曾是讓美國人甘願排隊的菲律賓餐廳，華府知名餐廳「壞聖徒」宣布歇業

我們想讓你知道的是
藉由在Kickstarter上的眾籌，三人於2015年在華盛頓特區的哥倫比亞高地（Columbia Heights）開設「壞聖徒」，由湯姆擔任主廚，其結合菲律賓菜與馬里蘭食材的做法，讓「壞聖徒」在華府地區一砲而紅，代表菜餚包括烤豬肉（Lechon）、橙色蟹脂的軟殼蟹和油炸紅薯蝦油條。
在美國，菲律賓菜鮮少受大眾親睞，但在首都華頓頓特區（Washington, D.C.，簡稱華府），「壞聖徒」（Bad Saint）卻是間總是大排長龍的菲律賓餐廳，許多人的首次約會、慶生、紀念日都選擇這裡慶祝，媒體甚至這樣形容：「『壞聖徒』外的隊伍還很長，除非電視上正播著《權力遊戲》 ，否則你不能指望進得去。」
「壞聖徒」（Bad Saint）的主廚湯姆（Tom Cunanan）3歲時從菲律賓移民到美國，從小在馬里蘭州長大，直到2017年才再次造訪菲律賓。高中畢業後湯姆就讀於華盛頓藝術學院的廚藝學校，開始在華府的餐廳廚房中累積經驗，曾是Ardeo + Bardeo（已在2018年歇業）的副主廚，2012年母親被診斷出癌症後，母子一起寫下了菲律賓食譜，為湯姆日後的職涯發展奠定基礎，也找回他的認同所在。
2014年，湯姆認識了菲律賓裔的餐廳老闆Nick Pimentel和Genevieve Villamora，他們當時正擬定開設菲律賓餐廳的計劃，而藉由在Kickstarter上的眾籌，三人於2015年在華盛頓特區的哥倫比亞高地（Columbia Heights）開設「壞聖徒」，由湯姆擔任主廚，其結合菲律賓菜與馬里蘭食材的做法，讓「壞聖徒」在華府地區一砲而紅，更被視為將菲律賓菜介紹給美國大眾的代表餐廳，招牌菜餚包括烤豬肉（Lechon）、橙色蟹脂的軟殼蟹和油炸紅薯蝦油條。
「壞聖徒」不僅獲得華府地區食客的肯定，也在2016年被美食雜誌《Bon Appetit》選出的美國最佳新餐廳名單中排名第二，同年飲食網站《Eater》也將「壞聖徒」評為全美38家必去餐廳之一，2019 年湯姆更獲得詹姆斯比爾基金會（James Beard Foundation:）頒發的最佳廚師：大西洋中部（Best Chef: Mid-Atlantic ）殊榮。
遺憾的是，2020年8月湯姆宣布離開「壞聖徒」，當時餐廳的Insagram上發布了湯姆、Genevieve Villamora和Nick Pimentel的合照，表示「非常感謝湯姆主廚與我們分享的所有熱情、辛勞和美味....他將永遠是我們故事和餐廳大家庭的一部分。」
不過令人意外的是，就在湯姆離開不到兩年的時間，「壞聖徒」也宣布了歇業的消息。本週一（7月11日），餐廳創辦人之一的Genevieve Villamoray在一封電子郵件中宣布團隊決定關閉餐廳，最後一次的晚餐服務是在7月9日。
Genevieve Villamoray在信中寫道：
在經歷了兩年半艱苦、無情的Covid-19大流行後，我們決定關閉餐廳。
我們為我們的工作感到自豪。
我們學到了很多東西（我們還有很多要學！）
我們更深植於我們的文化和傳統。
我們慶祝菲律賓食物在這個國家的開展。從東岸到西岸，它代表了我們社會的複雜性、多樣性和創造力。
壞聖徒在Covid-19疫情期間，只能提供外賣、外送和戶外用餐，室內擁有25個座位的狹小空間卻持續關閉。
Genevieve Villamoray在接受媒體《DCist》採訪時表示，因著疫情為企業所擬定的計劃已不合時宜，這是餐廳做出決定的最大因素，她認為「（餐廳）復甦必須是長期的」，疫情並未以某種方式神奇地消失。
（在由《Eater》拍攝的採訪影片中，可看到疫情前「壞聖徒」的內部桌椅擺設）
Genevieve Villamoray指出，壞聖徒是華府最小的餐廳之一，而它部分的魔力，正是來自於在如此狹小空間裡，和陌生人之間的相遇和聯繫。
因著沒有室內用餐，壞聖徒也嘗試不同的商業模式，從餐飲調整、餐點外送到戶外活動，過程中卻也讓團隊顯得精疲力盡，而壞聖徒在疫情期間所面臨的掙扎卻非特例，自2020年2月至2022年3月，就有超過2300家企業搬離了華盛頓特區。
延伸閱讀
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新聞來源
- Watch: D.C.’s Bad Saint Is America’s Most Popular Filipino Restaurant（Eater）
- Bad Saint’s Award-Winning Chef Is Leaving the Iconic Filipino Restaurant in D.C.（Eater）
- ‘These Are Really Difficult Conditions To Be Operating Under:’ Bad Saint Owner Reflects On Restaurant’s Closure（Dcist）
- Pioneering Filipino Restaurant Bad Saint Has Closed（Washingtonian）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
我們想讓你知道的是
信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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