港演員梁家輝及中國演員春夏則是少數同時獲新演員及男女主角雙料提名，即搶下當屆影帝后獎座的例子。
從曾入圍新演員，後來獲得影帝、影后獎座殊榮的演員名單中可以發現，曾獲3座影帝獎座的劉德華，從新演員到2000年馮《暗戰》拿下金像獎影帝，總共花費17年，而在獲得肯定後，仍持續在電影圈耕耘，總計入圍14次。
演而優則導、香港喜劇天王周星馳，早期以《霹靂先鋒》提名新演員及男配角，經歷13年，直到2002年《少林足球》才獲得影帝殊榮。香港喜劇女王吳君如入行40年，從諧星角色到演技獲評審肯定，也花費約10年的時間才拿下影后獎座。今年再度以《媽媽的神奇小子》提名影后之爭，成為影后獎座的大熱門。
今年入圍名單中，以傳記電影《梅艷芳》演出梅豔芳一角的王丹妮，初試啼聲便同時獲新演員及最佳女主角兩項入圍，是否會繼2016年中國演員春夏，成為金像獎影史上第二位雙料提名而摘下后冠的女演員，眾人皆拭目以待。
資料來源：香港金像獎官網
資料說明：為計算各入圍者當年入圍的年齡，本文第一、二張圖表已排除部分無法取得演員年齡資訊的名單，與實際年齡分佈可能存在些微落差。
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核稿編輯：Alvin
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！