「香港人書展」夭折改網上舉行，負責人預料涉政治因素

「香港人書展」原定今日（14日）舉行，但主辦的「山道文化」負責人昨日指收到場地業主的通知要求撤走，書展最終只能改於網上舉行。

「香港人書展」Facebook今早出帖，指實體書展停辦的消息傳出後，收到很多人的鼓勵和安慰，甚至有人表示願意借出場地供舉行，但主辦者指「自身近日的高風險」會為場地業主帶來後果，所以短期內不會辦實體書展；負責人指過去兩個月投入大量人力物力財力辦展，希望支持者改為到網店選購書籍及紀念品，以填補活動開支。

（中央社）由香港出版社「山道文化」發起舉辦的「香港人書展」在開幕前夭折；此前「山道文化」曾被拒絕參加香港書展，公司負責人認為事件涉及政治因素。

一年一度的香港書展將於本月底舉行，原先報名參展的「山道文化」5月經主辦單位貿易發展局通知不能參展，公司負責人楊子俊猜測，其中原因可能涉及書店去年參展時曾展出敏感書籍。

在參加書展被拒後，「山道文化」與12家書商另起爐灶，舉辦「香港人書展」。

「第一屆香港人書展」原定今日起於灣仔Mall Plus商場舉行，為期一周。參展商包括香港文學館、白卷出版、有種文化、界限書店等。

綜合本地媒體的報導，相關書商原先在灣仔銅鑼灣某商場租用了場地，預計今天起一連7天舉行「第一屆香港人書展」，但場地業主昨天突然指他們違反租約，要求即時撤走。

據報導，楊子俊今早在電台節目上說，業主指相關活動違反部分場地使用條款，因此終止租約，但未提及具體原因。

他認為，事件涉及政治因素，因為他們事前安排支持社會民主運動的人士參加，也有機會展出書展列為「禁書」的書籍，這或許令業主受到壓力。

「山道文化」去年參加書展時，展出的書籍有香港版的「動物農莊」，另有一些書籍的作者是政治活躍人士及社運人士。

此外，楊子俊曾參與2019年的「反送中」運動，並因為「612」示威活動而遭警方逮捕，罪名是參加非法集結。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex