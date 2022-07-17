在時尚與永續間尋找出路：國外已發展成熟的二手衣電商，在台灣有市場嗎？

文：曾宜苹（清華大學經濟系輔修中文系學生）

「花得更少買得更好」這樣的標語乍看之下相當吸引人，也是多數人購物時最在意的「CP值」。而這句話，正是知名電商平台「蝦皮」的標語。我們生活在一個購物相當便利的時代，只要上網動動手指，點幾個按鈕，幾天後想要的東西就會送到家。

一進入網路世界，排山倒海而來的是各式各樣的廣告，無一不是要讓螢幕前的你我心甘情願掏出錢包。在這個購物愈來愈便利的時代，我們都堆積了太多不需要的東西在身邊。而「閒置衣物」，便是其中一項該被檢視的多餘物品。

服飾產業對環境造成的影響

根據聯合國於2019年提出的永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDG）的報告中指出，服飾業所消耗的能源大於航空加上航海業所消耗的能源，占了廢水排放總量的20%。服飾業也應該為全球溫室氣體排放的8%-10%負起責任。另外，每年因為衣服未被充分利用或回收的損失高達5000億美元，而世界上約有85%的衣服最終命運是進入焚化爐或垃圾掩埋場。

生產一件棉質衣服，需要消耗2700公升的水、生產一件牛仔褲則需要消耗9982公升的水。大量的能源被消耗在一件我們能輕易購入的衣服上，而這件衣服卻可能沒被穿過幾次，便因為不符合購買者的喜好或種種原因，而被棄置於衣櫃角落。若隨意丟棄，又會浪費一件好不容易被製造出的衣服所消耗的資源。

因為我們付出的僅僅是幾百元的代價，太過輕微，以至於這樣的資源浪費不停上演，尤其是在快時尚興起後的這幾年，人們得以用更低廉的價格獲得一件當季流行的衣服，也就更不在意一件衣服將何去何從。

二手衣產業現況

二手衣產業目前正處於成長的趨勢當中，好多年前在國外就已經興起，美國的thredUP、日本的2nd STREET都是經營成功的案例。

1988年於日本創立的2nd STREET為日本二手衣龍頭，在日本擁有超過700間店舖，近年更將分店拓展到美國、馬來西亞，也在2019年來到台灣。

可以發現，2nd STREET選擇拓點的國家都是經濟發展程度高的國家，因為他們認為，經濟發展程度較高的國家，民眾有能力購買品質較好、價錢較高的衣服，而這些品質好、價錢高的衣服才有進入二手衣循環體系的價值。一件好的衣服進入二手市場之後才更有可能「脫穎而出」，也才有利可圖。

而近年來愈來愈多人喜愛的古著，也是舊衣的新流行。古著讓一群想要穿出自己風格的人們擁有更多選擇，因為每一件古著都是獨特的，二手衣也是。因此，古著穿搭的流行，或許也有助於帶動二手衣的交易。

在台灣，二手衣尚未正式流行，但已經有民眾開始關注，近幾年也有愈來愈多的店家、平台在經營二手服飾，addLEss、小麻雀、la flea、二拾衫、80%都是經營二手衣的平台或店家。

所有平台、中間人的出現，都是為了讓供需雙方能夠更有效率的交換，促進買賣雙方資訊流通與媒合。借款人與貸款人之間出現的中介機構，現在稱之為銀行；買賣房子的人們透過房仲公司找到適合的買家賣家；中古車經過信任的交易平台認證過後更有保障。

而現在，二手衣平台的出現，讓民眾能在平台上放心選購二手衣物，無論是想要為地球環保盡一份心力，又或者只是單純想要用少一點錢購入一件還不錯的衣服，二手衣平台都會是個很好的嘗試機會。

在地二手衣平台：addLEss

在這些新興的平台當中，addLEss是一間在2021年新成立的二手衣電商平台，因為意識到閒置衣物的問題，決定創立。與addLEss行銷負責人的訪談中，他們探討二手衣平台經營者的想法，也從店商平台的角度，對台灣消費者的心態與行為提出觀察。

對於想買賣二手衣的民眾來說，addLEss的作業流程提供了許多誘因。收到賣家寄來的衣服後，衣服會在addLEss經過開箱、挑品、測量、拍照、送洗、上架等一系列的程序。因為從分類、清潔，到後續的上架、追蹤顧客回覆，都一手包辦，賣家可以省下相當多的時間心力，而買家也能夠有一個較統一、集中的獲得二手衣資訊的平台，更有利於找到心目中的二手衣。

「這真的是二手衣嗎？！」 有一次參加市集，便是帶著在網路上未能於上架期間售出的衣服前往參加，發現民眾對於二手衣物的接受程度其實很高。一來是因為價格便宜，二來是因為可以直接摸到衣服，確認衣服的品質。 addLEss也分享，在上次擺攤的過程中，遇到有客人在買了一件之後，過不久又回來帶走一大疊，甚至還有客人向他們詢問：「這真的是二手衣嗎？！」讓團隊聽到以後有滿滿的成就感。

目前addLEss收取的衣物範圍包含成人女裝與童裝，因為他們發現，這兩大類衣物是占閒置衣物比例最高、衣服壽命週期最短的衣服，因此希望透過平台的運作，讓這些衣服的壽命得以延續。

實名制，是addLEss的另外一項特點。因平台提供的服裝品牌眾多，不乏單價較高之名品，為確保購衣者權益，因此要求轉售衣服的賣家提供姓名與電話等聯絡資訊，若衣服有問題可以回溯原賣家，以解決買賣雙方資訊不對等的問題，以消除消費者對於品牌真偽與衣服衛生的疑慮，保障雙方的權益，也體現了作為中介平台的角色。

Photo Credit: addLEss循環時尚 addLEss創辦人Lucia（右）與金（左）

當被問到關於命名由來時，創辦人Lucia說道，addLEss翻譯成中文就是「加減」，而加與減本身是相對的概念。當消費者購買了一件衣服，為衣櫃添了一件衣服的同時，其實為地球減少了4.7公斤的碳排放，減少了其他對環境、水資源造成的浪費或負擔；也可以說是，在平台購買了循環二手衣，將為下一代帶來美好的環境。

為什麼選擇二手衣創業？

關於創業真正的起心動念是在成為一名母親以後。