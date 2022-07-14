美國會大廈遇襲案第7場聽證會，8大重點一次看：川普推文發出「戰鬥的號令」鼓舞暴民和極右派人士
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美國眾議院特別委員會展開第七次國會大廈遇襲案聽證會，聚焦川普和他的非正式政治幕僚、極右翼民兵組織「守誓者」、「驕傲男孩」等的關係。聽證會中證人指出，川普與右翼團體使支持者變得激進，而川普透過推文鼓舞支持者前往國會大廈，1月6日沒有發生更多流血事件，美國還算「幸運」。
（中央社）負責調查美國國會大廈遇襲案的聯邦眾議院特別委員會13日舉行最新聽證會指出，前總統川普發出有如「戰鬥的號令」推文後，極右翼團體向國會大廈發起攻擊，試圖阻止權力移交。
2021年1月6日，川普支持者因不滿2020年總統大選結果，強行闖入國會大廈，企圖阻止國會認證民主黨籍的拜登勝選，釀成5人喪命。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，今天的聽證會聚焦川普和他的非正式政治幕僚，以及「守誓者」（Oath Keepers）、「驕傲男孩」（Proud Boys）等極右翼民兵組織成員間的鬆散關係。
委員會瀏覽證人證詞、法庭文件、先前看不到的電子郵件和其他素材，證明川普隱晦地討好這些激進分子，把他們視為自己的部隊，以此向國會施壓、要求推翻2020年選舉結果。
以下是今天聽證會的8大重點：
1. 川普發出「戰鬥的號令」推文
調查小組反覆強調，川普在2020年12月的1則推文，鼓動了支持者前來華盛頓破壞權力轉移。
這條推文聲稱「統計上不可能輸掉2020年大選」，「1月6日在華盛頓特區將舉行大規模抗議」。川普還可惡地落下這句：「去那裡吧，會很瘋狂的！」
主持部分聽證會的佛羅里達州民主黨籍聯邦眾議員墨菲（Stephanie Murphy）表示，「對總統川普最忠實的支持者而言」，這則貼文是「行動的號令，某種程度來說，是戰鬥的號令」。墨菲指出，當天的暴民和極右派極端人士有很多人都說，他們是受到川普這則推文鼓舞。
委員會指出，川普這條推文發出後，支持川普的團體把原本計劃在1月下旬舉行的示威活動改至1月6日。
2. 川普「無預警」呼籲支持者前往國會大廈的幕後計畫
委員會今天公布證據，顯示川普呼籲支持者1月6日前往國會大廈，其實完全不是偶然，而是早有計畫。
委員會展示一條呼籲前往國會大廈的推文草稿，川普後來並未發出那條推文。
這條推文草稿說：「我將於1月6日上午10時在白宮橢圓形草坪（The Ellipse）發表重要演講，請早點到，預料會有大批人潮。之後前往國會大廈。停止竊取！！」
委員會是從國家檔案局（National Archives）取得這則推文，上頭還蓋了個「總統看過」的章。
此外，委員會另展示集會主辦人克里莫（Kylie Jane Kremer）傳給右翼商人林德爾（Mike Lindell）的簡訊，上面寫著，川普將「無預警地」告訴支持者，遊行到國會大廈後方、聯邦最高法院大樓外的另一個舞台。
也協助籌劃這次集會的皮爾森（Katrina Pierson）1月2日給同事的電子郵件寫道：「總統期望看到的是橢圓形草坪出現一些近距離接觸的東西，並呼籲大家前往國會大廈。」
另一位籌辦者亞歷山大（Ali Alexander）2021年1月5日發送的簡訊則寫道：「明天：橢圓形草坪，接著是美國國會大廈。川普應該會在演講結束時命令我們到國會大廈，到時就知道。」
3. 共和黨議員角色再次凸顯
今天的聽證會又一次著重共和黨國會議員協助川普推翻2020年大選結果扮演的角色。
委員會陳述指出，川普在2020年12月21日的會議上與共和黨成員會面，討論了次年1月6日在國會推翻選舉結果的行動。委員會並援引白宮日誌，列出出席會議的10名議員和當選者。
墨菲指出，在2020年12月會議的前幾天，川普告訴司法部高級官員，希望他們公開宣布這場選舉違法，「剩下的交給我和共和黨國會議員」。
4. 西波隆尼證詞發揮關鍵作用
前總統川普任內的白宮律師西波隆尼（Pat Cipollone）8日透過視訊接受特別委員會約談，今天的聽證會是委員會第一次有機會展示約談影片片段。
西波隆尼的證詞呼應川普前幕僚群的說法，他們一致向委員會作證說，曾告訴川普，沒有實質證據顯示選舉被偷走。
幾場聽證會陸續播放的川普前幕僚影片，有助委員會說明，川普身邊的人，並不相信川普毫無根據的「選舉舞弊」說法。
5. 證人感嘆受右翼組織與川普影響變得激進
今天聽證會上，兩名證人出席描述他們如何受到右翼團體和川普本人影響而轉趨激進，以及激進如何摧毀生活、繼續對美國社會構成威脅。
「守誓者」（Oath Keepers）前全國發言人范塔藤霍夫（Jason Van Tatenhove）描述他在該組織中目睹的「激進化」，並表示，1月6日沒有發生更多流血事件，美國還算「幸運」。
范塔藤霍夫提及他在「守誓者」中的時光：「我會說，在某一時刻我也被捲入其中，有很多危險訊號，或許我該更早擺脫它們。」
6. 6名證人詳述2020年12月「精神錯亂」的白宮橢圓形辦公室會議
委員會也在今天的聽證會透露2020年12月18日白宮橢圓形辦公室會議6名與會者的證詞，會上川普盟友與白宮律師就推翻總統選舉結果的各種計畫爆發衝突，導致會議陷入混亂——川普旁觀。
特別委員會9名成員之一、民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）表示，12月18日的會議「至關重要，因為川普目睹白宮顧問和其他白宮律師，摧毀了鮑爾（Sidney Powell）和佛林（Mike Flynn）等人提出的毫無根據的說法，以及荒謬的法律論據」。
委員會約談參與那場會議的6名證人，並在聽證會上播放影片，西波隆尼也是其中之一。
西波隆尼告訴調查委員會，在白宮橢圓形辦公室看到佛林、鮑爾和美國互聯網零售商Overstock的創辦人柏恩（Patrick Byrne）等人，他很「不高興」。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。
其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
真人真事：世界展望會的暖心故事
有位名為「莫商博」的伊索比亞青年在九歲時受到世界展望會的幫助，隨著他漸漸長大，這份愛在心中茁壯，數年之後他也加入了世界展望會成為工作人員。看著曾經的受援助者轉變為援助者，持續傳遞愛與希望，並從中獲得自我價值與成就感，主持人蔡尚樺也不禁感嘆，「扶助難民一時生活的潦倒，卻在不遠的未來轉換為實質的力量，反過來幫助更多的人，這也是真正正向的善的循環」。
長夜漫漫，如何幫助人們重迎黎明曙光？
「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。
立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。