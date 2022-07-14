北韓承認烏東獨立烏克蘭宣布斷交，頓內次克駐俄「大使館」正式揭牌

（中央社）俄羅斯和烏克蘭今天（當地時間13日）與聯合國及土耳其官員在伊斯坦堡舉行四方會議，盼突破連月來僵局，讓烏克蘭穀物恢復出口。俄羅斯國防部宣稱，俄軍今天在烏東和烏南擊落4架敵軍戰機。

四方會議登場，俄烏試圖化解穀物危機

俄羅斯和烏克蘭今天和聯合國與土耳其官員在伊斯坦堡會談，盼突破數月來僵局，讓烏克蘭穀物再度從黑海港口安全出口。

在全球貧窮地區面臨嚴重食物短缺的威脅下，烏克蘭和俄羅斯雙方代表自3月29日伊斯坦堡談判破裂後，今天首度面對面會談。

俄烏雙方雖表示會談有所進展，但也堅持各自的要求，恐導致會談破裂。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）12日試圖淡化外界對會談可能很快破裂的預期心理。「我們確實很努力，但還有不少工作要做。」

梅科萊夫5平民死於砲轟，俄稱擊落4架烏國戰機

烏克蘭總統府表示，今天在鄰近黑海的南部港口城市梅科萊夫周邊地區，至少有5人在俄軍砲擊下喪命。俄羅斯國防部則宣稱，俄軍今天在烏東和烏南擊落4架敵軍戰機。

法新社報導，烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，密集發射的28枚火箭彈破壞了梅科萊夫（Mykolaiv）部分地區的一間醫院和多間民宅。

俄羅斯國防部指出，俄軍已用「高精度地對空飛彈」瞄準梅科萊夫，並聲稱在該市以東殺死數十名烏國士兵。

自行宣布獨立後，頓內次克為駐俄「大使館」揭牌

俄羅斯軍隊持續在烏克蘭挺進之際，獲克里姆林宮撐腰、自行宣布獨立的的烏國頓內次克分離主義分子12日在莫斯科為其駐俄「大使館」揭牌。

綜合法新社與路透社報導，自行宣布獨立的「頓內次克人民共和國」（Donetsk People's Republic）在莫斯科市中心替其「大使館」揭牌；該使館位於幾個西方國家的外交使館旁。

樂高停止在俄羅斯所有業務

全球最大玩具製造商樂高（Lego）12日表示，將停止在俄羅斯的所有業務，解僱莫斯科員工，並終止與一家在俄羅斯擁有81間門市企業的合作關係。

樂高發言人表示，「鑒於經營環境持續受到廣泛干擾」，公司決定「無限期停止在俄羅斯的營運」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，樂高已於3月停止向俄國供貨。

北韓承認烏東分離主義地區獨立，烏克蘭宣布斷交

北韓13日承認俄羅斯支持的兩個烏克蘭東部分離主義地區是獨立國家。為此，烏克蘭政府宣布與北韓斷交，並指控平壤當局試圖破壞烏國主權及領土完整性。

烏東分離主義分子自行成立的頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）曾在今（2022）年初獲得俄羅斯承認，後來俄國盟友敘利亞也承認這兩個地區為獨立國家。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，北韓駐莫斯科大使館已證實，北韓13日承認頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國為獨立國家。

為此，烏克蘭政府宣布與北韓斷交。烏國外交部在自家網站發表聲明指出：「我們認為，平壤當局作出這項決定，是試圖破壞烏克蘭主權及領土完整性。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航