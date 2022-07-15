中國房地產價格暴跌，預售屋買主集體拒還貸款，「爛尾樓危機」燒向銀行業

文：德國之聲中文網（彭博社、法新社）

花旗銀行（Citigroup Inc.）週三發布的一份研究報告指出，截至7月12日，全中國22個城市的35個住宅項目購房者已經決定停止償還按揭貸款，甚至不惜影響個人信用記錄。

促使這些購房者作出這一決定的主要原因包括相關住宅建設工程的拖延，以及房地產價格的暴跌。

彭博社的報導指出，業主集體停止償還貸款，凸顯了中國房地產行業所面對的風暴已經波及中國的中產階級，對社會穩定造成了威脅。

中國的銀行此前已經在處理房地產開發商的債務危機問題，如今還要面對購房者的違約風險。

花旗銀行的分析師、上述報告的主要撰寫人陳俊瑋（Griffin Chan）指出，目前「對於社會穩定來說是一個關鍵時刻」。

房產價格的下跌使得這一局面雪上加霜。根據該研究的統計，2022年，相關住宅項目鄰近區域的房產平均售價比過去三年的購買成本要低15％。

而房地產業的危機正在向銀行業蔓延。陳俊瑋表示，由於拒絕償還房貸引起的不良貸款總額可能會達到5610億元人民幣，佔到未償還抵押貸款餘額的1.4％。

「清零」政策和房地產危機的雙重打擊

根據法新社對經濟分析師進行的一項問卷調查，中國經濟今年第二季度或將呈現增速陡降，主要原因就是清零防疫政策和房地產市場的持續疲軟。

法新社對12家金融機構的經濟專家做的調查問卷結果顯示，中國今年4月到6月的國內生產總值預計比去年同期僅僅增長1.6％。其中還有幾位分析師認為，第二季度可能會呈現經濟衰退——這將是2020年疫情高峰期以來的首次。

荷蘭Rabobank的宏觀經濟分析師Teeuwe Mevissen對法新社表示，從關鍵指標來看，今年4月和5月，中國服務業和製造業的經濟活動都出現了收縮。而作為中國重要經濟驅動力的房地產行業，也仍然「處於困境中」，因為封城措施嚴重限制了供給和需求。

根據中國房產訊息集團（China Real Estate Information Corporation）的數據，前100強的房地產開發商在今年6月的新住宅銷售業績比去年同期減少了43％。

本週五，中國官方將公佈第二季度經濟數據。法新社指出，鑑於中共即將舉行二十大，相關經濟數據也將受到密切的關注。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航