【專訪】北美館館長王俊傑：唯有面對不知道、不確定，才是真正的「跨領域」！
我們想讓你知道的是
2021年走馬上任的王俊傑，面臨的是即將滿40歲的北美館轉型升級的挑戰。如何在後疫情時代面對更趨激烈地的全球藝術競爭？如何帶領美術館從菁英屬性轉向公眾屬性，找出兼具前瞻性和藝術性的行銷作法？都是他在實踐藝術理想之路上無法迴避的課題。
文：詹致中
身為台灣第一座現當代美術館——台北市立美術館（以下簡稱北美館）的掌舵者，王俊傑一天的作息從晨曦微光中展開，有會議時則須七點半抵達市府參與晨會，結束後馬不停蹄趕回北美館，迎接行政、展覽、工程等相關整日會議，直到夜幕低垂，往往在匆匆吃了晚餐後，還要趕著要出席自辦展覽的開幕或其他藝文活動。
「上任第一天，我就有點後悔了。」王俊傑開玩笑地說。就職一年多來，每日被緊湊的行程纏身，很多事情需要快速思考、快速決策，就像陀螺一樣。
王俊傑偶爾會想念起在台北藝術大學教書的那段時光，但這不並妨礙他一直以來對美術館工作抱持的浪漫情懷，在北美館這棟以白色為基調的立體四合院裡，容納的不只是藝術展品，還有引領藝術文化的神聖使命。即便忙到無暇從事最愛的創作，王俊傑也甘之如飴。
王俊傑是台灣新媒體藝術的開創者之一，從高中時期便已開始專業創作。1983年落成啟用的北美館，堪稱是他在當代藝術領域的啟蒙之地，當時還是高中生的王俊傑尚不知道，10年之後，他將會從觀賞者變成策展人。
1994年，還在柏林藝術學院鑽研新媒體藝術的王俊傑，在北美館舉辦個人生涯的第一次大型個展《十三日羊肉小饅頭》。
他先是虛構出五道中國神秘宮廷御膳食譜，挪用純商業電視廣告的觀念與形式，若有其事地製作出一套食譜影帶，現場還陳列著如假包換的食物模型，彩色印刷的DM上甚至有訂餐電話，整套展出內容亦假亦真，凸顯出圍繞資本主義運作的消費文化之荒謬，亦是對媒體建構的虛實混淆消費環境的嘲諷。嶄新的展出型式同時在台灣和德國造成轟動，也形塑出王俊傑此後的藝術創作風格。
2021年走馬上任的王俊傑，面臨的是即將滿40歲的北美館轉型升級的挑戰。如何在後疫情時代面對更趨激烈地的全球藝術競爭？如何帶領美術館從菁英屬性轉向公眾屬性，找出兼具前瞻性和藝術性的行銷作法？都是他在實踐藝術理想之路上無法迴避的課題。
2022年5月，王俊傑上任一年多，爭議多年的北美館擴建案終於塵埃落定，將由劉培森建築師事務所操刀設計，以「花博公園美術園區」為基地打造全台首座「地下美術館」，上層仍為公園綠地，兼顧了民眾對藝術體驗與自然休憩的需求。
這個擴建計畫歷經了四任市長、六任館長方才塵埃落定，不僅是北美館的歷史轉捩點，更是對王俊傑錨定未來50年台灣當代藝術風貌的重要考驗。
從東方到西方 親歷舊秩序瓦解
很難想像王俊傑這樣一位玉樹臨風的型男，竟然從小體弱多病，心疼兒子的母親基本不讓他外出，在課業上也採取放任，得以游離於主流教育的教條之外的他，因此比同齡人有更多自由可以依自己的志趣從事美術創作，高中畢業那年就獲得了「雄獅美術新人獎」肯定。
當時的評審蔣勳老師看到了王俊傑的藝術潛力，竟邀請他去為雲門舞集夏令營的學員上美術課，「但我覺得上美術課很無聊，就借了攝影機找舞者當演員，拍出了生涯第一支錄像作品《變數形式》。」當時台灣對錄像藝術所知甚少，王俊傑就這樣走上了一條他人未行之路（The Road Not Taken）。
1980年代後期的台灣，適逢解嚴前後掀起的社會狂潮，正在就讀文化大學美術系的王俊傑浸淫在充滿叛逆和變革的時代之中，也加入了當時的熱血青年行列，開始撰寫批判社會、文化的評論文章，加入方興未艾的小劇場運動。
大二時期，王俊傑受到留德藝術家吳瑪悧的影響，暗下決定開始學習德文，大學畢業就負笈柏林深造，沒想到抵達不到半年，冷戰時期最具象徵性的柏林圍牆竟然無預警倒下，「整個東德就這樣一夕消失了，東歐共產政權一個接一個垮台，時代的巨輪毫不留情地將我曾熟悉的世界輾壓粉碎，我還能做什麼？」王俊傑在破滅中開始一點一滴反思。
歐陸震撼教育 花一年半爬出創作低谷
作為冷戰終結的歷史見證者，王俊傑的強烈衝擊感不只來自於兩德統一。從震撼中逐漸冷靜下來的王俊傑，內心深處也不免糾結於意識形態、創作立場和藝術是否有存在價值的思辨之中，並因此陷入了長達一年半創作低潮，「那時才驚覺自己在台灣做的事情太渺小，有一陣子眞的不想創作，甚至萌生了放棄的念頭。」
王俊傑繼續讀書、寫作，靜下心來接受德國學院教育的洗禮，經過這段期間的沉潛，他慢慢釐清了自己藝術家的身份和社會環境之間的關係。從低谷走出來的王俊傑，開始遊走於不同的藝術場域，再也不曾讓自己被特定的框架制約。
1997年旅德回台，王俊傑加入華隆集團投資的服飾品牌「aaaaa」擔任藝術總監，引入尼龍、魔鬼氈等潮流元素，短時間內迅速擴張，更在信義區開起高檔旗艦店。
與此同時，王俊傑並未停下創作，他利用公司發展中的紡織材質創作，連廣告拍攝現場也便成了他藝術創作的內容之一，透過這樣的資源整合，王俊傑將真實的消費行為嫁接到虛擬的創作內容中，密集發表了《極光樂世界螢光之旅》、《聖光52》、《微生物學會》等作品，在當時的台灣幾乎無人能出其右。
王俊傑對時尚的敏銳度，源於從事裁縫的母親。「小時候不去上學的日子，我幾乎都窩在母親的裁縫店，翻看著各類東洋與歐美服裝型錄。」從小培養出來的時尚品味，也為王俊傑日後的策展生涯鋪墊了更多的趣味。
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹