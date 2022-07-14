北韓承認烏東獨立烏克蘭宣布斷交，頓內次克駐俄「大使館」正式揭牌
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俄羅斯軍隊持續在烏克蘭挺進之際，獲克里姆林宮撐腰、自行宣布獨立的的烏國頓內次克分離主義分子12日在莫斯科為其駐俄「大使館」揭牌。
（中央社）俄羅斯和烏克蘭今天（當地時間13日）與聯合國及土耳其官員在伊斯坦堡舉行四方會議，盼突破連月來僵局，讓烏克蘭穀物恢復出口。俄羅斯國防部宣稱，俄軍今天在烏東和烏南擊落4架敵軍戰機。
四方會議登場，俄烏試圖化解穀物危機
俄羅斯和烏克蘭今天和聯合國與土耳其官員在伊斯坦堡會談，盼突破數月來僵局，讓烏克蘭穀物再度從黑海港口安全出口。
在全球貧窮地區面臨嚴重食物短缺的威脅下，烏克蘭和俄羅斯雙方代表自3月29日伊斯坦堡談判破裂後，今天首度面對面會談。
俄烏雙方雖表示會談有所進展，但也堅持各自的要求，恐導致會談破裂。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）12日試圖淡化外界對會談可能很快破裂的預期心理。「我們確實很努力，但還有不少工作要做。」
梅科萊夫5平民死於砲轟，俄稱擊落4架烏國戰機
烏克蘭總統府表示，今天在鄰近黑海的南部港口城市梅科萊夫周邊地區，至少有5人在俄軍砲擊下喪命。俄羅斯國防部則宣稱，俄軍今天在烏東和烏南擊落4架敵軍戰機。
法新社報導，烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，密集發射的28枚火箭彈破壞了梅科萊夫（Mykolaiv）部分地區的一間醫院和多間民宅。
俄羅斯國防部指出，俄軍已用「高精度地對空飛彈」瞄準梅科萊夫，並聲稱在該市以東殺死數十名烏國士兵。
自行宣布獨立後，頓內次克為駐俄「大使館」揭牌
俄羅斯軍隊持續在烏克蘭挺進之際，獲克里姆林宮撐腰、自行宣布獨立的的烏國頓內次克分離主義分子12日在莫斯科為其駐俄「大使館」揭牌。
綜合法新社與路透社報導，自行宣布獨立的「頓內次克人民共和國」（Donetsk People's Republic）在莫斯科市中心替其「大使館」揭牌；該使館位於幾個西方國家的外交使館旁。
樂高停止在俄羅斯所有業務
全球最大玩具製造商樂高（Lego）12日表示，將停止在俄羅斯的所有業務，解僱莫斯科員工，並終止與一家在俄羅斯擁有81間門市企業的合作關係。
樂高發言人表示，「鑒於經營環境持續受到廣泛干擾」，公司決定「無限期停止在俄羅斯的營運」。
俄羅斯入侵烏克蘭後，樂高已於3月停止向俄國供貨。
北韓承認烏東分離主義地區獨立，烏克蘭宣布斷交
北韓13日承認俄羅斯支持的兩個烏克蘭東部分離主義地區是獨立國家。為此，烏克蘭政府宣布與北韓斷交，並指控平壤當局試圖破壞烏國主權及領土完整性。
烏東分離主義分子自行成立的頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）曾在今（2022）年初獲得俄羅斯承認，後來俄國盟友敘利亞也承認這兩個地區為獨立國家。
俄羅斯塔斯社（TASS）報導，北韓駐莫斯科大使館已證實，北韓13日承認頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國為獨立國家。
為此，烏克蘭政府宣布與北韓斷交。烏國外交部在自家網站發表聲明指出：「我們認為，平壤當局作出這項決定，是試圖破壞烏克蘭主權及領土完整性。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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