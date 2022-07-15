【圖表】香港金像獎40年：4大演員獎項得獎者愈來愈老？新演員成影帝影后難嗎？

香港電影圈盛事香港電影金像獎（以下簡稱香港金像獎）將在7月17日登場，前年因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，轉移到線上舉行，去年更首次停辦。今年適逢香港金像獎第40屆，將再度舉辦實體頒獎典禮，並合併2020至2021年參選電影評選，格外矚目。

綜觀演員獎項入圍名單，可以看見許多熟悉的面孔，不乏過去曾多次入圍香港金像獎或台灣金馬獎的演員，如吳鎮宇、鞏俐、鮑起靜等。同時，也有數位後起新秀，如柯煒林、王丹妮等人，以雙提名的身份與其他資深演員一起角逐獎項。

回顧香港金像獎過去40年歷史及歷屆演員入圍名單，從各獎項入圍年齡來看，新演員多數年齡介於20至30歲，是所有演員獎項當中相對較年輕的一群，但仍有少數超過60歲以上的演員獲新演員提名。其中年齡最大的新演員入圍者區嘉雯，在2020年以《叔·叔》雙提名新演員及女配角，最終奪下女配角獎座；而當年2歲的Matthew Medvedev在2007年以電影《寶貝計劃》中關鍵的嬰兒角色入圍新演員，則成為香港金像獎史上最年輕的入圍者。

除此之外，若看4大演員個人獎項，可以發現女性入圍者年齡普遍較男性入圍者年輕，其中又以女主角入圍者整體年齡最小，年齡中位數為33歲。最年輕的入圍者為前香港演員林碧琪，當年17歲以《靚妹仔》奪下香港金像獎第二屆最佳女主角（1983年），是香港影史上最年輕的金像獎影后。

相較男配角入圍者分佈在25到65歲不等，男主角入圍者則是多集中在青壯年齡，約30歲至50歲左右。其中最年輕的入圍者為中國演員易烊千璽，2020年20歲的他以《少年的你》入圍第39屆金像獎最佳男主角。而香港演員梁家輝1984年以《垂簾聽政》獲新演員及男主角雙提名，以26歲之姿奪下金像獎影視上最年輕影帝的紀錄，至今尚無人能打破。

若以年代區分可以發現，80、90年代香港電影發展蓬勃，入圍者以35歲以下居多，而隨著時代演進，可以發現入圍者平均年齡逐漸提升，有更多年長演員被看見以外，25歲以下的年輕演員入圍數量相較以前明顯減少。

新演員到登上影帝、影后，平均要花6.5年時間

相較歐美等主流電影獎項，亞洲多個電影獎項都有設立最佳新演員獎，以鼓勵表現傑出的影壇新人，更成為許多人邁向影帝、影后的敲門磚。

從歷屆新演員與影帝、影后入圍及獲獎資料中可以發現，多數觀眾耳熟能詳的香港影星，都曾經以入圍新演員獎獲評審肯定後，長期在電影圈打拼，才爬上影帝、影后的位置，平均要花費6.5年。香港演員梁家輝及中國演員春夏則是少數同時獲新演員及男女主角雙料提名，即搶下當屆影帝后獎座的例子。

從曾入圍新演員，後來獲得影帝、影后獎座殊榮的演員名單中可以發現，曾獲3座影帝獎座的劉德華，從新演員到2000年馮《暗戰》拿下金像獎影帝，總共花費17年，而在獲得肯定後，仍持續在電影圈耕耘，總計入圍14次。

演而優則導、香港喜劇天王周星馳，早期以《霹靂先鋒》提名新演員及男配角，經歷13年，直到2002年《少林足球》才獲得影帝殊榮。香港喜劇女王吳君如入行40年，從諧星角色到演技獲評審肯定，也花費約10年的時間才拿下影后獎座。今年再度以《媽媽的神奇小子》提名影后之爭，成為影后獎座的大熱門。

今年入圍名單中，以傳記電影《梅艷芳》演出梅豔芳一角的王丹妮，初試啼聲便同時獲新演員及最佳女主角兩項入圍，是否會繼2016年中國演員春夏，成為金像獎影史上第二位雙料提名而摘下后冠的女演員，眾人皆拭目以待。

資料來源：香港金像獎官網

資料說明：為計算各入圍者當年入圍的年齡，本文第一、二張圖表已排除部分無法取得演員年齡資訊的名單，與實際年齡分佈可能存在些微落差。

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核稿編輯：Alvin