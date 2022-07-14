教育部通過世新、中原、實踐調漲學費最高1.25％，「大學自治 vs. 學雜費審議」矛盾難解

教育部學雜費審議小組12日決議，讓世新、中原、實踐3所私立大學調漲學費。事實上，這3所學校在107學年度就已經向教育部申請，被駁回後上訴行政法院，終於在3年後得以調漲。台北高等行政法院的判決認為，學雜費是大學自治的一環，實踐大學前校長指出，這份判決對教育部有警示作用，讓教育部知道應尊重大學自治、對私校學雜費要有一定的自由和彈性。

世新、中原、實踐3所私立大學在107學年度申請調漲學雜費，漲幅分別為2.5％、3.6％、2.5％，但教育部審議後，以說明會辦理形式應更開放透明、調漲經費支用項目不夠妥適、助學計畫內容不夠具體為由，分別否決了3校調漲申請。

這3間學校不服審議結果，因此提起行政訴訟，台北高等行政法院2021年6月指出，教育部否決調漲的理由不明確、沒有指明具體情事，也沒有給學校陳述意見的機會，因此判3校勝訴、原處分撤銷。隨後，教育部長潘文忠表示，已發函3校要求重啟審查，同時併入111學年度的學雜費調漲審查作業。

教育部再7月召開學雜費審議小組討論調漲事宜，並於12日決議，3所大學從111學年度起調漲學雜費，中原大學調漲1.25％、實踐大學調漲1.25％、世新大學調漲0.75％。

對此，根據《自由時報》報導，實踐大學主任秘書李昶嫻表示，目前學雜費一學期約4萬2000元到4萬9000元，調漲後每學期增加533到622元。世新大學主任秘書呂慧芳則指出，目前學雜費約4萬8000元到5萬6000元，調漲後增加362到426元。

《聯合報》的報導指出，中原大學從94學年度至今首次調漲學雜費。這是為了維持研究能量和教學品質，考量成本效益後才提出調漲，學費將從每學期約4萬6000元到5萬4000元，調漲576元到686元。

學雜費是大學自治，申請調漲卻要經過教育部

目前大專院校調漲學費，必須向教育部申請，並由教育部邀集相關機構、學者專家、學生代表和家長代表組成學雜費審議小組。3校提出調漲的107學年度，就有16所學校有意申請，但最終只有中興大學和文藻外語大學成功調漲2％。

根據《專科以上學校學雜費收取辦法》第8條規定，學校審酌財務狀況、助學機制及辦學綜合成效，就能在基本調幅內調整學雜費收費基準。私立學校審議的基準為，近3年行政管理、教育研究訓輔及獎助學金3項支出，要超過收入的80％；且近3年的現金餘絀佔收入的比例，不得超過15％，就算超過，也要有合理的資金運用計畫。

根據《蘋果日報》的報導，全國私校工會理事長尤榮輝認為，教育部掌握大專調整學費的最終准駁權，已經違反大學自治，必須建立合理的學費調整機制，透過興訟調漲學費並非長久之計。少子化又凍漲學費，不利於大學維持教育品質，甚至會傷害高等教育發展。

台北高等行政法院的判決同樣提及，私立大學收取學雜費是大學自治的一環，私立學校「低學費、低補貼」的雙重束縛已經劣化教學品質，國家對私校學雜費應採最低度的監督，以保障大學自治。根據《聯合報》報導，實踐大學前校長陳振貴認為，這份判決會帶給教育部一些警示作用，知道應尊重大學自治，讓大學對學雜費有一定的自由、彈性。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航