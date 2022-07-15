【影評】朴贊郁《分手的決心》：希區考克式黑電影，湯唯與朴海日，誰才是善於偽裝的愛情騙子？

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十年前，以《原罪犯 》等「復仇三部曲」拿遍各影展大獎的的韓國「辣」導朴贊郁，在2016年以小說改編的《下女的誘惑》轉向設計優雅的懸疑驚悚片後，今（2022）年再下一城，以不「濺」血的黑色愛情片《分手的決心》拿下坎城影展最佳導演。

蛇蠍美人經典黑電影類型當中的愛情故事，帶著一股激動人心的溫柔，兩次被懷疑弒夫的中國女子和對她一見鍾情的失眠警探，非常希區考克（Hitchcock）的情節極其曲折。

但是，朴式風格總出人意料，沒有血腥的肢體暴力或露骨淋漓的性愛場面，重點更多放在心計無敵深的複雜情節發展，和對社會規範和現實的批判。深深觸「痛」人心外，讓人不禁將《分手的決心》中的「分手」與南北韓忽近乎離的「關係」相互對照聯想。

「黑」電影類型

電影開場，聚焦在一名攀岩狂大叔被發現離奇陳屍壯觀的懸崖，而在調查事故或自殺之際， 湯唯飾演的中國妻子卻一點都不意外和感傷，朴海日飾演的警探發現死者的佔有欲極強，名字首字母縮寫刻在他所有的財物上，更甚至出現在被虐、且曾是中國非法偷渡客的妻子身上。

在審訊和徹夜監視過程中，湯唯與朴海日兩人漸生情素，而問題也很快浮現：這曖昧好感是真的嗎？還是一個黑寡婦的操縱伎倆？利用警探逃避殺夫之罪？

湯唯雖沒有像當年在李安的《色，戒》中演出驚心動魄的皮肉戲，卻毫不費力地呈現出不幸女子的超凡魅力，內斂性感，堅強能幹，機智過人卻背負著難以啟齒的創傷。希區考克黑電影中的惡女混搭韓式辛辣的愛情，令人著迷沈醉。