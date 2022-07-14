越南「寶生法師」為毛小孩「殯葬一條龍」服務， 身後任選住「公寓」或「透天」
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阮寶生說，越南1986年革新開放（Doi moi），開始對外互動，經濟也愈趨活絡，而「禮儀生於富足」，越南人才開始想到要為去世的寵物舉行葬禮，這一潮流大概在2000年以後開始盛行，他的寵物墓園在2010年開始規模化。
（中央社）越南河內市有座寵物墓園，墓園主人阮寶生提供寵物火化、超渡等「殯葬一條龍」服務。有人說他瘋了，也有成千上萬的人在此送自家貓狗最後一程，用行動壯大阮寶生的「事業」。
83歲的阮寶生（Nguyen Bao Sinh）自封「寶生法師」，在以「阿彌陀佛」佛號與「嗡嘛呢唄咪吽」六字真言幫兩個月大就夭折的幼貓「阿奶」（Sua）助念後，向寵物主人陳秀英（Tran Tu Anh）說，「阿奶」即將離苦得樂。
陳秀英接著將「阿奶」的骨灰罈懷抱胸中並走出靈堂，步行前往位於寵物墓園中庭的水池繞了一圈，途中得先經過一座名為陰府（Am Phu，陰曹地府）的小屋，接著再到水池旁的木橋將「阿奶」的骨灰撒入池中。
陳秀英紅著眼眶受訪表示，「阿奶」是她的「貓朋友」，當初從寵物店買回來養，「我們倆在一起（相處）才一星期『阿奶』就過世了。」話說到這，陳秀英突然轉身背對鏡頭哭了起來：「有送醫治療…但是沒救…」。
阮寶生自述提供寵物「殯葬一條龍」服務已60年，經手過成千上萬動物的「身後事」，看著陳秀英為了寵物「阿奶」而哭的這一幕，阮寶生緩緩道來自己與「這一行」結緣的來龍去脈與對越南社會變遷的觀察。
「我在想，我上輩子一定罪孽深重，對動物很不好，所以這輩子才做『這一行』來贖罪。」他也說自己從小就會埋葬死掉的蟋蟀、麻雀，只是因為年幼，往往過幾天就忘了「墓園」所在位置。
阮寶生認為，人們成熟的外表下，都有幼稚天真的一面，只是因為生活太忙無暇他顧等理由而忘了「本真」，他的寵物「殯葬一條龍」服務，就是試圖帶人們回到童年，找回幼稚的本性。
阮寶生口中所謂人的幼稚本性，背後有一則又一則人心易感的故事。例如，曾有一群高中女生到他這邊幫狗辦後事，接著每晚10時跑到墓園抽菸。理由是，父親很愛抽菸，導致這條狗生前吸二手菸成癮，她們才跑來這裡抽菸給牠聞。
不只貓、狗，也有人帶蝴蝶、金魚、兔子等來火化。阮寶生回憶，曾有民眾帶著死掉的烏龜來，民眾去永福省三島縣旅遊看到一群小孩在打這隻烏龜，只好以高價買下這隻烏龜帶回治療，無奈烏龜最終仍「傷重不治」。
阮寶生說，越南1986年革新開放（Doi moi），開始對外互動，經濟也愈趨活絡，而「禮儀生於富足」，越南人才開始想到要為去世的寵物舉行葬禮，這一潮流大概在2000年以後開始盛行，他的寵物墓園在2010年開始規模化。
寵物墓園總面積約100平方公尺，墓碑上詳細記載寵物的生年與死亡日期，這些寵物的名字很少是小黃、小黑等「菜市場名」，而是洋化的Sunny、Mi Lu。阮寶生觀察，墓園裡的寵物常跟著主人取名，例如主人叫阮寶生，狗就叫阮寶山。
阮寶生人生豐富閱歷，年輕時在軍隊當過老師，現在是詩人、民謠歌手、武術選手、醫師，寵物墓園主人只是他的多重身分之一，而每一個社會角色都有一套專業義理與隨之而來的經濟理性邏輯。
阮寶生以寵物墓園主人的身分介紹寵物「殯葬一條龍」的收費標準，最簡單的火化、將骨灰撒入池中，要價100萬越南盾（新台幣約1283元）；若要超渡，有300萬的聯合超渡及400萬的單獨超渡可供選擇。
若要讓寵物棲身於墓園，阮寶生也提供「公寓」與「透天」兩種選擇，價碼分別是1200萬、2000萬。所謂「公寓」是一道被分隔為四層的水泥牆，「透天」則是獨座墓園，只有左鄰右舍，沒有樓上、樓下的「住戶」。
年逾80的阮寶生天天都會騎半小時的機車去西湖遛達。他說，自己為那麼多動物處理身後事，活到今天依然身強體健，不僅能打拳擊、工作，孩子、家人雖然稱不上功成名就，但大家都有幸福生活，大概是因為他廣種善因。
阮寶生認為，他最大的成就就是讓每個哭著進來的人都能笑著走出去。「佛教沒有生死，死只是換個『旅程』」，客人哭是因為沒接觸過佛法，也還沒為寵物周到地安葬，來這裡之後，他們的內心就能獲得平靜。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。