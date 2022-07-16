【圖輯】捕到肥滋滋的鰹魚卻高興不起來，四面楚歌的日本漁業如何威脅壽司文化的未來？
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氣候變遷、海水變暖、人口老化、人類濫捕正讓日本鰹魚產業四面楚歌。肥滋滋的鰹魚並不是豐收的象徵，卻是環境問題的一記警鐘；無人接掌的捕魚以及山葵事業，更讓壽司文化受到威脅。鰹魚與芥末的結合是一項需要保存的藝術，沒有兩者的未來更是令人無法想像。
半世紀以來，70歲的中條武雄一直都是以捕撈鰹魚為業。無論是做成新鮮美味的生魚片，或是曬乾作為湯底烹飪，鰹魚都是日本料理中不可或缺的一環。
然而，中條與高知縣久禮地區的其他漁民，在過去兩年逐漸意識到一件令人擔憂的事，即當地海域出現數量空前且異常肥胖的鰹魚。
雖然肥滋滋的鰹魚意味著能夠賺飽飽的荷包，當地民眾以及專家卻表示，這一現象代表的是氣候變遷的後果，以及人們需求不斷增加進而導致濫捕所帶來的風險。
四面楚歌的鰹魚產業
「這些肥美的鰹魚肯定與海水溫度有關」中條說道。「我感受到一種緊迫感，如果有一天鰹魚不再游來海灣了，我們該怎麼辦？」
原生於熱帶水域的鰹魚，每年春季會透過溫暖的黑潮北漂，使高知縣的弧形海灣成為一片豐饒的魚場。
當地漁業實驗室的數據顯示，截至2015年的40年內，高知縣海灣海水表面的冬季均溫上升了2度。研究者懷疑鰹魚變胖可能是因為溫暖的海水中有較充足的獵物。
然而，身為農業學家的高知大學副校長受田浩之警告，從長遠的角度來看，這種暖化方式可能會阻礙富含礦物質的海水上升至表層，導致浮游生物減少以及一些可食用的小型魚類體型變小，從而使鰹魚數量下降。
擁有100年歷史的高知縣土佐料理餐廳「司」主廚伊藤紀明則感嘆，自己從未在這個季節裡見過這麼胖的鰹魚。
伊藤同樣表示鰹魚的現象令人擔憂。他說明海洋和氣候的變化已經讓一些魚類絕種，「曾經是高知縣名產的武打貝（chambara-gai）如今已經消失殆盡。」
如今高知縣漁業除了面臨氣候變遷以及濫捕等嚴重問題的雙面夾擊，許多「因魚而生」的產業存續，例如：柴魚片、芥末產製，也正在受到人口高齡化的威脅。
「過去30年內，許多漁民都已不再出海捕魚。」將自己稱為「鰹魚侍酒師」的田中隆弘說道，他是久禮地區一間魚攤的第4代老闆。
至於為何是侍酒師，田中解釋：「我們可以區分出不同味道的鰹魚，就像法國農夫品嘗葡萄酒的微妙之處一樣。」
「我們可能是日本最後幾個將鰹魚作為日常文化一部份的地方了。少了漁民，這樣的文化便無法持續下去」田中補充。
站在捕魚前線的中條也對社區高齡化以及接班人減少的情況感到遺憾，「當我詢問孫子是否會接手家中捕魚事業，他說他正在努力念書要當一位公務員。」
面臨威脅的壽司文化
雖然高知縣漁民運用的是傳統單一釣竿的捕魚方式，而非盛行於西太平洋地區的大規模圍網捕撈法，人類濫捕卻已然影響漁獲量，並對當地漁民造成衝擊。
政府數據顯示，高知縣的漁獲只剩下1980年代高峰時期的四分之一。
「我們觀察到大概在過去的10年裡，漁獲量出現災難性的下降」受田說道。「有越來越多的人擔心這樣的情況若持續下去，我們可能再也吃不到鰹魚。」
事實上日本料理中，經常作為調味料以及湯底的柴魚產量已經受到影響。
高知縣一間柴魚製造商的老闆竹內太一表示，縣內製造柴魚的公司已經從大約40年前的幾十家，驟降到現在根本寥寥無幾。
「我真的無法確定能不能繼續做下去……」竹內擔憂的說道。
另一方面，生魚片和壽司必備的嗆辣原料——哇沙米（wasabi）也遇到類似挑戰。
山葵種植者協會會長保科正廣指出，颱風和持續上升的氣溫已經損害了東京西方奧多摩地區的山葵產量，「我很擔心我們農業的未來。」
此外，由於人口減少，奧多摩地區的農民數量相比1950年代減少了75％。一些人開始擔憂，除非發生什麼轉變，否則壽司文化可能會因此遭受威脅。
「生魚和香料的結合，就像鰹魚和芥末一樣，是一門藝術，我們必須同時保存兩者。」受田說道。「我根本無法想像沒有它們的未來。」
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
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去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
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劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
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