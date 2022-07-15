中國房地產價格暴跌，預售屋買主集體拒還貸款，「爛尾樓危機」燒向銀行業
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據彭博社報導，中國22個城市至少35個住宅項目的房產購買者拒絕繼續償還抵押貸款，原因是建樓工期拖延和房產價格下跌。經濟分析人士指出，嚴格「清零」防疫政策和房地產市場的疲軟可能會使得中國第二季度經濟增速驟降。
文：德國之聲中文網（彭博社、法新社）
花旗銀行（Citigroup Inc.）週三發布的一份研究報告指出，截至7月12日，全中國22個城市的35個住宅項目購房者已經決定停止償還按揭貸款，甚至不惜影響個人信用記錄。
促使這些購房者作出這一決定的主要原因包括相關住宅建設工程的拖延，以及房地產價格的暴跌。
彭博社的報導指出，業主集體停止償還貸款，凸顯了中國房地產行業所面對的風暴已經波及中國的中產階級，對社會穩定造成了威脅。
中國的銀行此前已經在處理房地產開發商的債務危機問題，如今還要面對購房者的違約風險。
花旗銀行的分析師、上述報告的主要撰寫人陳俊瑋（Griffin Chan）指出，目前「對於社會穩定來說是一個關鍵時刻」。
房產價格的下跌使得這一局面雪上加霜。根據該研究的統計，2022年，相關住宅項目鄰近區域的房產平均售價比過去三年的購買成本要低15％。
而房地產業的危機正在向銀行業蔓延。陳俊瑋表示，由於拒絕償還房貸引起的不良貸款總額可能會達到5610億元人民幣，佔到未償還抵押貸款餘額的1.4％。
「清零」政策和房地產危機的雙重打擊
根據法新社對經濟分析師進行的一項問卷調查，中國經濟今年第二季度或將呈現增速陡降，主要原因就是清零防疫政策和房地產市場的持續疲軟。
法新社對12家金融機構的經濟專家做的調查問卷結果顯示，中國今年4月到6月的國內生產總值預計比去年同期僅僅增長1.6％。其中還有幾位分析師認為，第二季度可能會呈現經濟衰退——這將是2020年疫情高峰期以來的首次。
荷蘭Rabobank的宏觀經濟分析師Teeuwe Mevissen對法新社表示，從關鍵指標來看，今年4月和5月，中國服務業和製造業的經濟活動都出現了收縮。而作為中國重要經濟驅動力的房地產行業，也仍然「處於困境中」，因為封城措施嚴重限制了供給和需求。
根據中國房產訊息集團（China Real Estate Information Corporation）的數據，前100強的房地產開發商在今年6月的新住宅銷售業績比去年同期減少了43％。
本週五，中國官方將公佈第二季度經濟數據。法新社指出，鑑於中共即將舉行二十大，相關經濟數據也將受到密切的關注。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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移居計畫，養生首選！豐邑氧森進駐林口長庚，在地唯一全齡建築
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防疫養生，好好呼吸最重要。豐邑建設最新鉅作「豐邑氧森」，鎖定大林口A8長庚生活圈黃金地段，坐擁超過60%稀有綠覆地，不只能享受大自然芬多精，緊鄰長庚醫院商圈，生活機能與醫療資源齊備，方便又安心。
疫情時代，養生護體是全民熱門話題。尤其防疫時期愈來愈多人待在家，居住環境對健康的影響更勝以往。在台中、新竹擁有好口碑的豐邑建設，近期進攻大林口地段，插旗A8長庚生活圈，為住戶打造「豐邑氧森」的最新鉅作。鎖定超過60%稀有綠色覆蓋環境的地段，時時刻刻享受大自然芬多精與盎然綠意，並且緊鄰長庚醫院商圈齊備生活機能，國際知名連鎖店與生鮮超市皆唾手可得。
更難能可貴的是，豐邑堅持超大基地低密度住宅，為住戶建構養生樂活、舒適優雅的家園，一推案即吸引眾多買房客洽詢，搶佔席次。
進駐林口長庚醫院商圈，大基地低密度住宅珍稀保值
近年大林口地區的重大建設陸續到位，土地開發近飽和，使這塊緊鄰雙北的黃金都會區熱上加熱，大面積綠地的區塊也更顯難得。為讓買房住戶享有優質居住環境，豐邑建設看準大林口地段超過60%以上的稀有綠覆環境，在緊鄰文德、長樂公園近3000坪有氧綠廊帶地段，推出「豐邑氧森」正式插旗A8長庚生活圈，距離A8捷運站僅5分鐘開車距離，更是長庚生活圈內，距離A8捷運站最近、也是最後千坪大基地開發的珍貴地段。
豐邑氧森位於全台知名「醫生村」——長庚醫護社區旁，多為醫護教授純住聚落，屬菁英移居首選。此外，豐邑氧森屬區內難得的大基地低密度住宅規劃，坐擁長庚醫院商圈完整生活機能、豐沛醫療資源之外，還能享受綠意環繞、媲美國際養生大境的居住環境。不只地段極佳，豐邑氧森也設計全齡化設施，在旁的長樂公園內甚至還有「毛小孩」寵物專屬遊樂園，為所有家庭成員實踐美好樂活想像。
天然防疫黃金格局，必備鮮活氧氣與大面採光
疫情使人們更加重視居住健康，尤其在人口密度高的都會生活，親近自然、感受綠意的機會並不多。所幸豐邑建設的推案幾乎皆是千坪基地，並且主打低密度設計保留綠帶空間，為社區引進陽光、空氣、水、花草樹木等自然綠意，創造社區天然的自然景觀，可說是城市叢林中難得的綠色家園。
此外，建築棟距極大化的設計，確保住戶享有寬敞舒適的生活尺度、被綠野簇擁的清新自然環境。天天呼吸新鮮綠氧，享受心曠神怡的生活步調，再也不是夢。
採光充足的空間，能讓人感到舒適自在，甚至增加活力。因此，豐邑氧森採用三面採光衛浴開窗設計，強調光的重要性，每日早晨住戶可享受柔和陽光灑進家中的淨化能量；同時，豐邑氧森也將每戶的開窗面擴至最大，造就順暢通風，由外而內引進新鮮活氧，讓良好空氣對流舒心淨肺，也大幅降低室內污染源、減少過敏，堪稱天然防疫的最佳黃金格局。
領先業界的鋼柱模工法，建構安心穩固的永續家園
身為虔誠的基督徒、同時也是豐邑建設總經理的邱崇喆曾說：
「聖經記載了基督教信仰所遵行的十誡，其中第六誡是不可殺人。因此按聖經的教導，不僅不能傷害他人生命，即使是間接影響生命安全也不被允許。豐邑將這樣的人生觀落實在工作領域，以建築來說，就是結構安全最重要。」
因此，在豐邑建築的五項準則「安全、機能、美觀、社區文化、心靈藝術」中，安全一直都是重中之重，是不可動搖的根基。
為了完成安全建築的使命，不能不提豐邑建設最引以為傲的鋼柱模結構，這是豐邑團隊多次到日本參訪防震建築的心得實踐。邱崇喆分享：「鋼模的緊密度遠大於木板模，以鋼模取代木板，不但更環保，更可確保澆置時不漏漿，柱身密度平均，可完全發揮混凝土既有強度，建築安全性自然更高。」
豐邑氧森不只採用令人驕傲的鋼柱模結構，針對許多住家苦惱的排水問題，豐邑也有卓越辦法。不同於傳統採四大幹管系分流配置，豐邑獨創八大幹管系分流配置，讓傳統併管變成獨立分流，污廢水不再混合排放。此舉不但預防阻塞和雨水回冒，更可落實水循環和環保綠建築，使豐邑氧森也晉升永續建築的一列。
豐邑氧森，坐擁約1762坪基地，大面積低建蔽規劃使2棟地上21層、地下4層的建築之間最短有36公尺大棟距。擁有三面臨路、棟距寬闊優勢，為附近住宅最高樓。
房型規劃為24～41坪的2至3房、最大3房，規劃戶數共有328戶。公設則有接待大廳、健身房、韻律教室、視聽室、廚藝教室、親子教室等。社區內甚至有約1255坪的公園，提供住戶休憩放鬆的開放空間。
豐邑氧森，樂活養生！
預約鑑賞請洽詢03-3283908，或至豐邑氧森接待中心（文德公園旁）