異種移植邁大步，紐約大學醫師成功移植基改豬心到腦死病人身上，無排斥跡象

（中央社）研究人員12日表示，紐約大學（NYU）的外科醫師成功將基因改造的豬心臟，移植到2名腦死病人身上，朝利用豬器官解決移植用人體器官不足問題的長遠目標又邁前了一步。

《路透社》報導，研究人員在記者會上說，在6月和7月分別進行的3天實驗中，移植後的心臟功能正常，沒有任何排斥跡象。

此前，馬里蘭大學（University of Maryland）醫學中心於今年1月為一名57歲男性心臟病末期患者移植基因改造豬心臟，創下歷史先例，不過這名病患在3月間去世，其新心臟最終衰竭的原因目前仍不清楚。

研究人員稱，紐約大學移植的豬心臟，來自生物科技公司Revivicor基因工程改造的豬。他們使用增強型監測方法進行病毒篩檢，這些心臟並未感染豬巨細胞病毒（porcine cytomegalovirus），接受豬心臟移植的馬里蘭州男子，其血液檢測出這種病毒，可能是導致他死亡的原因。

這些豬進行了4項為防止排斥和器官異常生長和6項有助於防止豬人之間不相容性的基因改造。

紐約大學的研究人員也曾在去（2021）年將豬腎臟移植到兩名腦死病患身上。就目前而言，他們認為異種移植（xenotransplantation）在腦死受體中進行比在活著的病患中進行更安全，且活體組織檢查（biopsy）可以更頻繁進行，提供的訊息也更多。

紐約大學朗格尼移植研究所（NYU Langone Transplant Institute）所長蒙哥馬利博士（Dr. Robert Montgomery）表示，更頻繁的測試提供大量細節。他說：「我們能即時採集到這72小時內發生的一切。」

研究人員稱，移植豬心臟，其取得、運輸、移植手術和免疫抑制（immunosuppression）的進行方式皆與典型的人類心臟移植相同。

紐約大學朗格尼醫學中心心臟移植外科主任莫阿扎米（Nader Moazami）說：「我們的目標是整合典型日常心臟移植所使用的作法，只不過用的是一個非人類器官，這個器官將在沒有未經測試的設備或藥物額外協助下正常運作。」

他說，這兩次72小時實驗產生了初步數據，在開始人體豬心臟試驗之前，還有許多問題需要回答。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航