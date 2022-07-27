【書評】李喬《寒夜三部曲》：「歷史素材小說」翹楚，書寫台灣島過往歲月的悲憤與血淚

文：仰望自己的天星

一、歷史素材小說翹楚

從台灣現代小說史的研究角度來看，李喬90餘萬字的巨著《寒夜三部曲》，不論在內容深度或是形式表達上，都絕對是不可遺漏的、重量級的作品。誠如彭瑞金所言，《寒夜三部曲》顯然是陷日50年間台灣土地變貌的縮影，更是先民的土地愛戀史，它也是「歷史素材小說」的翹楚，而且賦予「歷史素材小說」新的意義，並將之推向新的境界。

李喬自謂，這是其平生最重要的一部書。《寒夜三部曲》包括《寒夜》、《荒村》及《孤燈》，分別在1977、1978、1979年起稿，於1979、1981年間脫稿，且未按時空順序完成。寫作期間，作者完全陷入歷史的苦海中，載浮載沈，總算在筋疲力盡、死去活來中，完成了這部以台灣淪日50年為經，家族三代生活為緯的大河小說《寒夜三部曲》，此亦可視為一段生命行程的完成。時值中年的作者不媚俗，長時間投注心力，蒐集完整的歷史材料，融入小說技巧，苦寫完成巨著，這種對小說的執著以及對台灣鄉土的熱愛，怎不令人感佩！

二、為親近土地而受難的歷史

由於巨幅大河小說內容的深邃以及形式的厚重，成之不易，一般寫作者不敢輕言嘗試，至21世紀之前，台灣的大河小說寥寥可數，較重要的僅有鍾肇政《台灣人三部曲》、東方白《浪淘沙》等。

一般來說，大河小說具備四項特色：一、濃厚的歷史意味；二、以一位主角或一個家族為中心主軸，利用一人或一家貫串連續的經歷來鋪陳，突顯過去的社會風貌；三、以較多的篇幅處理社會背景以及當時日常生活中的種種細節；四、敘事綿綿不斷，好像可以和時間一般永續不斷，一路講下去，成就了的不止是長篇小說，更是特大號的超級長篇。而《寒夜三部曲》的時間、人物及情節皆相互連續，以時間區分，三部曲跨越了50年間。

第一部《寒夜》，寫的是台灣陷日前後背景下，彭阿強一家7男5女，12口冒著生命危險，進入苗栗蕃仔林開山拓荒，流血流汗，結果遭土豪劣紳勾結官府，巧取豪奪，彭阿強6、70歲時，不甘一生辛勤平白落空，乃為土地掙扎拚命，死在吊頸樹下，讓人悲憤填膺。

第二部《荒村》，以彭家童養媳燈妹招贅的劉阿漢一家為主，寫劉阿漢和三子劉明鼎為了對抗惡法與經濟掠奪，保護土地，參與日據時代中期文化協會分裂前後、農民組合前期重大事件的種種，於是劉家父子遭受不斷的牢獄、拘禁、刑求，最後劉阿漢魂斷荒村，劉明鼎則死於拘留室中，讀來驚心動魄。

第三部《孤燈》，寫的是台灣光復前後，山村極端匱乏的非人生活，以及劉家么子明基與彭家長子人傑、長孫永輝徵赴南洋，死在異地的悲慘命運。從中可以看到蕃仔林村民為了生存，所展現的堅忍生命力，和冤死菲律賓的台灣青年魂牽夢繫台灣故土的心酸。

整個說來，李喬《寒夜三部曲》算是一部「人為親近土地的受難歷史」，呈現的是台灣島過往歲月的悲憤與血淚，讀後必然心情沈重，為飽受劫難的那個時代的英雄和平凡百姓而深深嘆息。

三、劉阿漢和燈妹角色突出

書中人物眾多，其中以第一部《寒夜》、第二部《荒村》的劉阿漢，和貫串三部曲的劉妻燈妹最為重要，塑造也最成功。

劉阿漢一生遭歷無窮的憤恨不平，更為天下的不平而不平，所以他一生都不平。他自小父亡，母親離去，與祖母相依為命，其後三進三出當隘勇，入贅為彭家女婿，加入抗日義軍，拒任日本巡查補，從事舊式蔗廍製糖，涉入羅福星事件判刑五年，出獄後列入「限制住所人」，為了爭取農民權利，不畏壓迫，經常參加文協活動，還冒死投入農民組合，被列為甲級分子監視。最後，充滿理想主義色彩的他，遭刑求送回家不久即冤死，時年59歲，結束其苦難的一生。他可以說是日據時代台人反抗意識的化身，扮演著土地代言人的關鍵角色。

另一重要角色為貫串全書三部的燈妹，她本是棄嬰，被賣給葉家當養女，因被批斷與養父母相冲相剋，乃以一塊銀外加10斤赤糖，被賣到彭家作「花囤女」（童養媳），雖然勤奮耐勞、柔順乖巧，卻受盡委屈。18歲那年初春，在和彭家老四人秀「圓房」的前兩天，人秀突然暴斃，於是她被視為「不祥」，該年秋天即草草招贅當「隘勇」的劉阿漢，阿漢給她帶來新生，卻也引她走上坎坷多災的人生之途。

她為劉阿漢生兒育女，為這個家辛勤操勞，加以劉阿漢一再出入牢獄，燈妹默默忍受著丈夫不斷「惹麻煩」、「提心吊膽」的日子，實實在在擔起維持這個家的全部責任，茹苦含辛，把6男3女扶養長大，為了不讓丈夫參加反抗活動，她纏在丈夫身邊不放；為了生活，甚至去負荷粗重的扛材工作；用一擔菜籃挑著子女上山工作，同時照料孩子；天氣太熱了，更可以把上衣脫下，光裸著上身工作。當丈夫阿漢及三子明鼎投入危險的農民運動，當么子明基被徵調到南洋，燈妹都成為他們的精神支柱。

她向來是個堅強不屈的人，生活的辛酸，曾使她畏怯過，人生的苦難，曾使她憂愁過，可是，她從未產生逃避或安全拋棄自己的念頭。她進而成為蕃仔林村民面對災厄時的穩定力量。客家女性堅忍、認命的本色，完完全全在燈妹身上呈現出來，她代表著《寒夜三部曲》中的永恆形象，足以安撫我們的悲愁，也可說是李喬《寒夜三部曲》最大的收穫。

四、追尋台灣本土的根

葉石濤在其《台灣鄉土作家論集》指出，大河小說的作者要是缺乏一己的世界觀和獨特思想，對於人類的理想主義傾向茫然無動於衷，那麼這樣的作品就只是一連串故事的連續。李喬寫作《寒夜三部曲》有相同的抱負，他說：要把自己最熱愛的，或最熟悉的，或和自己生命史關係最密切的東西寫成作品；希望在這樣一部作品裡，闡釋作者的生命觀、歷史觀。