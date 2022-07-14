今日本土新增2萬7597例、死亡87例：8、9月可能會有一小波BA.4、BA.5疫情，但上升幅度不大

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增2萬7684例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬7597例本土個案及87例境外移入；另確診個案中新增89例死亡。

莊人祥說明，今日確診人數與上週（7）四相比減少12%，下降幅度則與上週相似，維持在10至15%之間。

指揮中心指出，今日新增89例本土病例死亡個案，為48例男性、41例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、64例未接種3劑COVID-19疫苗。

今日死亡個案中有2位相對年輕的個案。其中一位為40多歲女性，曾經接種3劑疫苗且無慢性病史，於7月11日凌晨被家人發現在家中昏迷，無呼吸、心跳。經送醫急救後無效，PCR檢測陽性確診，判定死因為COVID-19與心肺衰竭。

另一死亡個案為接種3劑疫苗的40多歲男性，本身有糖尿病以及腦動脈瘤等慢性病史，7月3日出現發燒、喉嚨痛等症狀，隔日意識改變送至急診就醫。後PCR檢測陽性確診，同時合併肺炎以及腎功能異常，住院後因突發心跳、呼吸停止不幸過世。

羅一鈞另補充今日無兒少死亡個案。

醫療量能部分，羅一鈞說明全國空床率目前為60.1%，但各地情形仍有差異，因此指揮中心將台北區和東區500床以上急救責任醫院之最低專責病床比例下修至5%；全台其他區域則是下修至10%。

關於新北市恩恩案後續，莊人祥說明新北市政府在第1次回函時已明白表示，送醫規範均依照中央去（2021）年以及今（2022）年年初的指引，意即新北市政府完全了解中央「有生命危險就應直接派遣救護車」的指示。

另外，莊人祥指出新北市為這波疫情確診數最多的縣市，家屬當時與消防局多次無法撥通衛生局與中和區衛生所，可見衛生局與消防局之間無聯繫專線的配套措施。

針對家屬表示電話撥入時無語音留言，且消防局當日直接致電衛生所時，確實只有語音回應非上班時間等問題，新北市府表示該期間衛生局疾管科以及其他科室皆有支援，另防疫專線委外駐點、中和區衛生所均有人員在勤，該語音應答造成民眾認定無人上班，顯有誤導疑慮。

莊人祥表示，監察院目前已對此案啟動調查，未來會將指揮中心與新北市政府之間的2次往返函文一併公布。

最後，面對BA.4以及BA.5變異株可能會於8、9月造成另一波疫情再起，莊人祥指出有鑑於國人接種第3劑疫苗，以及少部分開始施打第4劑，再加上5至7月大部分民眾皆感染BA.2，因此免疫力還是可以多持續一段時間，專家則是認為可以到8月中。

雖說8、9月疫情可能還是會有一小波，但若能維持疫情持續下降的趨勢，未來上升幅度應該也不會太大，目前就盡量將疫情降至最低點。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航