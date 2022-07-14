美國6月通膨創40年新高，拜登支持率降至最低，市場預期聯準會7月升息4碼
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美國物價持續飆升，6月消費者物價指數達9.1％。皮尤研究中心13日公布最新民調顯示，由於對美國經濟看法處於多年來最負面水準，美國總統拜登的支持率降至37％最低點，較2021年同期下降18個百分點。
美國6月通膨創40年新高 投資人預期聯準會7月升息4碼
（中央社）美國6月消費者物價年增9.1％，創40多年來最大漲幅。全球通貨膨脹為患，加拿大央行13日一口氣升息4碼，投資人普遍預期6月升息3碼的美國聯準會兩週後將跟進。
美國勞工部數據顯示，6月消費者物價指數（CPI）年增9.1％，超越5月的8.6％及市場預期的8.8％，創1981年11月以來最高通膨率。剔除能源與食品的核心物價月增0.7％，漲幅高於前兩個月的0.6％，凸顯物價漲勢廣泛且未見緩和跡象。
為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）3月啟動1980年代以來最積極升息循環，利率調幅逐步擴大，6月一口氣升息3碼（0.75個百分點），創1994年以來最大升幅。6月例會紀錄顯示，聯準會官員認為7月升息2或3碼將是適當的。
最新通膨數據出爐後，聯準會官員26日至27日集會時決議升息3碼以上幾成定局。
美股在通膨數據公布後跳空開低，盤中略有起色，尾盤再度向下。道瓊工業指數終場下跌208.51點，跌幅0.67％，收在30772.79點。標準普爾500指數下挫17.02點，跌幅0.45％，收在3801.78點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌17.12點，跌幅0.15％，收在11247.58點。
美國物價飛漲，促使聯準會積極升息，打亂金融市場行情。聯準會撤除COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行後支撐經濟的貨幣刺激，美股從年初攻上的歷史高點遁入熊市（空頭市場）、債券殖利率竄升、美元走強。近期景氣明顯降溫，消費者信心低落，科技業裁員或延緩徵才消息不斷，愈來愈多人預期經濟將步入衰退。
聯準會官員期盼經濟「軟著陸」，也就是壓制通膨之餘避免經濟陷入衰退，但在升息步調加快後，這項目標愈來愈難實現。部分市場人士預期聯準會官員將以壓制通膨為重，開始認真考慮升息4碼（1個百分點）。
根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）利率期貨市場數據，聯準會7月升息4碼的機率衝上78％，遠高於昨天的7.6％。加國中央銀行加拿大銀行（BOC）決議升息4碼、跌破專家眼鏡後，愈來愈多投資人預期聯準會將跟進。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）6月在一場記者會被問到是否可能升息4碼後僅說：「我們會依後續數據做出適當反應，所以我不想在單一數字上打轉。」
鮑爾所言不虛，因為聯準會6月升息3碼前，多數官員示意將支持升息2碼。直到決策會議前公布的5月消費者物價數據超乎預期，官員立場才鬆動，轉向支持更大的升息幅度。
部分分析師認為聯準會7月將如法炮製。野村證券（Nomura Securities）經濟學家在最新報告中預期聯準會官員兩週後將決議升息4碼，「聯準會的通膨問題變得更嚴重，我們預期決策官員將以加快升息步調因應，藉此強化他們的信譽」。
聯準會7月如升息4碼，聯邦資金利率目標區間將升到2.5％至2.75％，達到刻意拖慢經濟的水準。
美國首季國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮1.6％，第2季可能再度負成長。如果成真，經濟將符合技術性衰退定義。美國銀行（BofA）經濟學家預期，今（2022）年稍晚美國經濟將陷入「溫和衰退」，明年失業率升至4.6％，比目前高1個百分點。
汽油價格大漲是美國6月通膨竄升的元凶之一，但近幾週油市已因經濟前景烏雲密布而降溫，銀、銅等金屬價格重挫，部分零售商也開始打折出清滯銷存貨，這都有助於下半年物價壓力減輕。
即使如此，當前通膨率和聯準會長期目標2％之間仍有大段距離，加上起伏不定的油價可能再度暴漲，通膨能否持久降溫仍在未定之天。聯準會未來幾個月預料將持續積極升息、縮減資產負債表規模，直到官員確信通膨明確受到控制為止。
美民眾對經濟看法負面，拜登支持率降至最低
美國物價持續飆升，6月消費者物價指數達9.1％。皮尤研究中心（Pew Research Center）13日公布最新民調顯示，由於對美國經濟看法處於多年來最負面水準，美國總統拜登（Joe Biden）的支持率降至37％最低點，較去年同期下降18個百分點。
美國勞工部13日公布，6月消費者物價指數（CPI）年增9.1％，超越5月的8.6％及華爾街預期的8.8％，創1981年11月以來最高通膨率。
物價持續高漲引發的不滿，讓拜登的支持率持續下滑。皮尤研究中心公布最新民調顯示，僅37％受訪者對拜登的表現感到滿意，62％表示不滿。拜登支持率較3月下降6個百分點，更較去年7月同期的55％大幅下滑18個百分點。
這項調查顯示，美國民眾對經濟的看法較年初時更為悲觀，僅有13％受訪者認為美國經濟狀況良好，6個月前28％受訪者認為美國經濟狀況良好。民調顯示，56％受訪者認為拜登政策導致經濟情況更為惡化，只有11％認為他的政策有助於改善經濟。
調查顯示，物價上揚是民眾在經濟議題上的最主要擔憂。高達96％受訪者表示擔憂食品與消費品價格上揚，對汽油與能源價格走揚擔憂的民眾也有94％。對房價上揚，以及部分消費品短缺感到憂慮的都超過8成。
這項民調是在6月27日至7月4日對全美6174名成年人進行，抽樣誤差為正負1.8個百分點。
美6月通膨創40年新高，法人：關注經濟衰退議題
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