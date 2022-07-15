曾是讓美國人甘願排隊的菲律賓餐廳，華府知名餐廳「壞聖徒」宣布歇業

在美國，菲律賓菜鮮少受大眾親睞，但在首都華頓頓特區（Washington, D.C.，簡稱華府），「壞聖徒」（Bad Saint）卻是間總是大排長龍的菲律賓餐廳，許多人的首次約會、慶生、紀念日都選擇這裡慶祝，媒體甚至這樣形容：「『壞聖徒』 外的隊伍還很長，除非電視上正播著《權力遊戲》 ，否則你不能指望進得去。」

「壞聖徒」（Bad Saint）的主廚 湯姆（ Tom Cunanan） 3歲時從菲律賓移民到美國， 從小在馬里蘭州長大，直到2017年才再次造訪菲律賓。高中畢業後 湯姆就讀於華盛頓藝術學院的廚藝學校，開始在華府的餐廳廚房中累積經驗，曾是 Ardeo + Bardeo（已在2018年歇業）的 副主廚，2012年母親被診斷出癌症後，母子一起寫下了菲律賓食譜，為湯姆日後的職涯發展奠定基礎，也 找回他的認同所在。

2014年，湯姆認識了菲律賓裔的餐廳老闆Nick Pimentel和Genevieve Villamora，他們當時正擬定開設菲律賓餐廳的計劃，而藉由在Kickstarter上的眾籌，三人於2015年在華盛頓特區的哥倫比亞高地（ Columbia Heights ）開設「壞聖徒」 ，由 湯姆 擔任主廚，其結合菲律賓菜與馬里蘭食材的做法，讓 「壞聖徒」 在華府地區一砲而紅，更被視為將菲律賓菜介紹給美國大眾的代表餐廳，招牌 菜餚包括烤豬肉（Lechon）、橙色蟹脂的軟殼蟹和油炸紅薯蝦油條。

「壞聖徒」不僅獲得華府地區食客的肯定，也在 2016年被美食雜誌《 Bon Appetit》選出的 美國最佳新餐廳名單中排名第二 ， 同年飲食網站《Eater》也將 「壞聖徒」 評為全美38家必去餐廳之一，2019 年湯姆 更 獲得詹姆斯比爾基金會（ James Beard Foundation: ）頒發的最佳廚師：大西洋中部（ Best Chef: Mid-Atlantic ）殊榮 。

遺憾的是，2020年8月湯姆宣布離開「壞聖徒」， 當時餐廳的Insagram上發布了湯姆、Genevieve Villamora和Nick Pimentel的合照，表示「非常感謝湯姆主廚與我們分享的所有熱情、辛勞和美味....他將永遠是我們故事和餐廳大家庭的一部分。」

不過令人意外的是，就在湯姆離開不到兩年的時間，「壞聖徒」也宣布了歇業的消息。本週一（ 7月11日 ），餐廳創辦人之一的 Genevieve Villamoray在 一封電子郵件 中宣布團隊決定關閉餐廳，最後一次的晚餐服務是在7月9日。

Genevieve Villamoray在信中寫道：

在經歷了兩年半艱苦、無情的Covid-19大流行後，我們決定關閉餐廳。 我們為我們的工作感到自豪。

我們學到了很多東西（我們還有很多要學！）

我們更深植於我們的文化和傳統。

我們慶祝菲律賓食物在這個國家的開展。從東岸到西岸，它代表了我們社會的複雜性、多樣性和創造力。

壞聖徒在Covid-19疫情期間， 只能提供外賣、外送和戶外用餐，室內擁有25個座位的狹小空間卻持續關閉。

Genevieve Villamoray在接受媒體《DCist》採訪時表示，因著疫情為企業所擬定的計劃已不合時宜，這是餐廳做出決定的最大因素，她認為「（餐廳）復甦必須是長期的」，疫情並未以某種方式神奇地消失。

（在由《 Eater》拍攝的採訪影片中，可看到疫情前「壞聖徒」的內部桌椅擺設 ）

Genevieve Villamoray指出，壞聖徒是華府最小的餐廳之一，而它部分的魔力，正是來自於在如此狹小空間裡，和陌生人之間的相遇和聯繫。

因著沒有室內用餐，壞聖徒也嘗試不同的商業模式，從餐飲調整、餐點外送到戶外活動，過程中卻也讓團隊顯得精疲力盡，而壞聖徒在疫情期間所面臨的掙扎卻非特例，自2020年2月至2022年3月，就有超過2300家企業搬離了華盛頓特區。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒